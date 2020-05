Dự án căn hộ hạng sang The Marq cất nóc

Chủ đầu tư Hongkong Land và An Khang tiến hành lễ cất nóc dự án căn hộ hạng sang The Marq hôm 22/5, dự kiến bàn giao trong tháng 2/2022.

Sự kiện cất nóc đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình xây dựng The Marq (quận 1, TP HCM). Như vậy, chỉ sau gần một năm kể từ ngày hoàn thành thi công phần móng hầm, dự án đã nhanh chóng hoàn tất phần thô, chuẩn bị bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Là dự án căn hộ hạng sang tọa lạc giữa lòng trung tâm quận 1, The Marq được giới đầu tư bất động sản trong và ngoài nước đón nhận nhờ sức hấp dẫn bởi vị trí đắc địa, nội thất hoàn thiện sang trọng, tiện ích nội khu cao cấp mang phong cách nghỉ dưỡng và tiến độ, chất lượng xây dựng đảm bảo. Để tạo nên một không gian sống đẳng cấp ngay giữa trung tâm thành phố, chủ đầu tư Hongkong Land và An Khang đã quy tụ đội ngũ cộng sự và đối tác chuyên nghiệp. Trong đó, Coteccons được lựa chọn là tổng thầu xây dựng từ tháng 5/2019.

Lễ cất nóc dự án The Marq được tổ chức nhân dịp tổng thầu Coteccons đã hoàn tất việc xây dựng phần kết cấu bộ khung của dự án.

Với hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động cùng năng lực thi công ấn tượng, Coteccons là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng với các dự án tổ hợp thương mại dịch vụ cho đến các khu căn hộ cao cấp. Đại diện chủ đầu tư đánh giá, với The Marq, Coteccons cho thấy sự tận tâm, nhiệt huyết, kinh nghiệm chuyên môn cùng các ý tưởng cải tiến trong công tác thi công nhằm hoàn thành dự án với chất lượng cao nhất. Thông qua hợp tác với nhà phát triển bất động sản danh tiếng hàng đầu trong khu vực như Hongkong Land, các đơn vị kiến tạo một trong những không gian sống tầm cỡ khu vực, với chất lượng vật liệu và thiết bị nội thất tương đương với các dự án hạng sang khác của tập đoàn này tại Bangkok, Jakarta, Singapore, Manila, Thượng Hải và Hong Kong.

Với bề dày 130 năm kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh lực phát triển nhà ở cao cấp tại nhiều quốc gia trong khu vực, Hongkong Land đặt mục tiêu cùng An Khang phát triển The Marq thành công trình nhà ở với chất lượng hàng đầu, tương xứng với cam kết phát triển bền vững tại Việt Nam. Sau khi hoàn thành, The Marq sẽ đón chào 515 hộ cư dân đến với không gian sống sang trọng tràn đầy cảm hứng và thanh bình giữa trung tâm TP HCM.

Chất lượng vật liệu và thiết bị nội thất tương đương với các dự án hạng sang khác của Hongkong Land tại Bangkok, Jakarta, Singapore, Manila, Thượng Hải và Hong Kong.

The Marq tạo nên dấu ấn khác biệt khi sử dụng các vật liệu cao cấp như sàn đá cẩm thạch tại phòng khách và phòng ăn, tường và sàn bằng đá cẩm thạch trong nhà tắm, đá cẩm thạch trên mặt quầy bếp. Thiết bị bếp cao cấp từ Kuppersbusch, thiết bị vệ sinh từ Axor và Duravit. Một số căn hộ 4 phòng ngủ được thiết kế với trần cao ấn tượng tại phòng khách cùng lối đi riêng dành cho nhân viên phục vụ, tủ bếp nhập khẩu và sảnh thang máy riêng.

So với chuẩn thiết kế trần 2,7 m thông thường, kiểu thiết kế trần cao 3,2 m và thậm chí là 6,9 m tại khu vực phòng khách của một số căn hộ 4 phòng ngủ tại The Marq mang đến một trải nghiệm mới cho gia chủ. Cùng với đó là tầm nhìn đắt giá giúp cư dân có thể chiêm ngưỡng cảnh quan ngoạn mục của thành phố từ phòng khách thoáng đãng.

Để đánh dấu cột mốc quan trọng này trong quá trình xây dựng The Marq, chủ đầu tư triển khai chương trình bán hàng với nhiều ưu đãi. Khu căn hộ dự kiến bàn giao vào tháng 2/2022.

Minh Anh