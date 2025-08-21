Dự án Aqua City của Novaland hút nhà đầu tư

Đầu tháng 8, Aqua City ghi nhận hàng trăm nhà đầu tư, khách hàng tham dự sự kiện "Tọa độ tiềm năng - Tâm điểm sinh lời". Các khu vực sa bàn, check-in, tư vấn 1:1 đông đúc, phản ánh niềm tin và kỳ vọng của nhà đầu tư.
Đầu tháng 8, Aqua City ghi nhận hàng trăm nhà đầu tư, khách hàng tham dự sự kiện "Tọa độ tiềm năng - Tâm điểm sinh lời". Các khu vực sa bàn, check-in, tư vấn 1:1 đông đúc, phản ánh niềm tin và kỳ vọng của nhà đầu tư.
Chị Thương, TP HCM cùng nhiều khách hàng cho biết phấn khởi khi Aqua City được gỡ vướng pháp lý. Kết hợp cùng vị trí liền kề TP HCM và đã đi vào vận hành, ba yếu tố này thúc đẩy nhiều nhà đầu tư như chị xuống tiền. "Những dự án vừa có pháp lý minh bạch, vừa được quy hoạch đồng bộ, không gian sống xanh, hạ tầng kết nối và tiềm năng tăng trưởng như Aqua City hiện không nhiều. Đặc biệt, giá đang rất hợp lý", nhà đầu tư đánh giá.
Chị Thương, TP HCM cùng nhiều khách hàng cho biết phấn khởi khi Aqua City được gỡ vướng pháp lý. Kết hợp cùng vị trí liền kề TP HCM và đã đi vào vận hành, ba yếu tố này thúc đẩy nhiều nhà đầu tư như chị xuống tiền. "Những dự án vừa có pháp lý minh bạch, vừa được quy hoạch đồng bộ, không gian sống xanh, hạ tầng kết nối và tiềm năng tăng trưởng như Aqua City hiện không nhiều. Đặc biệt, giá đang rất hợp lý", nhà đầu tư đánh giá.
Hiện tại, chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực thi công đồng loạt tại nhiều phân khu và liên tục bàn giao nhà cho khách hàng. Trong đó, tại phân khu Sun Harbor 2, hàng trăm công nhân cùng khối lượng lớn vật tư đã được huy động để hoàn thiện các hạng mục nhà ở và cảnh quan nội khu.
Hiện tại, chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực thi công đồng loạt tại nhiều phân khu và liên tục bàn giao nhà cho khách hàng. Trong đó, tại phân khu Sun Harbor 2, hàng trăm công nhân cùng khối lượng lớn vật tư đã được huy động để hoàn thiện các hạng mục nhà ở và cảnh quan nội khu.
Phân khu River Park 2 đồng loạt triển khai hàng nghìn căn nhà cùng hệ thống tiện ích.
Phân khu River Park 2 đồng loạt triển khai hàng nghìn căn nhà cùng hệ thống tiện ích.
Ever Green 2, Ever Green 3 đang bước vào giai đoạn thi công móng và cọc khoan nhồi cho các công trình nhà ở.
Đại diện tổng thầu Việt Tín cho biết, không khí thi công tại Aqua City đang vào giai đoạn nhộn nhịp và sôi động. Đơn vị cùng các nhà thầu khác tập trung nguồn lực, thi công cả ngày cuối tuần để kịp tiến độ và đảm bảo chất lượng kỹ thuật.
Ever Green 2, Ever Green 3 đang bước vào giai đoạn thi công móng và cọc khoan nhồi cho các công trình nhà ở.
Đại diện tổng thầu Việt Tín cho biết, không khí thi công tại Aqua City đang vào giai đoạn nhộn nhịp và sôi động. Đơn vị cùng các nhà thầu khác tập trung nguồn lực, thi công cả ngày cuối tuần để kịp tiến độ và đảm bảo chất lượng kỹ thuật.
Aqua City là một trong những đại đô thị sinh thái quy mô lớn của khu vực. Với quy mô 1.000 ha, dự án phát triển theo mô hình đô thị sinh thái bền vững. 70% diện tích được dành cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu.
Hệ thống tiện ích có tổ hợp quảng trường - bến du thuyền, chuỗi nhà hàng - cà phê ven sông, bệnh viện, trường học, công viên chủ đề, khu vui chơi trẻ em, trung tâm giải trí đa năng, trung tâm thương mại, hội nghị, khách sạn và resort 4 sao tiêu chuẩn quốc tế... Hơn 32 km đường sông bao quanh tạo môi trường sống gần gũi thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao.
Khi hoàn thành, Aqua City sẽ là nơi an cư của khoảng 60.000 cư dân.
