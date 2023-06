Dự án Five Star Eco City sắp mở bán giai đoạn mới

Long AnTrong đợt mở bán mới này, Five Star Eco City sẽ cung ứng ra thị trường hai sản phẩm là shophouse và nhà phố liền kề.

Five Star Eco City do Khải Hoàn Land phân phối, có quy mô 669ha được phát triển với ba loại hình sản phẩm là shophouse, nhà phố liền kề, biệt thự. Trong đợt mở bán sắp đến, Five Star Eco City sẽ cung ứng ra thị trường hai phân khúc là shophouse và nhà phố liền kề.

Dự án tọa lạc trên trục đường Đinh Đức Thiện nối dài thuộc xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, ngay cửa ngõ phía Nam TP HCM. Lợi thế của Five Star Eco City là liền kề cao tốc Bến Lức - Long Thành và các trục giao thông kết nối các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, thừa hưởng hạ tầng giao thông trong khu vực như đường Vành đai 3, đường tỉnh 826E, Lê Văn Lương, Nguyễn Văn Tạo, Quốc lộ 50... đảm bảo khả năng kết nối liền mạch đến các khu vực lân cận cũng như TP HCM.

Toàn cảnh đại đô thị quy mô 669ha Five Star Eco City. Ảnh: Khải Hoàn Land

Theo đại diện nhà phát triển dự án, các căn shophouse Five Star Eco City có diện tích trung bình từ 100-150m2 gồm một trệt, hai lầu và một tum, sở hữu mặt tiền lên đến 36m. Khách hàng có thể có nhiều lựa chọn đầu tư như mua để ở, kinh doanh hoặc đầu tư.

Với vị trí ngay cửa ngõ đại đô thị, các căn shophouse có thể kinh doanh nhiều ngành hàng, dịch vụ. Phía chủ đầu tư còn cam kết giá cho thuê trung bình 25 triệu mỗi tháng, miễn phí cho thuê trong 2 năm đầu cùng nhiều ưu đãi khác.

Dãy shophouse Five Star Eco City nằm ngay cửa ngõ đại đô thị. Ảnh: Khải Hoàn Land

Còn nhà phố liền kề của Five Star Eco City có tiềm năng kinh doanh và có không gian sống chất lượng. Các căn nhà phố liền kề có diện tích linh hoạt 108-120m2, gồm một trệt, hai lầu và một tum, mặt tiền rộng lớn, tích hợp sân vườn. Đa số sản phẩm đều sở hữu garage đỗ xe hiện đại, rộng rãi.

Trong đợt mở bán tới đây, chủ đầu tư dành tặng gói nội thất giá trị lên đến 150 triệu đồng, chiết khấu thanh toán nhanh lên đến 11% khi khách hàng lựa chọn phân khúc nhà phố liền kề của Five Star Eco City.

Theo đại diện Khải Hoàn Land, hai sản phẩm shophouse và nhà phố liền kề của Five Star Eco City đang có nhiều điều kiện hấp dẫn nhà đầu tư như pháp lý hợp lệ dễ dàng chuyển nhượng, cộng đồng dân cư đã hiện hữu, có khả năng kinh doanh và thu lợi nhuận cùng vị trí thuận lợi.

Đây cũng là dự án đô thị sinh thái có quy mô lớn tại tỉnh Long An do Five Star Group làm chủ đầu tư. Với lĩnh vực bất động sản, Five Star Group đã có kinh nghiệm với hàng loạt dự án quy mô lớn, quy hoạch bài bản, pháp lý hoàn chỉnh tọa lạc tại các tỉnh thành tiềm năng.

Phối cảnh nhà phố liền kề Five Star Eco City. Ảnh: Khải Hoàn Land

Five Star Eco City được thiết kế bởi các kiến trúc sư đến từ Mỹ, Singapore và Việt Nam, hài hòa yếu tố phong thủy với diện tích mảng xanh lớn cùng không gian sống hiện đại.

Đại đô thị 669 ha này còn được đầu tư cho hệ sinh thái tiện ích đa dạng như hệ thống công viên chủ đề, hồ điều hòa, hồ bơi khoáng nóng, sân golf 9 lỗ, sân tennis, sân bóng đá tiêu chuẩn, khu đua thuyền kayak, trung tâm thương mại, phòng khám quốc tế, trường mầm non. Hệ thống hạ tầng giúp mỗi cư dân được trải nghiệm và tận hưởng cuộc sống.

Là đơn vị phân phối của Five Star Eco City, đại diện Tập đoàn Khải Hoàn Land cho biết, lượng khách đặt giữ chỗ cho đợt mở bán sắp tới vẫn đang gia tăng số lượng mỗi ngày, trong đó nhiều khách đặt mua sỉ sản phẩm.

Trong thời gian qua, đơn vị này liên tục tổ chức nhiều hoạt động thu hút khách hàng tại Five Star Eco City, tiêu biểu là ra mắt tuyến phố đêm Five Star Walking Street, lễ hội ẩm thực miền Tây, lễ hội trò chơi dân gian, lễ hội thả diều... Đây là động thái giúp khách hàng tiếp cận, cảm nhận sức sống nhộn nhịp và thấy rõ tiềm năng lớn từ đại đô thị này.

Yên Chi