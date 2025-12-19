Dư 50 triệu mỗi tháng nên kinh doanh hay đầu tư căn hộ?

Theo chuyên gia, kinh doanh là cơ hội lớn nhưng kèm trách nhiệm quản lý, trong khi đầu tư căn hộ tạo thu nhập thụ động và tiềm năng tăng giá.

Hiện tại gia đình tôi đã có ngôi nhà ở TP HCM để ở và chiếc xe hơi. Mỗi tháng, vợ chồng tôi có thể dư 50-60 triệu nhưng chưa có khoản tiết kiệm nhiều do vừa mua xe. Tôi cần chuyên gia tư vấn vì vợ chồng đang cân nhắc theo 2 hướng.

Một là mở kinh doanh. Trong bối cảnh hiện tại, cạnh tranh việc làm ngày càng gay gắt nên việc đảm bảo công việc còn nhiều rủi ro. Tôi muốn tranh thủ mở kinh doanh gì thêm để đa dạng nguồn thu nhập, như nhượng quyền hoặc kinh doanh nhỏ. Ưu điểm là tôi có thể phát triển thu nhập tay trái và tạo nền tảng ngoài công việc đang làm công ăn lương. Nhược điểm là hai vợ chồng không có quá nhiều thời gian do tập trung việc trong công ty hiện tại và con cái. Tôi đang cân nhắc nhượng quyền có phải là giải pháp tối ưu không.

Hai là mua nhà cho thuê. Tôi muốn vay mua căn nhà thứ 2 để cho thuê. Dùng thu nhập từ tiền lương và tiền cho thuê nhà để trả tiền lãi vay. Với ngân sách khoảng 3 tỷ đồng (vay 2,5 tỷ), tôi đang phân vân không biết lựa chọn này có quá mạo hiểm trong bối cảnh hiện tại. Tôi có nên tích lũy thêm và đợi giá nhà giảm thêm trong thời gian sắp tới? Cảm ơn chuyên gia!

Mỹ Dung (1987)

Bất động sản khu đông TP HCM, thuộc phường Dĩ An (tỉnh Bình Dương cũ), tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Chuyên gia tư vấn:

Theo nội dung được chia sẻ, hiện gia đình bạn có thặng dư ổn định 50-60 triệu mỗi tháng và có 500 triệu đồng tích lũy. Cả nhà đang cân nhắc giữa hai hướng để tạo thêm thu nhập: mở kinh doanh hoặc đầu tư căn hộ cho thuê. Sau đây tôi sẽ phân tích ưu, nhược điểm của mỗi phương án, từ đó bạn có thể tham khảo và đưa ra quyết định phù hợp.

Với phương án kinh doanh nhượng quyền, đây sẽ là cơ hội đi kèm trách nhiệm quản lý. Trên thị trường đã có nhiều mô hình kinh doanh nhượng quyền như ngành F&B hay giáo dục. Với các mô hình này, bạn sẽ được chuyển giao hệ thống kinh doanh bài bản từ vị trí địa điểm kinh doanh, quy trình bộ máy vận hàng, công thức pha chế, nguồn nhập nguyên vật liệu...

Tuy nhiên dù nhượng quyền, bản chất vẫn là kinh doanh. Mặc dù mô hình có sẵn thương hiệu và quy trình giúp giảm rủi ro khởi nghiệp, bạn vẫn cần theo sát hoạt động, kiểm soát dòng tiền, nhân sự, chất lượng dịch vụ.

Trong trường hợp của bạn, cả hai vợ chồng đều bận rộn công việc chính và chăm con nhỏ thiếu thời gian quản lý là điểm hạn chế lớn. Hơn nữa ở thời điểm thị trường lao động khắc nghiệt như hiện tại, mỗi người đều cần tập trung vào công việc chính, nâng cao kiến thức chuyên môn để làm tốt vị trí hiện tại hoặc thăng tiến trong tương lai.

Đầu tư nhượng quyền nếu không thuận lợi, rủi ro mất vốn ban đầu là rất cao. Do đó, bạn cần cân nhắc thật kỹ về yếu tố thời gian quản lý trước khi mở rộng sang hướng này.

Với phương án mua căn hộ chung cư cho thuê, tôi cho rằng có thể dòng tiền ổn định và gia tăng giá trị theo thời gian. Về bối cảnh kinh tế, Việt Nam đang ở giai đoạn phục hồi ban đầu sau thời gian suy giảm kéo dài. Cũng như mọi chu kỳ khác, thị trường bất động sản đang có dấu hiệu hồi phục.

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 9 đạt hơn 17,7 triệu tỷ đồng, tăng 13,37% so với cuối năm 2024. Đây là mức tăng trưởng tín dụng 9 tháng cao nhất trong khoảng 15 năm trở lại đây. Mức lãi suất cho vay thấp kỷ lục trong nhiều năm gần đây, nhờ vậy thị trường bất động sản hưởng lợi lớn.

Những tài sản phục vụ nhu cầu ở thực sẽ là lựa chọn đầu tư hợp lý. Bên cạnh khai thác dòng tiền cho thuê ổn định, kết hợp cùng tăng giá vốn trên tài sản sẽ mang lại một hiệu suất đầu tư tốt.

Với mức vốn hiện có là 500 triệu đồng, tận dụng đòn bẩy, bạn có thể tiếp cận các dự án căn hộ với mức giá từ 2,5-3 tỷ đồng ở một số khu vực ven trung tâm thành phố như Thuận An, Dĩ An (Bình Dương cũ). Đây là những khu vực có mật độ dân số cao, nhu cầu ở thực lớn, sắp tới có nhiều thay đổi về mặt hạ tầng như mở rộng làn đường, tuyến metro mới. Vị trí dự án gần các khu công nghiệp sẽ giúp việc cho thuê dễ hơn, hiệu suất cho thuê cao hơn.

Việc đầu tư dự án, có thể tận dụng các gói vay ưu đãi trong thời gian 2-3 năm. Trong thời gian đó, phần vốn thặng dư hàng tháng có thể đầu tư vào các kênh an toàn như chứng chỉ quỹ trái phiếu. Sau khi gần đến thời gian hỗ trợ lãi suất, chuyển dịch phần vốn đầu tư an toàn tất toán một phần khoản vay trước hạn, với mục tiêu giảm số tiền trả lãi thả nổi.

Lợi ích của việc đầu tư căn hộ không chỉ nằm ở dòng tiền cho thuê hàng tháng mà còn ở sự tăng trưởng giá trị tài sản theo thời gian. Dòng tiền cho thuê còn giúp giảm áp lực trả nợ vay ngân hàng, trong khi phần tiền thặng dư có thể được tích sản thêm vào chứng chỉ quỹ, giúp danh mục đầu tư đa dạng, đồng thời hạn chế rủi ro tiền nhàn rỗi bị lạm phát bào mòn.

Nếu mục tiêu của gia đình là tăng trưởng tài sản dài hạn, có thêm thời gian tập trung cho công việc chính cũng như chăm sóc con cái, phương án đầu tư căn hộ cho thuê kết hợp tích sản chứng chỉ quỹ sẽ phù hợp hơn. Còn nếu hai vợ chồng muốn thử sức, sẵn sàng dành thời gian vận hành và học hỏi, có thể bắt đầu bằng một mô hình kinh doanh nhỏ, vốn thấp để thăm dò trước khi mở rộng. Hy vọng bạn lựa chọn được phương thức đầu tư hoặc kinh doanh phù hợp.

ThS Nguyễn Thị Hồng Vân

Cố vấn tài chính

Công ty Tư vấn đầu tư và Quản lý tài sản FIDT