Dự án đất nền có sổ đỏ rục rịch giao dịch trở lại

Cuối năm, một số chủ đầu tư đất nền phía Nam bắt đầu tung dự án mới ra thị trường, trong đó không ít sản phẩm ghi nhận giao dịch khởi sắc.

Là một trong số ít dự án đất nền mở bán dịp cuối năm, Saigon Riverpark (Cần Giuộc, Long An) tạo bất ngờ về thanh khoản khi ghi nhận 100% rổ hàng mở bán đợt đầu tiên được khách đặt mua sau vài tuần triển khai. Dự án này có tổng diện tích 32 ha, gồm 1.229 nền, giá bán từ 20-25 triệu đồng mỗi m2 (tương đương gần 2 tỷ đồng mỗi nền).

Tương tự, một dự án đất nền khác đang triển khai tại Bàu Bàng, Bình Dương có kết quả bán hàng khả quan khi 75% rổ hàng (tương đương 75 nền) mở bán đầu tháng 12 đã được tiêu thụ. Đây cũng là một trong số ít dự án đất nền có sổ đỏ triển khai trên địa bàn Bình Dương có thanh khoản cao hơn 50% trong các tháng qua.

Theo chủ đầu tư, dự án có lợi thế là nằm gần khu công nghiệp lớn, dễ đầu tư cho thuê. Tuy nhiên, để tiếp cận được khách hàng, doanh nghiệp phải tung thêm gói ưu đãi vay không lãi suất kéo dài 2 năm, hạ giá bán thấp hơn 10% so với mặt bằng khu vực, tăng chiết khấu cho khách không vay vốn để kích cầu cuối năm.

Một dự án đất nền đang triển khai tại Cần Giuộc, Long An. Ảnh: Phương Uyên

Hai dự án trên chỉ là trong số vài dự án đất nền mạnh dạn mở bán giai đoạn cuối năm và đã thành công. Còn xét về tổng thể thị trường, đất nền vẫn đang chật vật với câu chuyện phục hồi thanh khoản và nguồn cung nghèo nàn.

Báo cáo từ Batdongsan cho thấy, năm 2024 cả nguồn cung và sức mua đất nền có phục hồi, tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ. Dù vậy so với giai đoạn 2019 (trước Covid 19) cả cung - cầu vẫn còn khiêm tốn, chỉ đạt tầm 40-50%. Giá bán đất nền tăng 10-15% so với năm ngoái nhưng vẫn thấp hơn trung bình 20% của cao điểm 2019 -2021.

Còn theo số liệu từ DKRA Group, giao dịch đất nền 10 tháng đầu năm nay đã tăng 2,8 lần so với cùng kỳ 2023 nhưng chỉ tập trung ở nhóm sản phẩm thổ cư tách thửa, đất nền dự án hoàn thiện hạ tầng, sổ riêng từng nền, giá dưới 5 tỷ đồng ở TP HCM và tầm trên dưới 2 tỷ đồng mỗi nền với các thị trường tỉnh. Nguồn cung sơ cấp còn rất hạn chế và thị trường chủ yếu vẫn đang hấp thụ rổ hàng thứ cấp.

Nhìn nhận về sự khả quan của các dự án đất nền giai đoạn này, ông Trần Hiếu, Phó tổng giám đốc DKRA Group, cho biết có 4 yếu tố quyết định, đó là sự chuẩn chỉnh về hạ tầng kỹ thuận nội khu, có sổ riêng từng nền, giá hợp lý và phải gắn với câu chuyện tiềm năng lợi nhuận dài hơi.

Không phủ nhận việc nhiều dự án bán hàng thành công nhờ có vị trí "ăn theo" các đại đô thị lớn, ông Hiếu cho rằng giai đoạn này đã khác trước đây. Bởi nếu chỉ "bám" vào dự án lớn thì không đủ để thuyết phục khách hàng xuống tiền. Hiện nay, trước khi giới thiệu dự án đến khách hàng, các doanh nghiệp đều phải chuẩn bị rất kỹ, phải xây dựng xong hạ tầng nội khu, hoàn thiện ra sổ đỏ riêng cho từng nền mới dám ra mắt. Ngoài ra, mức giá đưa ra hợp lý, phải đủ sức cạnh tranh với đất nền thổ cư đang bán tự do trong khu vực.

Đồng quan điểm, chuyên gia bất động sản Đoàn Quốc Duyệt, Giám đốc Công ty bất động sản Tín Thành, nói phân khúc này đã bước vào giai đoạn đầu của chu kỳ hồi phục, xu hướng mua đất nền của nhà đầu tư đang thay đổi, sàng lọc sản phẩm gắt gao hơn, chọn đi đường dài trong 3-5 năm và không còn chuyện xuống tiền dễ dãi.

"Phân khúc này muốn được lòng người mua, dự án phải chứng minh được giá trị tiềm năng trong dài hạn, làm quy hoạch chuẩn chỉnh, pháp lý sạch và giá cạnh tranh", ông Duyệt nêu ý kiến.

Theo các chuyên gia, để chiếm chỗ đứng trong cuộc chơi mới, chủ đầu tư cần thay đổi nhằm thích ứng linh hoạt với bài toán mang giá trị thực về với đất nền.

Với người mua, chọn dự án có vị trí chiến lược bám sát các khu vực gần dự án hạ tầng lớn như sân bay, cao tốc, các khu đô thị, khu công nghiệp, nơi có nhiều tiềm năng hoặc các khu vực đông dân, giãn dân, có tính thanh khoản cao. Chỉ chọn dự án có sổ đỏ để tránh rủi ro quy hoạch.

Phương Uyên