Dự án dở dang 20 năm tại TP HCM xin triển khai lại

Huyện Nhà Bè kiến nghị TP HCM cấp phép triển khai lại cho dự án khu dân cư Tân An Huy, sau gần 20 năm dang dở vì vướng sai phạm.

Mới đây, UBND huyện Nhà Bè đã có báo cáo gửi Thanh tra TP HCM, kiến nghị cho Công ty Tân An Huy được thực hiện lại dự án khu dân cư Tân An Huy (xã Phước Kiển, Nhà Bè).

Theo báo cáo, năm 2005, Công ty Tân An Huy được thành phố giao đất làm dự án khu nhà ở Tân An Huy quy mô 20,8 ha, cung cấp chỗ ở cho khoảng 5.500 cư dân với các hạng mục gồm 313 căn biệt thự, nhà vườn và 1.025 căn hộ. Đến năm 2017, sau khi xây dựng được 14 căn nhà thấp tầng, người đại diện pháp luật của công ty mất do bị bệnh, doanh nghiệp này không còn khả năng hoạt động do mất cân đối tài chính.

Năm 2018, Thanh tra TP HCM thanh tra và kết luận dự án dính loạt sai phạm nghiêm trọng như: chủ đầu tư nợ thuế hơn 210 tỷ đồng, xây dựng 14 căn nhà phố không phép và sai quy hoạch, chưa hoàn thành đền bù giải tỏa, hoàn thiện hạ tầng đã huy động vốn từ khách hàng... UBND TP HCM đã yêu cầu chủ đầu tư phải khắc phục sai phạm, nộp thuế và nghĩa vụ tài chính, pháp lý khác trước khi xem xét, giải quyết thủ tục để công ty tiếp tục triển khai dự án.

Từ đó đến nay, dự án nằm bất động, nhiều hạng mục công trình xuống cấp vì bỏ trống nhiều năm, hàng trăm khách hàng bị thiệt hại, gây lãng phí tài nguyên đất và làm xấu bộ mặt đô thị của huyện Nhà Bè.

Dự án khu dân cư Tân An Huy tại huyện Nhà Bè, TP HCM. Ảnh: Đình Sơn

Đánh giá về công tác xử lý các vấn đề tồn đọng tại dự án, UBND huyện Nhà Bè cho biết Công ty Tân An Huy đã cử người đại diện làm việc với cơ quan chức năng, thực hiện báo cáo tiến độ dự án, đề xuất phương án tháo gỡ khó khăn. Tuy nhiên chủ đầu tư này vẫn chưa thực hiện việc nộp ngân sách nhà nước các khoản thuế và tiền chậm nộp là 181 tỷ đồng, các nghĩa vụ khác liên quan đến hoán đổi đất nhà nước quản lý. Doanh nghiệp cũng chưa hoàn thành công tác xây dựng hạ tầng, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết tranh chấp với khách hàng.

Đầu năm nay, chủ đầu tư dự án đã bắt đầu thi công lại các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, tiến hành bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ khu nhà ở thấp tầng và đang xin phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 tăng thêm một tầng hầm. Nếu được duyệt, 14 căn nhà đã xây dựng trước đó sẽ không còn vi phạm.

Liên quan đến phương án tài chính, công ty này cũng đã có kế hoạch nếu được cấp phép triển khai lại sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp 50% thuế trong vòng 6 tháng, số thuế còn lại sẽ nộp trong 6 tháng tiếp theo.

Để từng bước tháo gỡ các tồn đọng của dự án, UBND huyện Nhà Bè kiến nghị TP HCM xem xét giải quyết những vấn đề về quy hoạch, xây dựng, đất đai để chủ đầu tư có thêm phương án tài chính thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và các nghĩa vụ khác. Huyện cũng đề xuất Thanh tra thành phố và các sở, ngành liên quan thống nhất phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư để sớm cấp phép cho Công ty Tân An Huy được thực hiện lại dự án.

Trước đó, trong đơn xin được triển khai lại dự án gửi UBND TP HCM và Tổ công tác đặc biệt của thành phố, ông Nguyễn Hồng Hải, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Tân An Huy, cho biết dự án đã thực hiện xong hơn 60% khối lượng công việc, hiện nay chỉ còn xây dựng khu nhà ở thấp tầng và hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng là hoàn thiện dự án.

Công ty cho biết đến nay đã có phương án tài chính tốt bằng nguồn vốn huy động từ các khách hàng và nguồn vốn góp thêm của hội đồng quản trị. Số tiền này sẽ dùng để nộp thuế gốc và tiền phạt chậm nộp, thực hiện nghĩa vụ tài chính, tiếp tục giải phóng mặt bằng, xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng, trả nợ cho đối tác, chi phí hợp lý phát sinh khác. Vì vậy doanh nghiệp mong muốn được sớm tái khởi động và cam kết sẽ giải quyết vấn đề tồn đọng ngay khi được triển khai trở lại.

Hiện chủ đầu tư dự án này cũng đã có sự thay đổi về đội ngũ lãnh đạo và cổ đông, cam kết sẽ hoàn thành dự án trong thời hạn 36 tháng cũng như thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ với nhà nước.

Phương Uyên