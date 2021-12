Dự án đất nền có sổ đỏ

Bình DươngKhông chỉ là nơi để an cư, bất động sản còn là phương thức tiết kiệm giúp bảo toàn tài sản vừa gia tăng sinh lợi trong dài hạn.

Từ thời điểm cuối năm, bất động sản đã rục rịch hâm nóng trở lại. Báo cáo của hãng DKRA Vietnam ghi nhận sức cầu chung toàn thị trường tháng 11 có sự gia tăng ở hai phân khúc đất nền và căn hộ. Cụ thể, phân khúc đất nền tháng 11 ghi nhận 10 dự án mở bán. Nguồn cung ra thị trường đạt 671 sản phẩm, tăng 3,4% so với tháng 10 và tăng 77,5% so với cùng kỳ năm 2020. Nguồn cung mới tập trung chủ yếu tại thị trường tỉnh Long An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại Bình Dương, thị trường ghi nhận sự hiện diện của nhiều thương hiệu bất động sản với các dự án quy mô, tiện ích đồng bộ. Trong tháng 12, chủ đầu tư Lê Phong bắt tay cùng đối tác DKRS lên kế hoạch giới thiệu ra thị trường hai dự án căn hộ và đất nền, sở hữu vị trí đắc địa thuộc vùng lõi của thành phố Thuận An là: An Residence và The Emerald Golf View.

Hình thực tế khu dân cư - thương mại An Residence. Ảnh: Lê Phong

Khu dân cư thương mại trung tâm Bình Dương - An Residence tọa lạc mặt tiền đường Thuận An Hòa (lộ giới 19m), trên trục xương sống giao thông trung tâm TP Thuận An và kết nối toàn Bình Dương thông qua tuyến Quốc lộ 13 – ĐT743 – cao tốc Mỹ Phước – Tân Vạn.

Dự án có quy mô 184 nền với diện tích từ 67 đến 126 m2, phù hợp mọi nhu cầu đầu tư cũng như an cư, thừa hưởng đầy đủ hệ thống tiện ích từ mua sắm, y tế, giáo dục đến vui chơi, giải trí.

Bao quanh dự án là hệ thống tiện ích đầy đủ như khu công nghiệp VSIP, trung tâm thương mại AEON, bệnh viện quốc tế Becamex, hệ thống trường học đủ cấp. Với mức giá hấp dẫn chỉ từ 39 triệu đồng một m2 (đã bao gồm VAT), An Residence là nơi an cư phù hợp với mọi đối tượng khách hàng và là tài sản có tiềm năng sinh lời hấp dẫn dù là đầu tư hay khai khác cho thuê.

"Dự án đã hoàn tất thủ tục pháp lý, giấy phép xây dựng và sang tên sổ đỏ từng nền, mang đến sản phẩm đầu tư an toàn cho người mua", đại diện chủ đầu tư Lê Phong cho biết.

Khu dân cư được quy hoạch bài bản với hạ tầng đồng bộ. Ảnh: Lê Phong

Song song với đó, Lê Phong cũng mở bán khu căn hộ cao cấp The Emerald Golf View. Đảm bảo tiến độ thi công bởi tổng thầu Coteccons, hiện tại dự án đang đổ sàn tầng 17-18 và hướng tới bàn giao vào cuối năm 2022.

Nằm ở mặt tiền đại lộ Bình Dương, trực diện khu công nghiệp VSIP1, cạnh siêu thị Nhật Bản Aeon Mall, cùng sở hữu tầm nhìn hướng sân golf Sông Bé, đi cùng 80 tiện ích cao cấp, khu phức hợp The Emerald Golf View mang đến không gian sống thư thái và thỏa mãn giấc mơ sống thượng lưu của người Bình Dương.

Chủ đầu tư dự án The Emerald Golf View còn tung chính sách thanh toán hấp dẫn của chủ đầu tư khi khách chỉ cần thanh toán từ 100 triệu đồng (5%) là ký hợp đồng mua bán, được ân hạn nợ gốc vã hỗ trợ 100% lãi suất đến khi nhận nhà.

Thu Hương