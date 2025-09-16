Dự án căn hộ kiến trúc bán cổ điển gần quốc lộ 13

TP HCMDiamond Sky sở hữu vị trí trung tâm Van Phuc City, thuận tiện kết nối với quốc lộ 13 cùng kiến trúc bán cổ điển châu Âu và chuỗi tiện ích giải trí, thư giãn ngay trong khuôn viên.

Diamond Sky tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City, một trong những khu đô thị lớn ở phía Đông TP HCM. Từ dự án, cư dân mất khoảng 10 phút để đến trung tâm quận 1, quận 3 (cũ), sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và 30 phút tới sân bay Long Thành. Sắp tới, tuyến Metro 3B với trạm dừng ngay tại Van Phuc City sẽ mở ra kênh di chuyển mới, tăng sự thuận tiện cho cư dân.

Hệ thống hạ tầng ngày càng đồng bộ được kỳ vọng giúp thúc đẩy hoạt động thương mại dịch vụ trong tòa nhà cũng như gia tăng giá trị cho sản phẩm bất động sản tại khu vực.

Phối cảnh Diamond Sky tọa lạc tại khu đô thị Vạn Phúc, có mặt tiền quốc lộ 13. Ảnh: VPG

Dự án cũng hưởng lợi từ việc khu đô thị Van Phuc City tiếp giáp sông Sài Gòn, tạo điều kiện khai thác cảnh quan ven sông và không gian xanh. Theo Van Phuc Group, Diamond Sky tọa lạc trên thế đất phong thủy, mang lại tầm nhìn khoáng đạt ra sông Sài Gòn và hồ Đại Nhật 16 ha, giúp mang lại sinh khí, tài lộc và thịnh vượng cho cộng đồng cư dân.

Tòa căn hộ cung cấp 296 sản phẩm với diện tích linh hoạt 64 đến hơn 350 m2, cùng các căn penthouse hướng đến nhóm khách hàng cao cấp.

Một trong những điểm nhấn của dự án là kiến trúc bán cổ điển châu Âu. Các khối nhà được thiết kế theo nguyên tắc cân đối, với mặt đứng sử dụng vòm cong, mảng kính lớn và chất liệu đá sáng màu. Sự kết hợp giúp công trình vừa giữ được nét sang trọng cổ điển, vừa tạo cảm giác hiện đại, thông thoáng.

Thiết kế này cùng lợi thế ba mặt hướng sông đón gió và ánh sáng giúp cư dân dự án có tầm nhìn trải rộng ra hồ Đại Nhật và mảng xanh của Van Phuc City.

Diamond Sky nằm giữa trung tâm Van Phuc City. Ảnh: VPG

Bên trong tòa nhà, trần cao, sàn đá tự nhiên và ánh sáng gián tiếp được bố trí hợp lý nhằm tối ưu trải nghiệm không gian.

Đơn vị phát triển cũng đầu tư chuỗi tiện ích như hồ bơi trên cao, lounge - bar, dịch vụ hỗ trợ cư dân và cảnh quan ven sông với đường dạo bộ, không gian xanh. Ở khối đế, trung tâm thương mại 3 tầng quy tụ nhiều thương hiệu thời trang, ẩm thực và giải trí. Các hạng mục này được định hướng phục vụ sinh hoạt cộng đồng, thư giãn và giải trí ngay trong khuôn viên.

Về tiện ích ngoại khu, cư dân của Diamond Sky thuận tiện di chuyển tới đại học Luật TP HCM, trung tâm thương mại Gigamall, siêu thị E-Mart...

Hồ bơi vô cực được tích hợp ngay trong tòa nhà. Ảnh: VPG

Khởi công từ tháng 8, Diamond Sky được kỳ vọng bổ sung nguồn cung căn hộ cao cấp cho khu vực phía Đông TP HCM, nơi các dự án dọc quốc lộ 13 và ven sông đang hưởng lợi từ vị trí giao thông thuận tiện, không gian sống thoáng đãng.

Dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan chỉ ra trong quý I, thời điểm TP HCM công bố tiến độ giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 13, nhu cầu tìm mua nhà đất quanh trục đường này tăng 32%. Báo cáo từ Avison Young Việt Nam ghi nhận khu Đông TP HCM, đặc biệt là các trục hạ tầng lớn như Xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13, đang dẫn đầu thị trường về biên độ tăng trưởng giá và thanh khoản. Khi toàn tuyến quốc lộ 13 hoàn tất mở rộng, mặt bằng giá sẽ được dự báo tiếp tục điều chỉnh theo hướng tăng.

Song Anh