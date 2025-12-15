Dự án chuyên cơ mới cho Tổng thống Mỹ tiếp tục bị trì hoãn

Dự án máy bay thay thế phi đội Không lực Một, vốn đã xuống cấp sau hơn ba thập kỷ vận hành, tiếp tục bị trì hoãn.

Người phát ngôn không quân Mỹ ngày 14/12 xác nhận sẽ chi thêm 15,5 triệu USD cho các điều chỉnh trong dự án chế tạo chuyên cơ mới cho Tổng thống, bổ sung vào hợp đồng đã ký với tập đoàn Boeing. Chiếc đầu tiên trong hai máy bay Boeing 747-8 được cải hoán đặc biệt, mang định danh VC-25B, sẽ không thể đưa vào hoạt động sớm hơn giữa năm 2028.

Các hạng mục bổ sung ngân sách chủ yếu gồm tích hợp năng lực thông tin liên lạc mới cho VC-25B. Không quân Mỹ không công bố nguyên nhân cụ thể khiến tiến độ tiếp tục bị kéo dài. Trước đó, mốc bàn giao dự kiến là năm 2027.

Boeing chưa bình luận về việc tiếp tục trì hoãn bàn giao chuyên cơ mới cho không quân Mỹ.

Tập đoàn này trong nhiều năm qua đã liên tục thông báo chậm tiến độ dự án và gia tăng chi phí so với hợp đồng ban đầu, được ký năm 2018 trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Donald Trump với mục tiêu ban đầu là bàn giao chiếc đầu tiên vào cuối năm 2024.

Chuyên cơ Không lực Một tại Los Angeles, California, hôm 24/1. Ảnh: Reuters

Vào tháng 2, một quan chức Mỹ còn bình luận dự án có thể kéo dài tới năm 2029 hoặc muộn hơn. Tuy nhiên, đến tháng 5, quyền Trợ lý Bộ trưởng Không quân Darlene Costello lại khẳng định Boeing vẫn hướng tới mục tiêu bàn giao chuyên cơ vào năm 2027.

Trong tuyên bố chung hồi tháng 5/2025, bà Costello và trung tướng David Tabor khẳng định không quân Mỹ cam kết thay thế đội bay VC-25A đã hơn 35 năm tuổi bằng phương tiện vận tải hàng không đáng tin cậy, có năng lực thông tin và an ninh tương đương Nhà Trắng.

Hai quan chức cho biết dự án đang gặp vướng mắc do thay đổi nhà cung cấp nội thất, hạn chế nhân lực và việc hoàn thiện thiết kế hệ thống dây dẫn.

Tháng 9, không quân Mỹ bắt đầu cải hoán một chiếc Boeing 747-8 do chính phủ Qatar tặng lại cho Lầu Năm Góc thành máy bay bổ sung vào phi đội Không lực Một.

Thanh Danh (Theo AFP, AeroTime)