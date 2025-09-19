Dự án cao tầng phía Bắc TP HCM dành gần 2.000 m2 cho không gian xanh

Orchard Grand do CapitaLand Development Vietnam phát triển tại phường Bình Dương lấy cảm hứng thiết kế từ thác nước cùng cấu trúc cảnh quan liên hoàn và hệ tiện ích hướng đến chăm sóc sức khỏe.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, việc tiếp xúc với thiên nhiên có thể giảm hormone căng thẳng như cortisol, đồng thời cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu của UK Biobank công bố trên BMC Medicine năm 2024, theo dõi khoảng 365.000 người trong 11,5 năm cho thấy, người sống gần không gian xanh, mặt nước (bán kính 300-1.000 m) có nguy cơ rối loạn tâm thần thấp hơn; trong đó, rối loạn loạn thần giảm khoảng 30%.

Không gian xanh cũng là một trong những tiêu chí quan trọng được nhiều cư dân đô thị khi cân nhắc an cư. Báo cáo Tâm lý người tiêu dùng quý IV/2024 từ Batdongsan cho thấy, 86% người Việt tham gia khảo sát khẳng định quan tâm đến bất động sản xanh, thậm chí, 94% sẵn sàng chi trả cao hơn từ 5-10% cho những dự án có không gian sống trong lành và quy hoạch bền vững.

Phối cảnh mảng xanh tại Orchard Grand. Ảnh: CapitaLand Development Vietnam

Nắm bắt tâm lý này, chủ đầu tư CapitaLand Development Vietnam đặt dòng chảy thiên nhiên làm mạch chủ đạo trong thiết kế của cả dự án tại Orchard Grand. Không gian xanh tại dự án được trải rộng gần 2.000 m2 xuyên suốt các không gian sinh hoạt chung của cư dân. Điểm nhấn là cấu trúc cảnh quan liên hoàn với công viên trung tâm và hồ lớn bao quanh; các vườn cây đan cài dọc lối dạo bộ, khu tập yoga, vườn thiền và nhiều khoảng không gian. Cách bố trí này giúp cư dân tiếp cận cây xanh, ánh sáng và mặt nước ngay trong sinh hoạt hàng ngày.

Hệ tiện ích cũng được phát triển theo nhiều tầng, phục vụ cả sinh hoạt cộng đồng lẫn nhu cầu riêng tư, hướng tới trải nghiệm thư giãn và tái tạo năng lượng. Chủ đầu tư cho biết, dự án tích hợp 99 tiện ích, trong đó có hồ bơi dài 50 m và khu thủy trị liệu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe tại chỗ của cư dân đô thị.

Mảng xanh và mặt nước hài hòa tạo nên dòng chảy xuyên suốt trong hệ tiện ích tại Orchard Grand. Ảnh: CapitaLand Development Vietnam

Bên cạnh cảnh quan, không gian ở được chú trọng về sự thông thoáng và công năng. Các căn hộ thông tầng (duplex) có trần cao khoảng 6,3 m tạo cảm giác rộng rãi; căn ba phòng ngủ bố trí ở vị trí góc để tối ưu tầm nhìn và đối lưu không khí. Một số căn hai phòng ngủ thiết kế phòng tắm theo hướng dễ nâng cấp, cải tạo mà không ảnh hưởng kết cấu, phù hợp nhu cầu cá nhân hóa theo từng giai đoạn sử dụng.

Ở góc độ thị trường, tiện ích chăm sóc sức khỏe được xem là một trong những yếu tố góp phần định giá bất động sản. Báo cáo "Build Well to Live Well" của Global Wellness Institute từng chỉ ra rằng, những sản phẩm gắn với tiêu chí sống khỏe, cân bằng thường tăng trưởng nhanh và có biên độ giá cao hơn so với sản phẩm tiêu chuẩn. Điều này phản ánh mức độ sẵn sàng chi trả cho các giải pháp như thiết kế sinh học, lọc không khí, khu spa - yoga, ánh sáng theo nhịp sinh học và hệ thống chăm sóc sức khỏe ngay trong khu nhà ở.

CapitaLand Development Vietnam cũng tập trung vào nhóm yếu tố này tại Orchard Grand để định vị giá trị dài hạn cho dự án, hướng đến nhóm khách hàng trẻ, chuyên gia và những người coi nơi ở là một hệ sinh thái chăm sóc toàn diện chứ không đơn thuần là không gian lưu trú.

Phối cảnh phòng tập yoga với tầm nhìn ra vườn cây xanh. Ảnh: CapitaLand Development Vietnam

Orchard Grand thuộc dự án Sycamore quy mô 18,9 ha, do CapitaLand Development Vietnam phối hợp Tập đoàn UOA phát triển trên đại lộ Hùng Vương, phường Bình Dương, TP HCM. Dự án dự kiến cung cấp khoảng 3.500 căn hộ thuộc các phân khu thấp, trung và cao tầng, đáp ứng nhu cầu sinh sống của khoảng 13.000 cư dân. Tổng vốn đầu tư khoảng 18.000 tỷ đồng), dự kiến hoàn thành năm 2028.

CapitaLand Development (CLD) là đơn vị phát triển bất động sản của Tập đoàn CapitaLand, sở hữu danh mục đầu tư khoảng 21,3 tỷ SGD tính đến ngày 30/6. Doanh nghiệp tập trung ba thị trường trọng điểm gồm Singapore, Trung Quốc và Việt Nam, phát triển đa dạng loại hình như dự án phức hợp, trung tâm thương mại, văn phòng, lưu trú, căn hộ, nhà ở, khu công nghiệp, hậu cần và trung tâm dữ liệu.

Tiện ích chăm sóc sức khỏe trở thành một yếu tố được quan tâm trong thị trường bất động sản. Ảnh: CapitaLand Development Vietnam

Tại Việt Nam, CLD đảm nhiệm quản lý và thúc đẩy hoạt động đầu tư, góp phần định hình thị trường qua hơn 30 năm hiện diện. Danh mục ghi nhận một dự án mô hình Soho, hai dự án phức hợp và hơn 19.000 căn hộ, nhà ở trên 19 dự án.

CLD chú trọng tạo dựng môi trường sống, làm việc và giải trí chất lượng, lồng ghép yếu tố đổi mới và bền vững. Doanh nghiệp coi bền vững là định hướng xuyên suốt, hướng đến lợi ích môi trường - xã hội tại các địa bàn hoạt động, đồng thời tạo giá trị kinh tế dài hạn cho các bên liên quan. Đơn vị cũng nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, ghi dấu ở khâu quy hoạch tổng thể, phát triển quỹ đất và triển khai dự án.

Song Anh