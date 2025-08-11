Dự án khách sạn tại Mỹ của Eb5 Capital được phê duyệt

Khách sạn Aspen Mountain của EB5 Capital tại bang Colorado được Sở Di trú Mỹ (USCIS) phê duyệt mẫu đơn I-956F, xác nhận đủ điều kiện theo chương trình đầu tư định cư, ngày 19/5.

Thông tin được EB5 Capital công bố ngày 18/7, việc phê duyệt I-956F này xác nhận rằng USCIS đã xem xét và xác minh sự tuân thủ của dự án, cũng như các tài liệu liên quan theo chương trình đầu tư định cư. Đại diện doanh nghiệp cho biết, các nhà đầu tư đã nộp đơn xin thẻ xanh có điều kiện (mẫu đơn I-526E) cho dự án có thể kỳ vọng nhận được kết quả xét duyệt cá nhân trong thời gian tới.

Dự án khách sạn Aspen Mountain (JF43) tọa lạc tại khu vực ưu tiên đầu tư nông thôn (Rural TEA) ở Aspen, bang Colorado. Đây là dự án tái phát triển khách sạn Mountain Chalet Aspen - biểu tượng lâu đời của thành phố, trở thành khách sạn sang trọng gồm 59 phòng.

Phối cảnh dự án khách sạn Aspen Mountain (JF43) sau khi được tái phát triển. Ảnh: EB5 Capital

Công trình giữ lại nét kiến trúc cổ điển chalet nguyên bản, đồng thời tích hợp các tiện nghi hiện đại. Vị trí ngay tại trung tâm thị trấn và đường cáp treo lên núi, giúp khách sạn có thể khai thác các hoạt động du lịch tại Apen suốt quanh năm.

Từ thập niên 1970, Aspen đã nổi danh là điểm đến nghỉ dưỡng của giới nổi tiếng và thượng lưu toàn cầu. Đến nay, nơi đây là một trong những thị trấn trượt tuyết sang trọng nhất nước Mỹ. Năm 2023, Aspen đón hơn 1,5 triệu lượt khách với các trải nghiệm đặc trưng như trượt tuyết, tiệc hậu trượt tuyết, nhà hàng cao cấp, cửa hiệu thời trang hàng hiệu, đạp xe đường mòn...

Khách sạn Aspen Mountain (JF43) trước khi được tái phát triển. Ảnh: EB5 Capital

Tính đến nay, EB5 Capital đã huy động vốn cho hơn 45 dự án EB-5 trên khắp nước Mỹ. JF43 là dự án khu vực ưu tiên (TEA) thứ tư và là dự án thứ ba tại bang Colorado của công ty.

Thành lập vào năm 2008, đặt trụ sở tại Washington DC, EB5 Capital là trung tâm vùng được USCIS cấp phép, phục vụ mục tiêu kinh tế và tạo việc làm của Chương trình EB-5 trên tất cả tiểu bang, vùng lãnh thổ toàn nước Mỹ. Tính đến nay, doanh nghiệp đã huy động và đầu tư hơn 1,4 tỷ USD từ nguồn vốn EB-5, hoàn vốn cho 18 dự án. Các dự án của đơn vị tập trung vào phát triển bất động sản thương mại nhằm mang đến cơ hội đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn thường trú nhân (thẻ xanh) tại Mỹ. EB5 Capital đã thu hút hơn 2.200 nhà đầu tư đến từ hơn 75 quốc gia.

Aspen là thị trấn nổi tiếng với các hoạt động du lịch quanh năm. Ảnh: EB5 Capital

Chương trình đầu tư định cư EB-5 do Cục An ninh Nội địa Mỹ (DHS) quản lý. Nhà đầu tư đủ điều kiện có thể nộp đơn xin thường trú nhân Mỹ (thẻ xanh) khi đầu tư từ 800.000 USD vào dự án tại khu vực ưu tiên (TEA) hoặc vùng nông thôn, đồng thời tạo ra ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho công dân Mỹ.

(Nguồn: EB5 Capital)