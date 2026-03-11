Dự án Celestine Westlake ven hồ Tây sắp cất nóc

Hà NộiDự án căn hộ Celestine Westlake tại số 300 Võ Chí Công, Tây Hồ dự kiến cất nóc ngày 5/4.

Sự kiện đánh dấu giai đoạn hoàn thiện phần kết cấu chính của công trình sau thời gian thi công đúng tiến độ. Dự án do Vinaenco làm chủ đầu tư, với sự tham gia của các đối tác gồm đơn vị thiết kế kiến trúc DPA Singapore, tổng thầu xây dựng Coteccons và đơn vị quản lý dự án Artelia.

Celestine Westlake gồm hai tòa tháp cao 23 tầng, tổng cộng 216 căn hộ, dự kiến bàn giao vào năm 2027. Mỗi tầng bố trí khoảng 6-7 căn hộ cùng ba thang máy. Khu sảnh được thiết kế trần cao khoảng 6 m với vật liệu đá và gỗ tự nhiên. Hệ thống bãi đỗ xe thông minh có quy mô 238 chỗ.

Phối cảnh tổng thể Celestine Westlake bên bờ Hồ Tây. Ảnh: CĐT

Danh mục căn hộ tại dự án gồm các loại từ căn một phòng ngủ đa năng diện tích khoảng 55,8 m2 đến căn duplex khoảng 194 m2. Ngoài ra, dự án có 28 căn dual key diện tích khoảng 138 m2, thiết kế hai không gian sử dụng độc lập.

Về tiện ích, chủ đầu tư phát triển hệ thống wellness với bể bơi bốn mùa ứng dụng công nghệ muối điện phân, jacuzzi, phòng xông hơi ướt - khô, gym và yoga studio, mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Không gian giải trí được đầu tư bài bản với phòng piano, bi-a và khu co-working. Khối đế tầng 1, 2 là trung tâm thương mại dịch vụ, đáp ứng nhu cầu mua sắm, ẩm thực và tiện ích ngay dưới chân tòa nhà.

Bể bơi bốn mùa dành riêng cho cư dân. Ảnh: CĐT

Celestine Westlake nằm trên trục Võ Chí Công - tuyến đường rộng 10 làn xe kết nối cầu Nhật Tân với sân bay quốc tế Nội Bài. Phía sau dự án giáp công viên Vườn Đào rộng khoảng 2,75 ha. Trong bán kính khoảng 500 m có trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ.

Điểm nhấn của khu vực này là Hồ Tây - một trong những không gian mặt nước lớn với diện tích khoảng 527 ha theo đề án "Bảo tồn và phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và phụ cận" do UBND TP Hà Nội phê duyệt. Khu vực quanh hồ từ lâu được đánh giá cao về cảnh quan và môi trường sống.

Trong các định hướng phát triển đô thị, trục Tây Hồ - Nhật Tân - Nội Bài được xác định là một trong những khu vực động lực của Thủ đô, gắn với các hoạt động dịch vụ và giao thương quốc tế. Hạ tầng khu vực cũng đang được đầu tư, bao gồm các tuyến đường ven hồ, không gian công cộng và các đề xuất phát triển cảnh quan ven nước.

Bên cạnh đó, quy hoạch phân khu sông Hồng hình thành thêm trục cảnh quan, văn hóa dọc hai bờ sông, được kỳ vọng góp phần gia tăng giá trị phát triển của khu vực phía bắc thành phố trong dài hạn.

Chung cư Celestine Westlake đang trong giai đoạn thi công cuối trước khi cất nóc. Ảnh: CĐT

Song Anh