Dự án có mặt tiền vành đai 4 tại phía Bắc TP HCM

TP HCMTọa lạc trên quỹ đất 25 ha, mặt tiền vành đai 4, The Oasis Riverside được kỳ vọng hưởng lợi từ trục hạ tầng và luồng cư dân dịch chuyển hậu sáp nhập.

The Oasis Riverside do Công ty Cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn (SNI) phát triển, tiếp nối định hướng xây dựng chuỗi dự án The Oasis 1, 2, 3 ở Thuận An cũ và Oasis City tại Bến Cát cũ. Chủ đầu tư cho biết, dự án chú trọng hạ tầng xã hội và cảnh quan, góp phần mở rộng không gian sống tại khu vực phía Bắc TP HCM.

Sở hữu mặt tiền vành đai 4 giúp dự án kết nối với chuỗi đô thị lân cận, mở ra nguồn cầu nhà ở và thương mại dịch vụ theo nhịp phát triển hạ tầng. Tuyến đường này có chiều dài khoảng 159 km, chia thành 10 dự án thành phần, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 120.413 tỷ đồng. Đây được xem là trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ với Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, tạo hành lang vận tải hàng hóa giữa các khu công nghiệp, khu đô thị với cảng biển, cảng hàng không; giảm tải giao thông cho trung tâm TP HCM, thúc đẩy liên kết và phát triển kinh tế vùng trọng điểm phía Nam.

Phối cảnh The Oasis Riverside tại phía Bắc TP HCM. Ảnh: SNI

Nằm tại phường Thới Hòa (Bến Cát cũ), The Oasis Riverside gồm hơn 3.000 căn hộ cao tầng và 1.226 sản phẩm thấp tầng (biệt thự, nhà liên kế và shophouse), đáp ứng nhu cầu an cư, đầu tư lẫn khai thác thương mại. Dự án còn tích hợp loạt tiện ích nội khu như công viên ven sông, clubhouse, hồ bơi, khu vui chơi trẻ em...

Trên diện tích 25 ha, dự án được quy hoạch theo mô hình khép kín (all in one) với mật độ xây dựng thấp. Khu đô thị còn bao quanh bởi hai dòng sông Bình Minh và sông Thị Tính, tạo cảnh quan xanh mát. Theo các chuyên gia, bất động sản ven sông từ lâu luôn có hấp lực với người mua bởi tính khan hiếm và sở hữu ưu điểm về không gian sống, phong thủy, cùng tiềm năng gia tăng giá trị dài hạn.

Dự án làng chuyên gia The Oasis được phát triển bởi SNI. Ảnh: SNI

Ngoài ra, The Oasis Riverside còn liền kề các cụm khu công nghiệp trọng điểm và nhiều trường đại học quốc tế, đáp ứng nhu cầu an cư lẫn khai thác đầu tư cho thuê chuyên gia, sinh viên.

Hồi tháng 4, chủ đầu tư SNI ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược cùng Trường Đại học Việt Đức (VGU). Theo đó, mỗi năm, dự kiến SNI và AnHomes sẽ cung cấp 500 - 1.000 chỗ ở cho sinh viên VGU. Dự án được bảo trợ bởi các ngân hàng Vietcombank, BIDV, Public Bank.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp nhà ở cho sinh viên trường Đại học Việt Đức. Ảnh: SNI

Công ty cổ phần Quốc tế Bắc Sài Gòn thành lập năm 2004, từng phát triển nhiều dự án tại TP HCM (Bình Dương cũ) như làng chuyên gia The Oasis, Oasis City và khu phố thương mại vành đai 4. Doanh nghiệp xây dựng thương hiệu dựa trên nền tảng "tín - tâm - nhân - trí", cam kết về tiến độ và chất lượng cùng triết lý phát triển đặt con người làm trung tâm.

Song Anh