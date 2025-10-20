ĐSQ Hàn Quốc ở Campuchia bị tố 'bỏ mặc nạn nhân lừa đảo'

Nạn nhân A kể rằng sau khi anh trốn thoát khỏi hang ổ tội phạm ở Campuchia, đại sứ quán Hàn Quốc từ chối cho anh vào ngay lập tức với lý do "chưa đến giờ làm việc".

Theo video lời khai của nạn nhân A được hãng thông tấn Yonhap công bố ngày 19/10, sau khi trốn thoát khỏi trung tâm lừa đảo, A đến đại sứ quán Hàn Quốc tại Phnom Penh vào khoảng 6h một ngày tháng 4/2024.

"Tôi đã đến tận đại sứ quán rồi, không thể cho tôi vào sao? Có cách nào để tôi vào ngay bây giờ không, bãi đậu xe cũng được, xin hãy cho tôi vào", A tuyệt vọng cầu xin trong video.

Một nhân viên sứ quán thông báo "Chúng tôi mở cửa lúc 8h", rồi chuyển cuộc gọi cho nhân viên khác, song tình hình không thay đổi. Cuối cùng, không ai mở cổng sứ quán cho A.

Trong suốt thời gian dài chờ đợi, A vào cửa hàng gần đó và liên lạc với người dân địa phương. A cuối cùng cũng được vào được đại sứ quán sau 12 giờ đứng bên ngoài.

Tòa nhà đại sứ quán Hàn Quốc ở Phnom Penh. Ảnh: Facebook/Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia

"Tôi đã cầu xin được giải cứu từ hôm trước khi trốn khỏi hang ổ tội phạm, nhưng không nhận được sự giúp đỡ nào", A nói, thêm rằng đã nhiều lần báo mình bị giam giữ và bị hành hung.

A cho biết đã sang Campuchia sau khi nghe tin đồn về lợi nhuận cao từ đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, A bị giam, đe dọa, ngược đãi và bị ép nộp khoản tiền khoảng 30 triệu won (hơn 21.000 USD).

Ngay trước khi cố trốn thoát, A gửi vị trí và tin nhắn cầu cứu qua điện thoại di động. Tuy nhiên, A không thể gửi ảnh và vị trí chính xác theo yêu cầu đến đại sứ quán nên sứ quán cho rằng không thể giúp đỡ.

"Tôi không thể chụp ảnh khi bị giam và mọi liên lạc với bên ngoài bị chặn hoàn toàn", A cho hay.

Gia đình A đã báo cảnh sát Hàn Quốc, nhưng giới chức khi đó được cho là không tích cực hành động, chỉ nói rằng "có vẻ con trai ông không bị bắt cóc, dường như anh ta đang nói dối", và không xác minh sự việc.

Trong tình thế tuyệt vọng, A liều mình trốn ra ngoài qua cửa sau của nơi bị giam vào ban đêm. "Tôi đi bộ trong tâm thế có thể chết bất cứ lúc nào, và rồi đi nhờ xe đến được Phnom Penh", A nói, thêm rằng đã trốn trong bụi rậm để tránh nguy hiểm và thậm chí đăng video lên mạng xã hội để cầu cứu.

Dây thép gai được lắp đặt trên bức tường bên ngoài khu tổ hợp tội phạm Taeja gần Phnom Penh, Campuchia ngày 16/10. Ảnh: Yonhap

Dù đã thoát khỏi hang ổ tội phạm, A vẫn vô cùng thất vọng với phản ứng của đại sứ quán. "Tôi kiệt sức sau khi thoát khỏi Sihanoukville và run rẩy đứng trước cổng đại sứ quán trong sợ hãi, lo rằng sẽ bị bắt lại vì họ không cho tôi vào", A nói.

Theo truyền thông Hàn Quốc, trường hợp của A cho thấy những thiếu sót trong cơ chế ứng phó của đại sứ quán.

Campuchia gần đây trở thành tâm điểm chú ý sau sự việc một sinh viên Hàn Quốc bị tra tấn đến chết tại trung tâm lừa đảo ở nước này hồi tháng 8. Sự việc gây chấn động xã hội Hàn Quốc, thúc đẩy giới chức tăng cường hành động nhắm vào các băng nhóm lừa đảo hoạt động ở Campuchia.

Số công dân Hàn Quốc trở thành nạn nhân của các trung tâm lừa đảo đang gia tăng nhanh chóng. Dữ liệu từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho thấy số công dân bị bắt cóc hoặc giam trái phép ở Campuchia đã tăng vọt từ 17 trường hợp vào năm 2023 lên 220 vụ vào năm ngoái và tính đến tháng 8 năm nay, con số đã vượt quá 330 người.

Tuy nhiên, con số thực tế có thể lớn hơn nhiều. Dữ liệu mà Bộ Tư pháp Hàn Quốc cung cấp cho nghị sĩ đảng Dân chủ Park Chan-dae cho thấy hàng nghìn người Hàn đã tới Campuchia nhưng không về nước trong vài năm qua.

Hầu hết người Hàn Quốc tới Campuchia để "làm việc" ở độ tuổi 20-30, bị dụ dỗ bởi các quảng cáo trực tuyến hứa hẹn về việc nhẹ lương cao, có khi lên đến 10.000 USD mỗi tháng, mà không yêu cầu kỹ năng đặc biệt.

Sau khi đến Campuchia, họ thường bị thành viên băng đảng khống chế, tịch thu hộ chiếu và những vật dụng có giá trị, rồi đưa tới các địa điểm như Bokor hay Sihanoukville, những điểm nóng" quy tụ hàng loạt tòa nhà được quây kín bằng hàng rào thép gai và được bảo vệ nghiêm ngặt. Việc chống cự hay tìm cách bỏ trốn thường khiến họ bị tra tấn, thậm chí mất mạng.

Huyền Lê (Theo Yonhap, Asia, Business Daily)