Dự án 5.000 căn hộ tại Bình Dương tái khởi công sau 2 năm 'đắp chiếu'

Hôm nay, Tập đoàn Danh Khôi khởi công lại dự án Astral City tại TP Thuận An (Bình Dương) với gần 5.000 căn hộ, sau hai năm ngừng thi công vì thiếu vốn và vướng pháp lý.

Tập đoàn Danh Khôi cho biết thủ tục giải ngân 1.200 tỷ đồng từ Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - VP Bank cho dự án Astral City đã hoàn tất (tức nút thắt tài chính đã phần nào được tháo gỡ). Đơn vị nhà thầu cũng đang dọn dẹp, kiểm định chất lượng công trình để từ ngày 15/12 đưa máy móc, vật liệu xây dựng vào công trường thi công.

Astral City là tổ hợp căn hộ, trung tâm thương mại cao tầng tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, có diện tích đất 3,73 ha, gồm 8 tòa nhà cao 40 tầng với gần 5.000 căn hộ, tổng mức đầu tư 8.282 tỷ đồng.

Dự án này khởi công từ tháng 6/2020, do Công ty Địa ốc Sài Gòn - KL làm chủ đầu tư (trước đây là công ty con của Phát Đạt). Tháng 6 năm ngoái, Phát Đạt đã chuyển nhượng 99,8% vốn điều lệ của công ty này cho Tập đoàn Danh Khôi. Sau thương vụ này, Danh Khôi chính thức trở thành nhà phát triển dự án.

Astral City từng gây "sốt" thị trường căn hộ Bình Dương khi có giá chào bán từ 49-52 triệu đồng mỗi m2 (thuộc loại đắt nhất nhì tỉnh này). Từ năm 2021, dự án từng phải dừng thi công do ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19. Đến giữa năm 2022, chủ đầu tư chính thức ngừng thi công do vướng mắc pháp lý và khó khăn tài chính. Hiện tại, giá bán trung bình căn hộ tại đây dao động 43-47 triệu đồng mỗi m2.

Tiến độ thị công dự án Astra City Bình Dương tháng 12/2023. Ảnh: Tập đoàn Danh Khôi

Theo đại diện Tập đoàn Danh Khôi, đến hết quý I/2023, dự án đã có khoảng 1.500 sản phẩm được khách hàng thỏa thuận đặt cọc. Khi đủ điều kiện bán hàng theo quy định, dòng tiền thu về từ số sản phẩm trên ước tính 1.500-2.000 tỷ đồng. Hiện một số toà của dự án Astral City đã xây dựng đến tầng 10, còn lại đến tầng 3 và 4 và sẽ tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công thời gian tới.

Ghi nhận từ Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương, hiện trên địa bàn tỉnh có 28 dự án bất động sản gặp khó khăn, vướng mắc. Trong đó, TP Thủ Dầu Một, Thuận An và Dĩ An đang có 22 dự án gặp vướng về tiếp cận vốn, thủ tục đầu tư xây dựng kinh doanh, thủ tục về đất đai, đền bù giải tỏa mặt bằng. Những vấn đề này khiến tiến độ các dự án bị chững lại, nhiều dự án gần như giậm chân tại chỗ.

Nhờ vào lợi thế tiếp giáp với TP HCM, trong giai đoạn 2019 - 2021, nguồn cung và giá bán sơ cấp căn hộ tại Bình Dương tăng mạnh. Theo Savills Việt Nam, giá trung bình của căn hộ ở Thuận An đạt 40,8 triệu đồng mỗi m2 và ở Dĩ An là 37 triệu đồng mỗi m2 trong năm 2022. Đơn vị này dự báo, nguồn cung nhà ở Bình Dương đến năm 2024 là khoảng 48.000 căn, trong đó Thuận An và Dĩ An chiếm 83% thị phần.

Còn theo chuyên trang Batdongsan, trong giai đoạn 2020 -2021 thị trường căn hộ Bình Dương chiếm đến 35% tổng nguồn cung căn hộ của khu vực phía Nam, với gần 20.000 sản phẩm được chào bán. Tính riêng trong 5 năm, nguồn cung căn hộ Bình Dương có gần 40.000 sản phẩm tập trung chủ yếu ở TP. Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một, trong đó đa số căn hộ có giá bình quân từ 35-45 triệu đồng mỗi m2.

Nguyên Tiêu