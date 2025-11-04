Dự án Hausman Premium Residences cất nóc vượt tiến độ

Hà NộiTổ hợp căn hộ cao cấp Hausman Premium Residences thuộc khu đô thị FLC Premier Parc phường Đại Mỗ sẽ cất nóc ngày 13/11, vượt tiến độ gần một năm so với kế hoạch.

Chủ đầu tư đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối để tổ chức lễ cất nóc. Dự án dự kiến bàn giao cho khách hàng vào tháng 6/2026.

Nằm trên mặt đường Lê Quang Đạo kéo dài, tiếp giáp tuyến đường 70 mới, Hausman Premium Residences thừa hưởng lợi thế từ các trục giao thông huyết mạch của phía Tây Hà Nội. Vị trí này giúp cư dân di chuyển đến khu trung tâm hành chính Mỹ Đình trong khoảng 10 phút, đồng thời kết nối nhanh với Aeon Mall Hà Đông, sân vận động, đại lộ Thăng Long, vành đai 3,5...

Khu vực này cũng tập trung hàng loạt cơ quan hành chính, trung tâm thương mại, trường học quốc tế và các dự án nhà ở, góp phần thúc đẩy diện mạo đô thị hiện đại.

Dự án Hausman Premium Residences nằm trong khu đô thị FLC Premier Parc. Ảnh: FLC Group

Chủ đầu tư cho biết, phía Tây Hà Nội đang hình thành cộng đồng cư dân có thu nhập cao, trình độ học vấn và gu sống hiện đại. Nhóm khách hàng này không chỉ tìm kiếm một nơi ở, mà còn quan tâm đến chất lượng môi trường sống, tính kết nối và giá trị cộng đồng.

Theo đó, Hausman Premium Residences phát triển mô hình chung cư thấp tầng gồm 12 tầng với 410 căn hộ, ưu tiên không gian sống thoáng rộng, yên tĩnh. Mật độ cư dân thấp sẽ giúp giảm tải cho hạ tầng nội khu, đồng thời đảm bảo sự riêng tư - yếu tố ngày càng được ưa chuộng trong xu hướng sống hiện nay.

Phối cảnh thiết kế tối ưu nắng, gió tại các căn hộ. Ảnh: FLC Group

Kiến trúc Pháp cổ điển là điểm nhấn của dự án. Các chi tiết và gam màu lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của Paris. Mỗi căn hộ đều được thiết kế tối ưu ánh sáng, đón nắng và gió tự nhiên. Diện tích các căn linh hoạt từ 56,1 đến 117 m2, đáp ứng đa dạng nhu cầu, từ người độc thân, cặp vợ chồng trẻ đến gia đình nhiều thế hệ.

Ngoài ra, chủ đầu tư trang bị 10 thang máy thương hiệu Nhật Bản, 3 tầng hầm rộng hơn 15.000 m2, đảm bảo mỗi căn hộ đều có chỗ đỗ xe riêng biệt.

Hausman Premium Residences đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục cuối. Ảnh: FLC Group

Khi đi vào vận hành, Hausman Premium Residences kỳ vọng hình thành hệ sinh thái cư dân văn minh, mang phong cách sống hiện đại. Chủ đầu tư cho biết, dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, cho phép khách hàng ký hợp đồng mua bán, đảm bảo quyền lợi minh bạch.

Song Anh