Dự án Capital Place sẽ đi vào hoạt động từ quý III

Tòa nhà văn phòng hạng A Capital Place do CapitaLand phát triển tại 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội. Mới đây, The Sankei Building (Nhật Bản) thông qua Visaho (công ty con của The Sankei Building tại Việt Nam) đã ký thỏa thuận để cung cấp dịch vụ quản lý vận hành cho Capital Place. Dự án sẵn sàng đi vào hoạt động từ quý III/2020.

Hai tòa tháp 37 tầng Capital Place nằm trên trục đường Liễu Giai - Kim Mã.

Nằm trên trục đường Liễu Giai - Kim Mã, có tầm nhìn ra hồ Tây, dự án sở hữu vị trí đắc địa, giao thoa giữa trung tâm phát triển tài chính, thương mại và phố cổ nghìn năm. Khu vực còn tập trung các đại sứ quán Nhật Bản, Australia cùng cộng đồng chuyên gia nước ngoài sống và làm việc.

Chia sẻ về ý tưởng thiết kế, đại diện CapitaLand cho biết, dự án lấy cảm hứng từ hình tượng rồng Thăng Long biểu trưng cho hoàng gia, uy quyền, sức mạnh và trường tồn, gắn liền với lịch sử 1.000 năm của Hà Nội.

"Chúng tôi muốn khắc họa hình ảnh rồng uy quyền thông qua các điểm nhấn trong thiết kế song song với việc áp dụng tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng cao cấp với mong muốn kiến tạo Capital Place trở thành biểu tượng mới của Hà Nội hiện đại", đại diện CapitaLand nói.

Theo đại diện chủ đầu tư, cảm hứng hình ảnh vẩy rồng được đưa vào thiết kế phần mặt kính ngoài và sảnh chính của tòa nhà, với kỹ thuật đèn LED và ứng dụng công nghệ tối tân phác họa hình ảnh huyền thoại rồng mạnh mẽ tỏa sáng trên bầu trời.

Phối cảnh sảnh chính của tòa nhà.

Capital Place cung cấp gần 100.000 m2 văn phòng và thương mại cho thuê hạng A, với thiết kế mặt sàn không cột có diện tích lên đến 1.200 m2 mỗi sàn. Hai tòa tháp 37 tầng với 32 thang máy tốc độ cao 6 m mỗi giây, sàn nâng tiêu chuẩn 15 cm, thông tầng linh hoạt, trần cách âm kiểm soát tiếng ồn, phòng vệ sinh và phòng tắm riêng trên mỗi tầng cùng các tiện nghi khác.

"Dự án kết hợp hài hòa yếu tố truyền thống và hiện đại, đem đến nguồn cảm hứng về một Hà Nội đổi mới, năng động và hội nhập quốc tế", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Capital Place được Asia PropertyGuru Awards vinh danh là tòa nhà văn phòng xuất sắc nhất châu Á năm 2019. Dự án xây dựng theo tiêu chuẩn LEED Gold (chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế cho công trình kiến trúc xanh) với không gian cây xanh lớn và nhiều đặc tính bền vững.

Tòa nhà còn lắp đặt bộ lọc không khí có khả năng lọc bụi mịn 0,4 micromet, sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện môi trường. Các loại cảm biến phù hợp với tiêu chuẩn LEED bố trí trong tòa nhà giúp tiết kiệm tối đa lượng nước sử dụng, điều chỉnh năng lượng tiêu thụ, hướng đến tạo dựng môi trường làm việc thông thoáng, trong lành cho khách thuê.

Dự án cung cấp tới 93.000 m2 mặt bằng văn phòng cho thị trường Hà Nội. Thông tin chi tiết về Capital Place xem tại đây. Hotline: 18009289.

Là một trong các tập đoàn bất động sản đa ngành lớn nhất tại châu Á, CapitaLand đã xây dựng những công trình ấn tượng tại Singapore như tổ hợp giải trí Clarke Quay, trung tâm thương mại Ion Orchard, sân bay Changi hay tòa nhà nằm ngang Raffles City Chongqing tại Trung Quốc.

Tại Việt Nam, CapitaLand đã đầu tư những dự án bất động sản cao cấp gồm căn hộ, tòa nhà văn phòng, căn hộ dịch vụ, trung tâm thương mại. Các dự án đều hướng đến đáp ứng nhu cầu của khách hàng, tạo lập tiêu chuẩn mới trên thị trường. Năm 2019, CapitaLand kỷ niệm hành trình 25 năm tại Việt Nam và tiếp tục mở rộng đầu tư tại Hà Nội với dự án tòa nhà văn phòng hạng A Capital Place.

Hà Thanh