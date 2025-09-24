Dự án 'Bữa ăn học đường' xây dựng thói quen ăn rau cho trẻ

Cung cấp thực đơn đủ chất, triển khai quầy buffet rau tại trường, dự án "Bữa ăn học đường" do Ajinomoto Việt Nam khởi xướng từng bước xây dựng thói quen ăn rau xanh tới các em học sinh.

Dự án "Bữa ăn học đường" là một trong những dấu ấn có tác động đến đông đảo người thụ hưởng trên hành trình hơn 30 năm đồng hành cùng người Việt của Ajinomoto Việt Nam. Dự án được chính thức triển khai đến các trường tiểu học bán trú toàn quốc từ năm 2017 với sự hợp tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia (Bộ Y tế).

Mô hình quầy buffet rau củ tại một trường tiểu học bán trú (Khánh Hòa). Ảnh: Gia Hân

Trước năm 2023, dự án này chủ yếu được triển khai ở những trường tiểu học có bếp ăn bán trú ngay tại trường, với ba nội dung chính: Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng, Chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" và "Bếp ăn mẫu bán trú".

Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng cung cấp ngân hàng thực đơn hơn 360 món ăn được xây dựng theo khẩu vị ba miền Bắc, Trung và Nam, dựa trên đặc trưng văn hóa ẩm thực và nguồn thực phẩm tại địa phương, phù hợp tiêu chuẩn dinh dưỡng khuyến nghị của Bộ Y tế cho từng độ tuổi. Nhờ đó, nhà trường có thể tiện lợi áp dụng và học sinh được thưởng thức những bữa ăn ngon miệng, cân bằng dinh dưỡng theo nhu cầu lứa tuổi.

Cùng với đó, Chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" giúp học sinh nhận biết giá trị dinh dưỡng và lợi ích của thực phẩm đối với sức khỏe. Từ đó, các em hình thành sự yêu thích đối với thực phẩm, nhất là rau củ quả; cũng như có kiến thức về thói quen ăn uống lành mạnh. Bên cạnh hiểu biết về dinh dưỡng, thực phẩm, các em còn được học thêm từ vựng tiếng Anh liên quan đến thực đơn trong các video, nhờ thế dễ dàng tiếp thu và ghi nhớ.

Chương trình giáo dục dinh dưỡng "Ba phút thay đổi nhận thức" trước giờ ăn trưa tại trường tiểu học Nguyễn An Ninh (Đồng Nai). Ảnh: Thế Anh

Còn "Bếp ăn mẫu bán trú" là mô hình bếp ăn một chiều được xây dựng theo tiêu chuẩn Nhật Bản, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt quá trình từ khi nhập nguyên liệu đầu vào, sơ chế, chế biến đến khi hoàn tất món ăn. Mô hình này cũng góp phần giảm bớt công việc và tiết kiệm thời gian, nhân công cho nhà trường.

Nhằm nâng cao hiệu quả thực tiễn, từ cuối năm 2023, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã mở rộng phạm vi thực hiện dự án sang cả các trường không có hoạt động bán trú, với sự phối hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương cùng các trường tiểu học và đơn vị cung cấp suất ăn. Đến nay, đã có hơn 4.400 trường với 1,5 triệu học sinh được hưởng lợi từ dự án mỗi năm.

Một trong những vấn đề ở trẻ nhỏ là đa số các em lười ăn rau. Vì thế, bên cạnh các thực đơn cân bằng dinh dưỡng từ phần mềm, Ajinomoto Việt Nam đã phát triển thêm các thực đơn rau phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị. Nhằm khuyến khích các em ăn nhiều rau xanh hơn, công ty vừa hướng dẫn nhà trường cách chế biến các thực đơn rau ngon miệng cho bữa trưa của học sinh, vừa chia sẻ thực đơn đến các phụ huynh để áp dụng tại gia đình. Đại diện Ajinomoto Việt Nam cho biết, sáng kiến đã ghi nhận các tín hiệu tích cực, học sinh chủ động và hào hứng hơn với việc ăn rau mỗi ngày.

Đặc biệt, công ty còn triển khai mô hình "Quầy buffet rau" tại các trường để học sinh tự chọn món rau trong bữa trưa, vừa tạo sự thích thú, vừa hình thành thói quen ăn uống lành mạnh. Mô hình giúp học sinh ăn đa dạng thực phẩm, tăng cường rau xanh trong khẩu phần đồng thời lồng ghép giáo dục dinh dưỡng, rèn luyện thói quen xếp hàng, tự phục vụ, qua đó góp phần nâng cao ý thức và văn hóa ứng xử cho các em.

Từ mô hình thí điểm tại Đồng Tháp, với những kết quả sơ khởi khả quan, mô hình "Quầy buffet rau" dần được mở rộng sang các tỉnh Khánh Hòa, Cà Mau, Vĩnh Long...

Các em học sinh (Khánh Hòa) xếp hàng tại quầy buffet rau trong giờ ăn trưa tại trường. Ảnh: Gia Hân

Dự án "Bữa ăn học đường" là một trong các sáng kiến tiêu biểu mà Ajinomoto Việt Nam đang triển khai, hướng đến hiện thực hóa mục đích tồn tại của công ty là "Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" (AminoScience).

Kim Kim