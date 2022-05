Dự án dinh thự sở hữu nhà hàng Michelin ở vịnh Nha Trang

Thương hiệu Hispania sẽ có mặt tại quần thể dinh thự mặt biển Gran Meliá Nha Trang.

Đầu tháng 4, thương hiệu Hispania ký kết hợp tác với dự án Gran Meliá Nha Trang. Đại diện hợp tác của Hispania chia sẻ kỳ vọng mang đến nơi này một thế giới ẩm thực tinh hoa truyền thống của Tây Ban Nha. Tại đây, thực khách sẽ được thưởng thức những món ăn nổi tiếng như heo sữa nướng than, Paella, thịt lợn muối Iberico có giá từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn euro, rượu vang nhập khẩu trực tiếp từ Địa Trung Hải, rượu champagne cùng bia tươi và các loại thức uống vốn được lòng cư dân xứ Catalan.

Trải nghiệm tinh hoa ẩm thực Tây Ban Nha

Thành lập từ năm 2013 bởi Marcos Morán - đầu bếp danh tiếng người Tây Ban Nha từng đạt đạt sao Michelin và giải thưởng Chef de l'avenir từ Học viện ẩm thực quốc tế, Hispania là thương hiệu quản lý chuỗi nhà hàng 5 sao cam kết đem đến những trải nghiệm tinh hoa về ẩm thực và văn hóa Tây Ban Nha. Hispania hiện có mặt tại London (Anh), Brussel (Bỉ), trong đó, nhà hàng Hispania tại Brussel (Bỉ) nằm trong danh sách các nhà hàng được đánh giá cao của The Michelin Guide.

Việc hợp tác để đưa thương hiệu này đến Gran Meliá Nha Trang hứa hẹn mang đến cho du khách đam mê ẩm thực những trải nghiệm khác biệt khi đến với thành phố biển. Michelin vốn bảo chứng cho chất lượng và sức sáng tạo, được cập nhật theo từng năm dưới sự kiểm soát chất lượng thường niên khắt khe của các chuyên gia. Và nhà hàng đạt sao Michelin hoặc được dẫn dắt bởi đầu bếp Michelin luôn thu hút lượng lớn thực khách mong muốn đến thưởng thức.

Tư dinh Gran Meliá Nha Trang tọa lạc tại vị trí ôm trọn hoàng hôn trên vịnh biển Nha Trang.

Tái hiện hơi thở Tây Ban Nha ngay tại vịnh biển Nha Trang

Không gian của Hispania Nha Trang cũng được thiết kế bởi Lorenzo Castillo - một trong những nhà thiết kế nội thất có tầm ảnh hưởng bậc nhất thế giới vào năm 2017. Lorenzo Castillo từng đạt giải "The Best Designer in Spain" vào năm 2014 và được vinh danh trên tạp chí Architectural Digest. Các thiết kế của Castillo đều mang đặc trưng Địa Trung Hải, kết hợp những dải màu nhiệt đới cùng các chất liệu mang đầy tính lịch sử văn hóa Tây Ban Nha.

Tại Hispania Nha Trang, toàn bộ không gian nội khu sẽ được bao phủ bởi họa tiết Trung cổ sắc nét, hòa hợp với bộ sưu tập nội thất siêu cao cấp của ông hoàng Minotti vốn nổi tiếng với những thiết kế đương đại. Lorenzo Castillo còn tô điểm các bức tường bằng gốm sứ Talavera nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu - loại gốm sứ quý được nhiều đời hoàng gia Tây Ban Nha ưa thích, có nguồn gốc từ trung tâm gốm sứ của thế kỷ 16 Talavera de la Reina.

Nhà hàng Hispania Nha Trang mang phong cách Địa Trung Hải, nằm trong khuôn viên tòa nhà đón tiếp cao cấp lấy cảm hứng từ du thuyền của Gran Meliá Nha Trang.

Điểm chung của Hispania Nha Trang và Gran Meliá Nha Trang nằm ở sự tôn vinh nền văn hóa đặc sắc và lâu đời của Tây Ban Nha. Vốn được coi là kỳ quan thứ 15 của thương hiệu quốc bảo Tây Ban Nha Gran Meliá Hotels & Resorts, Gran Meliá Nha Trang mang "vẻ đẹp lai" của hai nền văn hóa Đông Tây, hòa hợp của âm hưởng văn hóa Tây Ban Nha và Việt Nam. Sự xuất hiện của nhà hàng Hispania Nha Trang được dẫn dắt bởi đầu bếp Michelin sẽ góp phần nâng tầm nền du lịch cao cấp của tỉnh Khánh Hòa.

Dinh thự Signature với tầm nhìn 100% hướng biển.

Đại diện của KDI Holdings - chủ đầu tư Gran Meliá Nha Trang cho biết, sự xuất hiện của nhà hàng Michelin trong không gian dự án nhằm nâng tầm chuẩn mực mới của sự hưởng thụ và trải nghiệm đẳng cấp quốc tế tại khu vực này.

Bên cạnh Hispania Nha Trang, Gran Meliá Nha Trang còn đem đến cho những chủ nhân sở hữu hàng loạt các trải nghiệm xa xỉ đến từ quy chuẩn RedLevel - hệ thống dịch vụ siêu đắt đỏ mà thương hiệu Gran Meliá Hotels & Resorts nắm giữ như hồ khoáng nóng rộng 4.000m2, công viên san hô, spa hang đá, bến du thuyền...

Không gian mái Ocean Sky Lounge là điểm nhấn kiến trúc đặc trưng chỉ được sở hữu bởi những dinh thự Signature phiên bản giới hạn.

Tháng 4 vừa qua, Gran Meliá Nha Trang cũng cho ra mắt dinh thự Signature sở hữu địa thế "lưng tựa núi - mặt hướng biển xanh - trung tâm thành phố" với độ cao giật cấp đảm bảo tất cả hướng biển, cùng không gian tầng mái bao trọn quang cảnh hoàng hôn. Sản phẩm này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện hơn bộ sưu tập bất động sản hạng sang của giới siêu giàu, đồng thời thiết lập những trải nghiệm thượng lưu khác biệt mới cho khách hàng.

Tâm Anh