Aqua City là một trong những đại đô thị sinh thái quy mô lớn của khu vực. Với quy mô 1.000 ha, dự án phát triển theo mô hình đô thị sinh thái bền vững. 70% diện tích được dành cho mảng xanh, hạ tầng giao thông và tiện ích nội khu.
Hệ thống tiện ích có tổ hợp quảng trường - bến du thuyền, chuỗi nhà hàng - cà phê ven sông, bệnh viện, trường học, công viên chủ đề, khu vui chơi trẻ em, trung tâm giải trí đa năng, trung tâm thương mại, hội nghị, khách sạn và resort 4 sao tiêu chuẩn quốc tế... Hơn 32 km đường sông bao quanh tạo môi trường sống gần gũi thiên nhiên, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao.
Khi hoàn thành, Aqua City sẽ là nơi an cư của khoảng 60.000 cư dân.
Tính đến tháng 8/2025, gần 1.000 nhà phố và biệt thự tại dự án đã được bàn giao. Hàng trăm gia đình đang hoàn thiện nội thất và về sinh sống. "Đây là tín hiệu tích cực cho thấy dự án đang từng bước kiến tạo một cộng đồng dân cư văn minh, sầm uất và thịnh vượng", đại diện Novaland nhận định.
Tính đến tháng 8/2025, gần 1.000 nhà phố và biệt thự tại dự án đã được bàn giao. Hàng trăm gia đình đang hoàn thiện nội thất và về sinh sống. "Đây là tín hiệu tích cực cho thấy dự án đang từng bước kiến tạo một cộng đồng dân cư văn minh, sầm uất và thịnh vượng", đại diện Novaland nhận định.
Song song, hàng loạt tiện ích đã đưa vào vận hành như: trung tâm thể thao, chuỗi nhà hàng - cà phê, mini mart, trung tâm hội nghị, chuỗi clubhouse, công viên ven sông...
Song song, hàng loạt tiện ích đã đưa vào vận hành như: trung tâm thể thao, chuỗi nhà hàng - cà phê, mini mart, trung tâm hội nghị, chuỗi clubhouse, công viên ven sông...
Trong năm 2025, Aqua City đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành nhiều tiện ích như khu vui chơi trẻ em Kidzone, phòng khám quốc tế NovaMedic, cùng chuỗi nhà hàng - cà phê ven sông: Yoyo Beer Garden, Teddy Café, Casa Café, Hongkong House, Nhà hàng Hoa... Theo chủ đầu tư, những tiện ích này sẽ giúp nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân đồng thời góp phần kiến tạo đô thị thịnh vượng, gia tăng giá trị bất động sản toàn khu.
Trong năm 2025, Aqua City đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành nhiều tiện ích như khu vui chơi trẻ em Kidzone, phòng khám quốc tế NovaMedic, cùng chuỗi nhà hàng - cà phê ven sông: Yoyo Beer Garden, Teddy Café, Casa Café, Hongkong House, Nhà hàng Hoa... Theo chủ đầu tư, những tiện ích này sẽ giúp nâng cao trải nghiệm sống cho cư dân đồng thời góp phần kiến tạo đô thị thịnh vượng, gia tăng giá trị bất động sản toàn khu.
Theo các chuyên gia, từ nay đến 2030 sẽ là giai đoạn tăng trưởng của bất động sản phía Đông TP HCM và Đồng Nai. Động lực tăng trưởng đến từ sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, đường Vành đai 3, 4 và loạt cao tốc kết nối vùng, Hương lộ 2, cầu Đồng Nai 2, metro Suối Tiên - Long Thành...
Theo các chuyên gia, từ nay đến 2030 sẽ là giai đoạn tăng trưởng của bất động sản phía Đông TP HCM và Đồng Nai. Động lực tăng trưởng đến từ sân bay quốc tế Long Thành dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025, đường Vành đai 3, 4 và loạt cao tốc kết nối vùng, Hương lộ 2, cầu Đồng Nai 2, metro Suối Tiên - Long Thành...
Aqua City tọa lạc trên Hương lộ 2, kết nối trực tiếp quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, chỉ cách sân bay Long Thành và trung tâm TP HCM khoảng 20 phút. Dự án được nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá đáp ứng cả nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn.
Aqua City tọa lạc trên Hương lộ 2, kết nối trực tiếp quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, chỉ cách sân bay Long Thành và trung tâm TP HCM khoảng 20 phút. Dự án được nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá đáp ứng cả nhu cầu an cư và đầu tư dài hạn.
Hoài Phương
Ảnh: Novaland
Sự kiện "Đón sóng hạ tầng - Đầu tư thịnh vượng" tại Aqua City tổ chức vào sáng ngày 23/8, cập nhật thông tin từ chuyên gia thị trường, chiến lược đầu tư đón đầu hạ tầng và trải nghiệm thực tế đại đô thị sinh thái.
Đăng ký tham gia tại đây.