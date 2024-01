Dự án Chống lừa đảo kỷ niệm 3 năm ra mắt

TP HCMDự án Chống lừa đảo của chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu vừa kỷ niệm 3 năm thành lập vào ngày 5/1.

Lễ kỷ niệm 3 năm thành lập dự án Chống lừa đảo có sự tham gia của đại diện các cơ quan nhà nước, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam, Hiệp hội Blockchain Việt Nam cùng đại diện các doanh nghiệp FPT, VNG, CMC... diễn ra tại BHD Star Thảo Điền, TP HCM.

Ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), người sáng lập dự án, cho biết dự án Chống lừa đảo thuộc Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Chống lừa đảo ra đời nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng mạng Việt Nam, bảo vệ mọi người trên không gian mạng bằng công cụ, kỹ thuật và kết hợp với nhiều tổ chức tập đoàn bảo mật lớn trên thế giới. Tất cả nhằm giúp người dùng tránh khỏi các trang web độc hại, giả mạo, lừa đảo, đánh cắp thông tin tài khoản.

Ông Ngô Minh Hiếu phát biểu khai mạc tại lễ kỷ niệm 3 năm dự án Chống lừa đảo. Ảnh: Công ty Chống Lừa Đảo

Công ty kỳ vọng xây dựng một không gian mạng an toàn, "xanh" để mọi người có thể tận dụng tiềm năng của công nghệ và mạng xã hội mà không cần lo lắng về lừa đảo. Tuy nhiên, ông Hiếu PC cho biết mục tiêu này hiện chưa đạt được vì số lượng báo cáo vẫn tiếp tục tăng qua các năm với nhiều thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi hơn.

Năm nay, API - cơ sở dữ liệu mối nguy của Chống lừa đảo sẽ được tích hợp vào Google Chrome, đồng thời xây dựng một bộ quy chuẩn hoàn thiện để có thể đánh giá mức độ uy tín và an toàn của trang web. Điều này giúp người dùng an tâm khi sử dụng, tránh khỏi những trang web độc hại với những đánh giá chuyên môn khái quát và hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao độ uy tín cho trang web của mình.

Ông Trần Dinh (giữa) chia sẻ về dự án ChainTracer - một sáng kiến của Hiệp hội Blockchain Việt Nam và Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Chống Lừa Đảo. Ảnh: Công ty Chống Lừa Đảo

Trong khuôn khổ sự kiện, Hiệp hội Blockchain Việt Nam (VBA) và Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Chống lừa đảo đã thực hiện lễ ký kết hợp tác. Ông Trần Dinh, Chủ nhiệm Ủy ban Ứng dụng Fintech, Hiệp hội Blockchain Việt Nam, cho biết từ tháng 5/2023, VBA và Chống lừa đảo đã phối hợp phát triển chương trình ChainTracer cùng sự hỗ trợ của các tổ chức trong nước và quốc tế như Certik, Chainalysis.

Trong gần 2 năm hoạt động, ChainTracer tiếp nhận hàng nghìn báo cáo về hoạt động lừa đảo liên quan đến tài sản số, tài sản ảo. Dựa trên các thông tin này, đội ngũ chuyên gia đã tiến hành truy vết thông tin trên mạng blockchain (on-chain), từ đó nhận diện và cảnh báo cộng đồng về các cuộc tấn công, lừa đảo liên quan đến tội phạm mạng và tiền kỹ thuật số, gửi thông tin lên cơ quan chức năng để xử lý.

Ông Trần Dinh cho biết ChainTracer đã hỗ trợ thu hồi hơn 20 tỷ đồng và giúp hàng nghìn nạn nhân trong các sự việc có nguy cơ lừa đảo trên mạng trong lĩnh vực blockchain. Trong thời gian tới, ChainTracer sẽ thúc đẩy các hoạt động hợp tác với những đối tác quốc tế nhằm tăng cường hiệu quả của công tác phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT) trên không gian mạng, đặc biệt là liên quan đến công nghệ blockchain và các ứng dụng phổ biến như tiền kỹ thuật số, tiền ảo.

Mục tiêu trong năm 2024 là hai bên sẽ thúc đẩy mở rộng chương trình ChainTracer, tiếp tục xây dựng kênh kết nối với chuyên gia và trao đổi thông tin cảnh báo, đồng tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn, hội thảo, tọa đàm với các chủ đề về an ninh mạng và an toàn thông tin. Các hoạt động nhằm nâng cao ý thức cộng đồng, cùng triển khai xây dựng các tài liệu giảng dạy về tầm quan trọng của an ninh mạng trong thời đại số.

Trước đó, dự án Chống lừa đảo đã được nhận giải "Cống hiến vì cộng đồng" trong lĩnh vực công nghệ số tại lễ trao giải Nhân tài Đất Việt 2023. Đây là dự án hoàn toàn miễn phí nhằm bảo vệ cộng đồng thông qua sự kết hợp của nhiều công cụ phần mềm, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, máy học giúp phát hiện các trang web đường link độc hại, lừa đảo, giả mạo trên không gian mạng đang tấn công vào người dùng internet Việt Nam, được kiểm chứng chuyên sâu để xác định và sau đó đưa vào cơ sở dữ liệu tình báo mối nguy (Threat feed API - nhằm giúp ngăn chặn truy cập và cảnh báo đỏ trên các trình duyệt và chương trình diệt virus).

Hải My