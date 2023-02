Dự án EB5 của CanAm được Sở di trú Mỹ xem xét cấp tốc

Đại diện công ty đầu tư định cư CanAm Enterprises (CanAm) tại New York, cho biết Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đã chấp thuận yêu cầu cấp tốc xem xét Rhoads Industries tại Xưởng đóng tàu hải quân Philadelphia. Là dự án EB-5 quan trọng của CanAm, Rhoads sẽ đảm nhận việc phục hồi và nâng cấp Tòa nhà 57 tại xưởng đóng tàu Hải quân.

Tom Rosenfeld, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của CanAm cho biết: "CanAm đã chứng minh dự án Rhoads đóng góp vào lợi ích quốc gia của Mỹ, là cơ sở để được xem xét cấp tốc".

Theo đó, dự án đáp ứng các tiêu chí của chương trình EB-5 để được xem xét cấp tốc Đơn I-956F nộp bởi trung tâm vùng. Một trong các tiêu chí đó là mang lại lợi ích quốc gia cho Mỹ, như lợi ích nhân đạo, an toàn công cộng hoặc an ninh quốc gia.

"Dự án này góp phần hoàn thành các hợp đồng với Bộ Quốc phòng Mỹ và các hợp đồng công nghiệp nặng khác", đại diện CanAm nói thêm.

Đối với các nhà đầu tư nhập cư theo đuổi thẻ xanh thông qua một trung tâm vùng EB-5, Sở Di trú phải hoàn thành hai bước cơ bản. Đầu tiên là nhận và xử lý đơn đăng ký dự án (I-956F) gửi từ trung tâm vùng EB-5. Các trung tâm vùng phải chứng minh dự án đáp ứng tất cả các yêu cầu của chương trình EB-5. Thứ hai, sau khi đơn I-956F được xét duyệt, Sở Di trú sẽ tiến hành xét duyệt đơn I-526E của nhà đầu tư EB-5. Việc xem xét cấp tốc đơn đăng ký I-956F của trung tâm vùng sẽ mang lại kết quả xử lý nhanh hơn so với khung thời gian tiêu chuẩn được công bố.

Tòa nhà 57 là một cơ sở công nghiệp nặng cho phép Rhoads và các đối tác, bao gồm các nhà thầu quốc phòng lớn, hoàn thành các hoạt động chế tạo chuyên môn hóa cao cho khách hàng, trong đó có Hải quân Mỹ.

Khoản tài trợ EB-5 sẽ hoàn thành các nâng cấp quan trọng đối với các vịnh vận chuyển hoạt động trong cơ sở của Rhoads, hỗ trợ xây dựng và thử nghiệm các bộ phận cấu thành cho các chương trình phòng thủ hạt nhân của Hải quân Mỹ, và cung cấp hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho chương trình tàu ngầm hạt nhân của Bộ Quốc phòng Mỹ.

CanAm đã tài trợ cho hơn 60 dự án, đồng thời huy động được nguồn vốn EB-5 với số tiền hơn 3 tỷ USD. Các công ty hợp danh Trung tâm vùng do CanAm tài trợ đã được hoàn vốn trên 2,19 tỷ USD từ nguồn vốn EB-5 của hơn 4.380 gia đình nhà đầu tư.

Phong Vân

CanAm điều hành 7 trung tâm vùng do USCIS chỉ định tại thành phố Philadelphia, Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, các vùng đô thị New York và New Jersey cũng như các tiểu bang California, Hawaii, Florida và Texas.

Thông tin chi tiết tại: www.canamenterprises.com.