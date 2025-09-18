Dự án của Nam Long hưởng lợi từ đô thị mở rộng Cần Thơ

Nam Long II Central Lake đón sóng cư dân, chuyên gia và vốn đầu tư mới nhờ vị trí sát trung tâm hành chính tương lai, phù hợp chiến lược phát triển đô thị Cần Thơ.

Sau sáp nhập đô thị Cần Thơ mở rộng quy mô lên hơn 6.360 km2, với khoảng 4,19 triệu dân, trở thành thành phố lớn thứ ba Việt Nam. Việc điều chỉnh địa giới hành chính mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực cho kinh tế và bất động sản.

Đại diện Nam Long cho biết, trước xu hướng này, thị trường bất động sản tại trung tâm Cần Thơ bước vào giai đoạn phát triển mới. Một số nghiên cứu cho thấy nhu cầu nhà ở thực tại khu vực lõi đô thị ngày càng tăng. Giá đất trung tâm cũng được dự báo có thể tăng trong giai đoạn 2025-2026. Nguyên nhân đến từ nguồn cung hạn chế và chiến lược quy hoạch siêu đô thị vùng.

Toàn cảnh TP Cần Thơ. Ảnh: Nam Long

Dự kiến trung tâm hành chính mới sẽ được quy hoạch tại khu đô thị phía Nam, thuộc địa bàn quận Cái Răng cũ, chỉ cách Nam Long II Central Lake khoảng 15-20 phút di chuyển. Việc hình thành điểm hội tụ đa chức năng tạo lực cầu lớn đối với các dự án có pháp lý hoàn chỉnh, trong bối cảnh dòng dân cư, chuyên gia và giới doanh nhân từ các khu vực lân cận (Hậu Giang, Sóc Trăng cũ) dịch chuyển về đây.

Với vị trí liền kề trung tâm mới, Nam Long II Central Lake được giới chuyên môn nhận định sẽ trở thành điểm kết nối giữa dòng vốn đầu tư và cộng đồng cư dân tri thức, thành đạt. Dự án có quy mô 43,8 ha, được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hơn 60% quỹ đất được dành cho cây xanh, mặt nước và hệ thống tiện ích nội khu gồm y tế, giáo dục, giải trí. Dự kiến cụm 11 sân pickleball tiêu chuẩn quốc tế đang thi công sẽ đi vào vận hành vào cuối năm nay. Theo chủ đầu tư, hạng mục này thể hiện định hướng sống xanh, năng động, gắn kết cộng đồng đang lan tỏa tại các đô thị lớn, đồng thời gia tăng sức hút cho Nam Long II Central Lake với vai trò là điểm đến an cư và đầu tư.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Nam Long

Toàn bộ sản phẩm đất nền tại dự án đã được cấp sổ đỏ, các căn nhà phố thương mại xây dựng sẵn cũng đã hoàn tất giấy phép hoàn công. Việc hoàn chỉnh pháp lý được xem là yếu tố giúp khách hàng an tâm khi lựa chọn và tạo lợi thế thanh khoản trên thị trường.

Theo đại diện chủ đầu tư, thương hiệu Nam Long là một trong những nền tảng tạo sức hút cho dự án. Với hơn ba thập niên phát triển đô thị tại Việt Nam và hơn 20 năm hiện diện tại Cần Thơ thông qua các dự án như Nam Long Cần Thơ 1, Nam Long Hồng Phát, đơn vị tiếp tục thể hiện cam kết dài hạn với Nam Long II Central Lake. Báo cáo Vietnam Report 2025 xếp Nam Long trong nhóm hai chủ đầu tư uy tín nhất Việt Nam, là cơ sở củng cố niềm tin với khách hàng và giới đầu tư.

"Sự cộng hưởng từ vị trí trung tâm, pháp lý rõ ràng và uy tín chủ đầu tư giúp các sản phẩm đất nền, nhà phố thương mại tại dự án đáp ứng nhu cầu an cư, đồng thời trở thành kênh tích lũy tài sản tiềm năng theo thời gian", đại diện nói.

Phối cảnh dự án Nam Long II Central Lake, hiện các sản phẩm đất nền và nhà phố thương mại tại đây đã hoàn chỉnh pháp lý. Ảnh: Nam Long

Theo giới chuyên gia, trong bối cảnh điều chỉnh địa giới hành chính, Cần Thơ đạt được bước ngoặt quan trọng, trở thành đô thị vùng với quy mô mở rộng và vai trò là hạt nhân liên kết kinh tế nội vùng. Trong giai đoạn chuyển mình, ba mũi nhọn tăng trưởng được xác lập. Công nghiệp và logistics được thúc đẩy nhờ hệ thống cảng biển Trần Đề, Cái Cui, Thốt Nốt cùng mạng lưới cao tốc liên vùng đang từng bước hoàn thiện. Kinh tế biển khởi sắc với kế hoạch mở rộng cảng Trần Đề thành cửa ngõ quốc tế, kết nối trực tiếp tuyến vận tải xuyên Á.

Song song, nông nghiệp công nghệ cao được đầu tư bài bản nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu và đưa Đồng bằng sông Cửu Long trở thành trung tâm sản xuất xanh. Hạ tầng hành chính - xã hội cũng bước vào giai đoạn tái cấu trúc toàn diện.

Hoàng Đan