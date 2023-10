Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ hoàn thành sau 6 tháng nếu có vốn

Nếu được thanh toán, chủ đầu tư dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng cam kết cần 1,5 tháng để chuẩn bị và 6 tháng để hoàn thành toàn bộ dự án, theo Chủ tịch TP HCM.

Nội dung được ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết khi trả lời cử tri về dự án chống ngập trễ hẹn hơn 5 năm tại buổi tiếp xúc, chiều 10/10.

Ông Phan Văn Mãi trả lời cử tri chiều 10/10. Ảnh: An Phương

Ông Mãi cho biết sau thời điểm khởi động lại, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng phải tạm dừng vì nhà đầu tư gặp khó khăn tài chính. Đến nay, dự án đã hoàn thành hơn 90% khối lượng công việc, cần khoảng 1.800 tỷ đồng để hoàn thiện 10% còn lại. Tuy nhiên, nhà đầu tư không còn đủ khả năng tài chính, thời gian vay kéo dài nên ngân hàng không tiếp tục cấp vốn.

"Thành phố đã đề xuất cơ chế thanh toán sớm từ phía địa phương để nhà đầu tư hoàn thành công trình. Song hiện tại do dự án chưa hoàn thiện để nghiệm thu nên chưa có cơ sở để chi", ông Mãi nói.

Theo người đứng đầu UBND thành phố, năm nay ngân sách đầu tư công của Trung ương và TP HCM là khoảng 68.000 tỷ đồng, trong đó dự kiến phân bổ 5.700 tỷ đồng để thanh toán cho các hạng mục đã hoàn thành của dự án này. Tuy nhiên, số tiền này chưa thể thanh toán vì dự án chưa hoàn thành để nghiệm thu.

Để gỡ vướng, TP HCM xin cơ chế dùng một phần trong 5.700 tỷ đồng chi cho dự án, hoặc phương án khác cho vay, thanh toán sớm để chủ đầu tư hoàn thành công trình. Sau khi dự án hoàn tất, thành phố sẽ kiểm toán, nghiệm thu, thanh toán theo các điều kiện của hợp đồng.

Cống ngăn triều Mương Chuối (huyện Nhà Bè) thuộc dự án chống ngập do triều cường tháng 4/2021. Ảnh: Quỳnh Trần

Khởi công giữa năm 2016, dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng đặt mục tiêu kiểm soát ngập do triều, ứng phó biến đổi khí hậu cho 570 km2 với khoảng 6,5 triệu dân ven sông Sài Gòn và trung tâm TP HCM.

Công trình do Công ty TNHH Trung Nam BT 1547 đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Hiện, công trình đã hoàn thành hơn 90% nhưng bị vướng thủ tục thanh toán cho nhà đầu tư nên đã chậm trễ 5 năm so với kế hoạch. Mới đây, Chính phủ quyết định thành lập tổ công tác do Phó thủ tướng Trần Lưu Quang làm tổ trưởng nhằm tìm cách gỡ vướng để dự án sớm về đích.

Tổ công tác đã đưa ra ba cách gỡ vướng dự án chống ngập, trong đó ủy thác ngân sách để nhà đầu tư vay và thi công hoàn thành công trình được cho khả thi nhất.

