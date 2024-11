Dự án đô thị biển 800 ha CaraWorld tổ chức ra quân

CaraWorld tổ chức lễ ra quân dự án tại sân Golf Long Thành, ngày 2/12, với hơn 80 đại lý, 8.000 chuyên viên kinh doanh tham dự.

CaraWorld là một trong những dự án đô thị biển lớn nhất ra mắt thời gian qua. Ngày 2/12, chủ đầu tư KN Cam Ranh sẽ tổ chức lễ ra quân, đưa dự án ra thị trường với chủ đề "The Rise of New Legend" (sự trỗi dậy của huyền thoại mới). Sự kiện sẽ công bố những thông tin mới nhất, đặc biệt là các sản phẩm của Sông Town.

Với hơn 80 đại lý cùng 8.000 chuyên viên kinh doanh, sự kiện có quy mô lớn bậc nhất thị trường trong năm nay. Theo công bố, để tạo những trải nghiệm độc đáo, mang tinh thần dự án, sự kiện sử dụng 40 khối cát trắng, trong đó, 30 khối cát được sử dụng để tái hiện hình ảnh bờ cát trắng bên biển trên sân khấu chính, 10 khối còn lại tạo nên khu vực photobooth với cụm chữ "CaraWorld" khổng lồ.

Phối cảnh sân khấu sự kiện. Ảnh: KN Cam Ranh

Ban tổ chức cũng bố trí màn hình LED đến 50 m để truyền tải những hình ảnh, video và thông điệp dự án đến đông đảo khách mời tham dự.

Lễ ra quân được tổ chức tại sân golf Long Thành - thương hiệu gắn liền với tên tuổi của KN Cam Ranh. Chủ đầu tư cho biết việc chọn tổ chức tại sân Golf Long Thành nhằm giúp các đại lý trải nghiệm, tham quan địa điểm mang tính biểu tượng, minh chứng cho quy mô, tầm vóc của đơn vị. Đây là sân golf do người Việt tự đầu tư, thiết kế, xây dựng và quản lý vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, đã đạt được nhiều giải thưởng trong và ngoài nước.

Phối cảnh Sông Town thuộc đô thị CaraWorld. Ảnh: KN Cam Ranh

Để đảm bảo sự kiện diễn ra tốt nhất, chủ đầu tư hợp tác với đạo diễn Long Kan, trồng mới toàn bộ cỏ trên sân polo, lắp đặt hàng trăm đèn chiếu sáng quanh khu vực tổ chức đồng thời tập hợp hàng trăm nhân sự để vận hành.

CaraWorld là dự án đô thị biển quy mô 800 ha, được đầu tư 38 tiện ích với kỳ vọng trở thành tâm điểm nghỉ dưỡng - vui chơi - giải trí - mua sắm của Cam Ranh. Hệ tiện ích có bảo tàng Yến, công viên kẹo ngọt, cung điện Mùa Hè, quảng trường sự kiện 10.000 người, công viên thể thao nước...

Điểm nhấn của dự án còn từ tổ hợp 5 bãi biển chủ đề. Đây là nơi diễn ra các hoạt động thể thao biển, team building, những màn pháo hoa, sự kiện quy mô và những dịch vụ sang trọng cho du khách khi đến Cam Ranh.

Sông Town sở hữu ba ngôn ngữ thiết kế kết hợp ba dòng sản phẩm. 100% sản phẩm có tiện ích hồ bơi. Toàn bộ nhà phố biển có chỗ đậu xe riêng, bàn giao hoàn thiện nội thất, linh hoạt sở hữu hoặc cho thuê.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định sự kiện ra quân vào ngày 2/12 là một cột mốc khởi đầu cho hành trình phát triển của CaraWorl, mở ra cơ hội để hàng nghìn nhân viên kinh doanh và đối tác lan tỏa giá trị sống đến cộng đồng.

Hoài Phương