Dự án D’ Metropole Hà Tĩnh bàn giao hơn 60 sản phẩm

Dự án D’ Metropole Hà Tĩnh quy mô 2 ha, bàn giao hơn 40 căn hộ chung cư và 20 căn nhà thấp tầng đợt 1, từ cuối tháng 1/2026, chuyển sang giai đoạn vận hành.

Dự án Khu nhà ở chức năng Xuân Thành Land - Nguyễn Huy Tự (tên thương mại D’ Metropole Hà Tĩnh) do Công ty Cổ phần ThaiLand làm chủ đầu tư. Theo công bố, các căn nhà thuộc phân khu thấp tầng đã hoàn tất thủ tục pháp lý và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cư dân. Yếu tố pháp lý được xem là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu, đặc biệt tại các thị trường tỉnh, nơi nhu cầu ở thực chiếm tỷ trọng lớn.

Chủ đầu tư cho biết việc bàn giao nhà gắn với hoàn thiện pháp lý cho thấy dự án đủ năng lực khai thác giá trị sử dụng. Trong bối cảnh thị trường đang sàng lọc mạnh, những dự án đã hiện hữu, có cư dân sinh sống và hồ sơ pháp lý rõ ràng có lợi thế hút cư dân.

Lễ bàn giao nhà cho khách hàng. Ảnh: Xuân Thành Land

D’ Metropole Hà Tĩnh được quy hoạch trên diện tích hơn 2 ha, gồm hai phân khu chính, nhà ở thấp tầng và căn hộ cao tầng. Phân khu thấp tầng có 61 căn nhà liền kề, trong khi phân khu cao tầng cung cấp 140 căn hộ với cơ cấu 1–2 phòng ngủ. Quy mô và cơ cấu sản phẩm này phù hợp với đặc điểm đô thị trung tâm Hà Tĩnh, nơi nhu cầu nhà ở đến từ người dân địa phương, hộ gia đình trẻ và lực lượng lao động làm việc ổn định tại khu vực.

Thay vì phát triển dự án với mật độ lớn, việc lựa chọn quy mô vừa phải, đa dạng loại hình được đánh giá là phù hợp với khả năng hấp thụ của thị trường trong giai đoạn thận trọng hiện nay.

Khách hàng nhận bàn giao nhà từ chủ đầu tư. Ảnh: Xuân Thành Land

Trong đó, khối căn hộ cao tầng gồm các loại hình 1 phòng ngủ, 1 phòng ngủ +1 và 2 phòng ngủ, diện tích 46-73 m2, phù hợp với gia đình trẻ và các cặp vợ chồng có con nhỏ. Các căn hộ được bàn giao theo tiêu chuẩn nội thất cơ bản cao cấp, sử dụng thiết bị đến từ những thương hiệu như Hafele, Bosch, Momen và điều hòa LG.

Ở phân khu thấp tầng, các căn nhà liền kề được thiết kế với lợi thế 100% sở hữu ít nhất hai mặt tiền, thuận tiện cho cả mục đích ở và kinh doanh. Sản phẩm mang phong cách tân cổ điển Pháp kết hợp Địa Trung Hải (Mediterranean). Diện tích các căn 172,5-290 m2, hoàn thiện đồng bộ mặt ngoài, bên trong bàn giao thô và đã bố trí sẵn hố thang máy.

D’ Metropole Hà Tĩnh sở hữu vị trí trung tâm phường Thành Sen, nằm trên trục phố chính Nguyễn Huy Tự và tiếp giáp ba mặt phố lớn gồm Nguyễn Huy Oánh, Bùi Dương Lịch và Phan Kính. Dự án kết nối thuận tiện với quốc lộ 1A. Từ dự án, cư dân có thể tiếp cận trung tâm hành chính tỉnh, hệ thống trường học, bệnh viện và các khu vui chơi giải trí.

Bên cạnh đó, khuôn viên được đầu tư hệ thống tiện ích như sân thể thao pickleball, vườn hoa nghệ thuật, sân chơi trẻ em, đài phun nước, đường dạo bộ, hầm đỗ xe thông minh, bể bơi điện phân muối ngoài trời và sky bar.

Tổng thể dự án D’ Metropole Hà Tĩnh nhìn từ trên cao. Ảnh: Xuân Thành Land

Đại diện Công ty Cổ phần Thailand cho biết, song song với việc bàn giao nhà ở phân khu thấp tầng, doanh nghiệp đang phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với khu căn hộ cao tầng, hướng tới việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho cư dân sau khi bàn giao, đảm bảo tính đồng bộ pháp lý cho toàn dự án.

"Việc D’ Metropole Hà Tĩnh chuyển sang giai đoạn vận hành phản ánh xu hướng chung của thị trường ưu tiên giá trị sử dụng và tính an toàn pháp lý trong quyết định mua nhà", vị đại diện nói.

Hoài Phương