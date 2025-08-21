Dự án Aqua City của Novaland hút nhà đầu tư

Ever Green 2, Ever Green 3 đang bước vào giai đoạn thi công móng và cọc khoan nhồi cho các công trình nhà ở.

Đại diện tổng thầu Việt Tín cho biết, không khí thi công tại Aqua City đang vào giai đoạn nhộn nhịp và sôi động. Đơn vị cùng các nhà thầu khác tập trung nguồn lực, thi công cả ngày cuối tuần để kịp tiến độ và đảm bảo chất lượng kỹ thuật.