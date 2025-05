Dự án hơn 20 năm chưa bố trí xong tái định cư

TP HCMViệc điều chỉnh quy hoạch 1/2000 tại Khu đô thị An Phú - An Khánh gặp khó khăn khiến nhiều năm qua, chủ đầu tư chưa thể hoàn thành bố trí tái định cư.

Mới đây, Công ty Cổ phần phát triển và kinh doanh Nhà (HDTC) cùng nhiều hộ dân có đất nằm trong diện đền bù, giải phóng mặt bằng tại trục đường Lương Định Của thuộc khu C và D dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh do HDTC làm chủ đầu tư, kiến nghị cơ quan chức năng TP HCM tiếp tục điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của dự án.

Theo nội dung kiến nghị, nhiều năm qua, việc điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của dự án trên chưa được phê duyệt, nên chủ đầu tư HDTC chưa thể hoàn thành bố trí tái định cư cho người dân. Điều này dẫn đến nhiều hộ dân có đất trên tuyến đường Lương Định Của không được xây dựng nhà cửa, phải sống trong điều kiện khó khăn, hạ tầng ngập úng, xuống cấp...

Cụ thể, năm 1999, dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh được phê duyệt đầu tư. Theo quy hoạch 1/2000 trước đây, tuyến đường Lương Định Của (đoạn đi qua khu C và khu D) là đất ở. Đến năm 2010, khi điều chỉnh quy hoạch 1/500 do giữ lại trục đường Lương Định Của theo Quy hoạch chung của quận 2 cũ, đoạn đường qua khu C, D của dự án lại được quy hoạch thành đất cây xanh, công viên.

Vì không còn là đất ở, chủ đầu tư không thể bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân bị thu hồi đất trên khu vực này, mà phải chuyển sang nơi khác. Tuy nhiên, nhiều hộ dân cho rằng việc bố trí như trên ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của họ nên đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh quy hoạch 1/2000, phân bổ lại vị trí cây xanh vào các khu vực khác và bố trí đất ở tái định cư vào mặt tiền đường Lương Định Của.

Vì sự việc tái định cư chưa đi đến thỏa thuận thống nhất nên năm 2016, khi chủ đầu tư HDTC vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công tuyến đường Lương Định Của và công viên, đa số hộ dân không đồng thuận giao đất. Điều này dẫn đến quá trình đền bù kéo dài và chủ đầu tư không có mặt bằng để triển khai tuyến đường Lương Định Của.

"Dù là khu vực được quy hoạch làm công viên, do chưa thống nhất khâu đền bù giải tỏa nên bao năm qua vẫn là nơi sinh sống tạm bợ của hàng chục hộ dân", lãnh đạo HDTC cho biết.

Tuyến đường Lương Định Của khúc đi qua Khu đô thị An Phú - An Khánh. Ảnh: Phương Uyên

Ghi nhận nguyện vọng người dân, HDTC đã kiến nghị thành phố xin điều chỉnh quy hoạch 1/2000 trên cơ sở sẽ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân. Điều này phù hợp với quy hoạch 1/2000 được duyệt năm 1999 và phù hợp chủ trương trước đó của TP HCM.

Từ năm 2016 đến nay, Công ty đã lập phương án điều chỉnh quy hoạch theo đúng quy định đã được các sở, ban ngành và thành phố thống nhất và trình cơ quan chức năng phê duyệt. UBND phường cũng đã lấy ý kiến dân cư về công tác điều chỉnh theo đúng quy trình và được các hộ dân ủng hộ.

Đầu năm 2017, UBND TP HCM đã có chủ trương điều chỉnh quy hoạch dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh trên nguyên tắc bố trí tái định cư tại chỗ cho các hộ dân, đẩy nhanh công tác đền bù nhưng phải đảm bảo các chỉ tiêu quy hoạch theo đúng quy định trong dự án.

Chủ trương là vậy nhưng từ đó đến nay, khu đô thị An Phú - An Khánh vẫn chưa được điều chỉnh quy hoạch. Tình trạng này kéo dài khiến các hộ dân đang được bố trí tái định cư tạm tại khu đất trên phải sống trong tình trạng có đất nhưng không thể xây dựng nhà ở.

Theo HDTC, ngày 18/4, UBND TP Thủ Đức tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân để hoàn chỉnh 9 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, trong đó có quy hoạch của dự án Khu đô thị An Phú - An Khánh thuộc phân khu 1. Tuy nhiên, đồ án phân khu tỷ lệ 1/2000 do đơn vị tư vấn trình bày lại chưa cập nhật điều chỉnh quy hoạch 1/2000 của dự án theo đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức đã được Thủ tướng phê duyệt.

Tức tại một số vị trí dọc đường Lương Định Của thuộc khu D, C theo quy hoạch chung đã được phê duyệt là đất đơn vị ở, nhưng đơn vị tư vấn vẫn để là đất cây xanh, vị trí trường học khu C cũng chuyển thành đất cây xanh... Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cư dân, nhất là các hộ dân có đất nền tái định cư vào khu D, C của dự án.

Mới đây, phản hồi về kiến nghị của Công ty HDTC, Cơ quan điều tra Công an TP HCM cho biết việc chủ đầu tư này muốn điều chỉnh quy hoạch dự án khu đô thị An Phú - An Khánh là phù hợp với đồ án quy hoạch chung của TP Thủ Đức. Cơ quan này cũng đề nghị UBND TP HCM, TP Thủ Đức cùng các sở, ngành liên quan sớm phối hợp với HDTC thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch cho dự án, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người dân, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài.

Khu đô thị An Phú - An Khánh rộng 131 ha, quy mô dân số hơn 32.000 người được triển khai đầu tư từ năm 1998. Theo quy hoạch được chia làm 5 phân khu chức năng (khu A, B, C, D, E). Sau 25 năm, hiện chỉ có khu B có hệ thống đường giao thông cơ bản được kết nối và lấp đầy dân cư. Còn khu A và C xây dựng khoảng 80%; khu D và E mới thực hiện khoảng 50%.

Năm 2023, theo kết luận của Thanh tra TP HCM, dự án này dính nhiều sai phạm về quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, cấp phép xây dựng... chủ đầu tư đang trong quá trình khắc phục sai phạm.

Phương Uyên