Dự án 'Giấc Mơ Lọ Lem' được vinh danh ở Thái Lan

Dự án "Giấc Mơ Lọ Lem" của PNJ nhận "Gold Best Community Programme" (Giải Vàng chương trình vì cộng đồng xuất sắc) tại Global CSR & ESG Summit and Awards 2026, ngày 23/4.

Lễ trao giải diễn ra tại Bangkok, Thái Lan, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp từ nhiều quốc gia. Ban tổ chức Global CSR & ESG Summit and Awards 2026 vinh danh các sáng kiến tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững, trách nhiệm xã hội. PNJ cùng dự án CSR Giấc Mơ Lọ Lem nhận giải Gold hạng mục "Best Community Programme" dành cho doanh nghiệp vốn hóa trên trên tỷ USD.

Cầm trên tay kỷ niệm chương, đại diện PNJ cho biết giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc triển khai các hoạt động hướng đến cộng đồng, đồng thời là động lực để tập thể tiếp tục theo đuổi các chương trình phát triển bền vững trong thời gian tới.

Đại diện PNJ (trái) nhận kỷ niệm chương từ ban tổ chức. Ảnh: Global CSR & ESG Summit and Awards 2026

Dự án Giấc Mơ Lọ Lemđược PNJ xây dựng như một sáng kiến CSR chú trọng nuôi dưỡng sự tự tin, khuyến khích nhận thức về giá trị bản thân và trao quyền cho trẻ em gái yếu thế ngay từ giai đoạn hình thành ước mơ. Thay vì chỉ trao tặng vật chất, dự án chọn hướng đi khác biệt: xây dựng mô hình giáo dục kỹ năng kết hợp trải nghiệm cộng đồng, nơi các em không chỉ được học, mà còn được tin tưởng, bước lên sân khấu và nhìn thấy phiên bản tự tin hơn của chính mình.

Năm 2025, dự án triển khai 6 ngày hội trên toàn quốc, với sự góp mặt của 600 "nàng Lọ Lem" - vốn là trẻ em gái yếu thế ở các địa phương. Chuỗi sự kiện ghi nhận kết quả tích cực gồm: hơn 15.000 lượt người tham dự sự kiện, vượt 20 triệu lượt view và nhắc tên trên các nền tảng số.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả nói Giấc Mơ Lọ Lem lan tỏa nhờ thông điệp nhân văn cùng sự chung tay của các đơn vị, thương hiệu lẫn cộng đồng. Cụ thể, dự án có sự đồng hành của 25 đối tác, trong đó có 8 cơ quan nhà nước, một đơn vị xã hội, 4 doanh nghiệp và 12 nhà tài trợ địa phương.

"Không dừng lại ở những con số, chương trình phần nào gieo vào tim các em hạt mầm tin yêu bản thân, mạnh dạn theo đuổi ước mơ qua chuỗi hoạt động thiết thực", đại diện doanh nghiệp cho hay. Năm nay, đơn vị tiếp tục tổ chức những ngày hội nhỏ tại các chi nhánh của PNJ trên toàn quốc.

Hoa hậu H'Hen Niê - đại sứ của dự án trình diễn cùng các em nhỏ trên sân khấu. Ảnh: Thiên An

Cũng theo đại diện doanh nghiệp, vượt mục tiêu ban đầu, dự án trực tiếp đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững mà nước ta cam kết, nhất là SDG 4 (Giáo dục chất lượng) và SDG 5 (Bình đẳng giới). Giải thưởng tại Global CSR & ESG Summit and Awards 2026 tiếp nối thành công của PNJ ở WeChoice Awards 2025, phát huy vai trò tiên phong gắn kết phát triển kinh doanh với trách nhiệm xã hội, kèm định hướng CSR dài hạn theo triết lý "Sống đẹp".

Với phương châm "Hành động có trách nhiệm để tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững", ban lãnh đạo PNJ xác định vừa tập trung tăng trưởng kinh tế, củng cố vị thế thương hiệu bán lẻ Lifestyle hàng đầu trong nước, vừa hướng đến xây dựng xã hội công bằng - nơi mọi cá nhân đều có cơ hội phát triển.

Trong chiến lược phát triển bền vững dài hạn, doanh nghiệp tái khẳng định CSR, ESG là trụ cột quan trọng, cam kết tiếp tục mở rộng chuỗi chương trình cộng đồng có chiều sâu, tích hợp tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh, tạo tác động tích cực lâu dài cho xã hội.

Ngoài ra, ban lãnh đạo quan niệm không dừng lại ở hoạt động thiện nguyện đơn lẻ, cần triển khai CSR theo hướng tiếp cận sâu, tập trung giải quyết loạt vấn đề cốt lõi của nhóm thụ hưởng nhằm tạo giá trị thiết thực, bền vững. Đến nay, PNJ ghi dấu ấn với loạt chương trình như Nối vòng tay ấm, Siêu thị Mini 0 đồng, Gia đình trẻ hạnh phúc...

Đại diện các doanh nghiệp được vinh danh tại lễ trao giải ở Thái Lan, ngày 23/4. Ảnh: Global CSR & ESG Summit and Awards 2026

Global CSR & ESG Summit and Awards là lễ trao giải thường niên tại châu Á, ghi nhận các doanh nghiệp, tổ chức có đóng góp nổi bật trong các lĩnh vực môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Giải thưởng gồm nhiều hạng mục như môi trường, cộng đồng, lãnh đạo và quản trị, với các cấp độ vinh danh (Platinum, Gold, Silver...), đồng thời phân chia theo quy mô doanh nghiệp lẫn khu vực, quốc gia.

Phú Cát