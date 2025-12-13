Dự án 'Dough pizza hạt sầu riêng' đoạt giải đặc biệt FID 2025

Dự án "Dough pizza hạt sầu riêng" của đội Eco Queens giành giải đặc biệt "The Future Entrepreneur" và Nhất bảng "Food Security & Social Impact" tại FID 2025.

Sau hơn 6 tháng tranh tài, vòng chung kết cuộc thi Phát triển thực phẩm 2025 (Food Innovation and Development 2025 - FID) khép lại hôm 13/12, tại HUIT. Dự án "Dough pizza hạt sầu riêng" vượt qua 144 đề tài từ 58 trường đại học, THPT trên toàn quốc. Hội đồng giám khảo đánh giá cao đội Eco Queens ở khả năng khai thác giá trị nông sản bản địa, tư duy kinh tế tuần hoàn và tiềm năng thương mại hóa rõ ràng, phù hợp xu hướng phát triển bền vững của ngành thực phẩm.

Lễ trao giải diễn ra chiều 13/12, tại Trường Đại học Công Thương TP HCM. Ảnh: HUIT

Bên cạnh giải đặc biệt, ban tổ chức ghi nhận loạt dự án ở ba bảng. Riêng bảng Health - Focus, giải Nhất thuộc về đội Calmio với kẹo ngậm chứa caffeine bọc vi nang, có tác dụng duy trì sự tỉnh táo và hỗ trợ sức khỏe não bộ. Giải Nhì là Zymona cùng dòng bánh cracker lên men giàu tinh bột kháng. Giải Ba trao cho dự án Daraba - trà chức năng sấy lạnh từ đậu bắp, râu ngô theo mô hình kinh tế tuần hoàn.

Nhiều dự án khác đoạt khuyến khích và top 10 cho thấy chiều sâu chuyên môn, sự đa dạng trong hướng tiếp cận sức khỏe - dinh dưỡng, điển hình là Nutricrick, cháo An Vị, Pronut...

Tại bảng Food Security & Social Impact, ngoài chiến thắng thuyết phục của Eco Queens, ban tổ chức trao giải Nhì cho đội Ecoscalegen (giải pháp nano collagen sinh học từ vảy cá lóc); giải Ba là "Thịt tươi rói" - mô hình cải tiến thịt theo hướng tiện lợi hơn cho cộng đồng. Các dự án như Ecotea, Dấu đậm, Mộc diện xanh... đề cao đổi mới sáng tạo trong giải quyết bài toán an ninh lương thực, phát triển bền vững.

Ở bảng Problem - Solving Innovation, các giải do doanh nghiệp bảo trợ tìm được ứng viên phù hợp nhu cầu thực tiễn. Nổi bật là Ngọc sâm Nam Quốc (súp thực dưỡng từ sâm bố chính), Crunchypop (thạch vi bao thảo mộc cho đồ uống), Oilygen (dầu ăn dặm theo định hướng clean label dành cho trẻ nhỏ). Ban giám khảo đánh giá các dự án này kết nối hiệu quả giữa nghiên cứu, doanh nghiệp, thị trường, đúng với tinh thần "problem solving" (giải quyết vấn đề) mà FID theo đuổi.

FID 2025 còn trao loạt giải phụ như: Gian hàng thực tế ảo được bình chọn nhiều nhất; Gian hàng trưng bày ấn tượng; Thuyết trình sáng tạo; Ý tưởng độc đáo nhất. Trong đó, dự án SCGs Tây Nguyên và Beanana Green ghi điểm với cách kể câu chuyện sản phẩm, trải nghiệm người dùng, khả năng truyền cảm hứng.

Theo đại diện ban tổ chức, khép lại mùa giải 2025, FID tiếp tục khẳng định vai trò không chỉ là cuộc thi học thuật, mà là hệ sinh thái đổi mới sáng tạo ngành thực phẩm - nơi các ý tưởng được nuôi dưỡng, thử thách và kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư, thị trường.

Danh sách các đội đạt giải FID 2025

Sân chơi FID 2025 do Trường Đại học Công Thương TP HCM (HUIT) phối hợp hội Khoa học và Công nghệ Lương thực - Thực phẩm Việt Nam (VAFoST), Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Sáng tạo Quốc gia (NSSC) tổ chức. Các đơn vị đồng triển khai gồm Global Innovation Technology Platform (GITP), nền tảng kết nối đổi mới sáng tạo BambuUP. Khởi động ngày 14/6, cuộc thi thu hút 58 trường đại học, cao đẳng, THPT, với sự đồng hành của nhiều chuyên gia, startup, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế.

NGƯT.PGS.TS Lê Thị Hồng Ánh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công Thương TP HCM phát biểu khai mạc. Ảnh: HUIT

Ở chung kết, 30 đội trình diễn những giải pháp thể hiện xu hướng "thực phẩm tương lai" như thực phẩm xanh - sạch - dinh dưỡng thế hệ mới, công nghệ lên men hiện đại, sản phẩm từ protein thay thế, ứng dụng phụ phẩm, tối ưu chuỗi cung ứng theo hướng bền vững, công nghệ sinh học và nano, giải pháp IoT/AI cho truy xuất - quản lý rủi ro - lưu mẫu - an ninh thực phẩm.

Phát biểu ở sự kiện ngày 13/12, ông Tạ Quang Hòa - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghệ phẩm Ba Đình (BFC), đánh giá cao FID 2025 vì bổ sung nội dung về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Đây không chỉ là xu hướng mà là động lực định hình tương lai ngành thực phẩm.

"Gần 30 năm hoạt động trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm và công nghệ chế biến, tôi nhận thấy thế hệ trẻ cần sớm tiếp cận các bài toán thực tiễn tối ưu dữ liệu, tự động hóa ứng dụng AI và phát triển bền vững EG. Hy vọng nội dung mới này sẽ truyền cảm hứng để các bạn tạo ra những giải pháp đột phá, góp phần nâng tầm ngành thực phẩm Việt Nam", ông Tạ Quang Hòa cho hay.

Hiếu Châu