DTS Semiconductor và FPT Polytechnic hợp tác đào tạo nhân lực bán dẫn

Hai bên phối hợp đào tạo, thực tập và tuyển dụng nhân lực bán dẫn, hướng tới mục tiêu cung ứng 50.000 lao động cho thị trường đến năm 2035.

Thỏa thuận ký kết ngày 28/8 tại TP HCM gồm bốn nhóm nội dung chính. Trong đó, Trung tâm FPT Polytechnic (thuộc trường Cao đẳng FPT Polytechnic) giới thiệu sinh viên đạt chuẩn tham gia thực tập, ưu tiên tuyển dụng những người có kết quả tốt. Hai bên phối hợp tổ chức khóa đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng nghề nghiệp và bồi dưỡng ngắn hạn cho giảng viên - nhân sự doanh nghiệp.

Thỏa thuận cũng đề cập việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, tham quan thực tế, nâng cao tay nghề để điều chỉnh chương trình đào tạo. Cuối cùng, hai bên đồng tổ chức ngày hội việc làm, tọa đàm nghề nghiệp, tài trợ cuộc thi chuyên môn và mở rộng kênh truyền thông tuyển dụng.

Lễ ký kết hợp tác hai bên, ngày 28/8. Ảnh: DTS

Ông Trương Gia Khánh - Giám đốc DTS Semiconductor, thuộc Liên minh chuyển đổi số DTS,, cho biết hợp tác giúp doanh nghiệp chủ động tiếp cận và đào tạo đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên trẻ, thành thạo kỹ năng thực hành, sẵn sàng làm việc trong môi trường công nghệ cao.

"Để xây dựng năng lực cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực bán dẫn, chúng ta cần một nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo, vững nền tảng và thành thạo kỹ năng thực hành. Hợp tác hướng đến giải quyết vấn đề này", ông Khánh nói.

Trong khi đó, ông Trần Vân Nam - Giám đốc FPT Polytechnic TP HCM, nhận định đây là cơ hội để sinh viên được trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp rõ ràng và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường sau khi tốt nghiệp. "Sự đồng hành của DTS Semiconductor tạo cơ hội việc làm ổn định, lâu dài cho sinh viên sau tốt nghiệp, giúp chúng tôi điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp hơn với nhu cầu thị trường và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp", ông Nam nhận định.

DTS Semiconductor đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ cùng hệ sinh thái đối tác đào tạo và cung ứng 50.000 nhân lực bán dẫn cho thị trường trong nước và quốc tế. Doanh nghiệp cho biết đội ngũ này sẽ được huấn luyện theo chuẩn quốc tế để tham gia chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

Hoài Phương