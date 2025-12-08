Dự án căn hộ gần quốc lộ 13 ra mắt nhà mẫu

Ava Center khai trương nhà mẫu tại 117–121 Hoàng Văn Thụ sáng 6/12, thu hút hàng trăm khách hàng và nhà đầu tư tìm hiểu mô hình căn hộ cá nhân hóa.

Sự kiện đánh dấu giai đoạn dự án chính thức giới thiệu ra thị trường, trong bối cảnh khu vực dọc Quốc lộ 13 mở rộng đang ghi nhận sức cầu lớn với phân khúc căn hộ tầm trung.

Chủ đầu tư cắt băng khánh thành căn hộ mẫu Ava Center. Ảnh: Ava Center

Nhà mẫu Ava Center tái hiện không gian sống và hệ nội thất của dòng sản phẩm Touchable Home - mô hình căn hộ bàn giao hoàn thiện nhưng cho phép khách hàng cá nhân hóa theo phong cách riêng. Theo chủ đầu tư, cá nhân hóa điểm khác biệt so với phần lớn dự án cùng phân khúc, vốn chỉ áp dụng một chuẩn nội thất đồng nhất.

Tại sự kiện, khách tham quan được trải nghiệm trực tiếp vật liệu, bố cục ánh sáng và các lựa chọn hoàn thiện của căn hộ. Nhiều khách hàng cho biết việc "chạm - nhìn - thử" giúp họ hình dung rõ ràng hơn trước khi quyết định mua. Một số nhà đầu tư đánh giá cao yếu tố sẵn sàng khai thác nhờ căn hộ bàn giao hoàn thiện, rút ngắn thời gian đưa vào ở hoặc cho thuê.

Ava Center bố trí không gian nhà mẫu theo trục mạch lạc từ khu giới thiệu thông tin dự án đến khu căn hộ mẫu và phòng tư vấn. Thiết kế chú trọng ánh sáng, mảng xanh và vật liệu, tạo cảm giác gần với không gian thực tế khi bàn giao. Dự án cho phép người mua chọn gam màu chủ đạo, chất liệu bề mặt và phong cách decor, tạo độ linh hoạt hiếm thấy ở phân khúc.

Khách hàng đang tham quan căn hộ mẫu. Ảnh: Ava Center

Tại buổi lễ, chủ đầu tư công bố sử dụng vật liệu nội thất đạt chuẩn E0 châu Âu - tiêu chuẩn có mức phát thải formaldehyde thấp, gần như bằng 0. Với những gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc mong muốn không gian sống an toàn, tiêu chuẩn E0 được xem là lợi thế cạnh tranh trong phân khúc.

"Việc ứng dụng gỗ E0, vật liệu thân thiện môi trường cùng quy trình hoàn thiện khắt khe giúp dự án vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa bảo vệ sức khỏe cư dân trong môi trường sống khép kín - điều ngày càng được giới mua nhà ưu tiên", đại diện chủ đầu tư nói.

Chị Minh Trang (Bình Thạnh), một trong những khách tham quan sớm nhất, cho biết đã tìm hiểu dự án này từ những thông tin đầu tiên, đánh giá cao cách Ava Center cho khách tự lựa nội thất. "Dù cùng một căn nhưng mỗi phong cách lại tạo cảm xúc hoàn toàn khác. Đây là lần đầu tôi thấy một dự án mà khách có thể định hình tổ ấm giống chính mình đến vậy", chị nói.

Các chuyên viên tư vấn giới thiệu về căn hộ cho khách hàng. Ảnh: Ava Center

Ngoài yếu tố thiết kế, Ava Center thu hút sự quan tâm nhờ vị trí gần Quốc lộ 13, kết nối thuận tiện về Thủ Đức cũ, Bình Thạnh cũ và trung tâm TP HCM. Dự án cách Ga Metro số 6 khoảng 300 m, tạo lợi thế di chuyển và dư địa tăng trưởng giá trị khi metro vận hành. Hệ tiện ích nội khu được tổ chức theo mô hình "thành phố đa tiện ích", gồm dịch vụ bác sĩ tại gia, trung tâm gia sư - AVA Kids và công viên thú cưng.

Sự kết hợp giữa mô hình căn hộ tùy biến, tiện ích đồng bộ và khả năng kết nối khu vực giúp Ava Center được đánh giá là nguồn cung mới đáng chú ý ở phía Đông Bắc TP HCM dịp cuối năm, và những năm tiếp theo.

Hoài Phương