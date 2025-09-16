Dự án Aeon Mall Hạ Long dự kiến vận hành từ 2026

Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long có quy mô vốn hơn 5.200 tỷ đồng, dự kiến vận hành từ cuối năm sau.

Sau một năm khởi động, dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long đã được khởi công vào tháng 2. Công trình có tổng diện tích 13 ha, nằm tại lô đất ký hiệu TMDV-D2.1, đường Cái Lân, phường Bãi Cháy.

Trong đó, trên 9 ha diện tích được dành để quy hoạch trung tâm thương mại, còn lại đầu tư hạ tầng giao thông đấu nối. Tổng mức đầu tư dự án trên 5.200 tỷ đồng.

Ông Innui Shinichiro, Tổng quản lý Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long, cho hay các nhà thầu đã cam kết hoàn thành các hạng mục công trình vào đầu tháng 10 năm sau. Chủ đầu tư đang lên kế hoạch khai trương trung tâm thương mại vào khoảng giữa tháng 11-12/2026.

Hiện đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục móng và kết cấu chính của ba trên năm tầng thiết kế. Đại diện đơn vị cho biết trên công trường có 500-600 cán bộ, kỹ thuật thi công ba ca liên tục.

Khu vực triển khai dự án Trung tâm thương mại Aeon Mall Hạ Long. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

Trước đó, vào đầu tháng 10/2024, Aeon Mall công bố quyết định đầu tư dự án ở Hạ Long. Đây là trung tâm thương mại thứ 4 tại miền Bắc của Aeon Mall sau các công trình ở Hà Nội và Hải Phòng.

Đến nay, tập đoàn bán lẻ Nhật Bản có 8 trung tâm thương mại tại Việt Nam với tổng diện tích sàn cho thuê 462.000 m2. Năm ngoái, họ khai trương dự án ở Huế - trung tâm thương mại đầu tiên tại miền Trung, với vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng.

Theo báo cáo năm tài chính 2024, Aeon Mall ghi nhận lợi nhuận tăng 8,6%, lên mức 4,23 tỷ yen (gần 776,7 tỷ đồng), tương ứng công ty lãi bình quân hơn 2,1 tỷ đồng mỗi ngày tại thị trường Việt Nam. CEO Furusawa Yasuyuki của Aeon Việt Nam từng cho biết tập đoàn này đã rót khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam sau hơn 10 năm.

Ngọc Diễm