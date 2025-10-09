Drone vận chuyển 5 tấn hàng vào vùng lũ

Thái NguyênDrone của Viettel đưa khoảng 5 tấn hàng hóa đến vùng lũ trong hai ngày, trong đó có chuyến vận chuyển thuốc cho cháu bé 4 tháng tuổi.

Chiều 9/10, Viettel cho biết nhờ sử dụng thiết bị bay không người lái (drone), họ đã kịp thời mang thuốc và nhu yếu phẩm thiết yếu đến cho gia đình có em bé 4 tháng tuổi đang sốt cao, bị co giật vào đêm 8/10 ở Thái Nguyên.

Tại xã Nga My, nhiều khu vực ngập sâu tới hai mét, các hộ dân bị cô lập, việc di chuyển bằng xuồng gặp khó khăn do không có lối vào an toàn.

Theo đội ngũ tham gia cứu hộ, khoảng cách từ điểm xuất phát đến nhà cháu bé là 2 km, nhưng địa hình ngập sâu, đường tối và khó xác định tọa độ, đội bay mất gần 15 phút để điều khiển drone tới đúng vị trí và trao thuốc cho gia đình.

"Khoảnh khắc tín hiệu báo chuyến bay thành công hiện lên trên màn hình, cả đội xúc động vì đã góp phần giúp gia đình vượt qua khó khăn khi đó", người này kể.

Một drone của Viettel trong quá trình vận chuyển hàng hóa. Ảnh: VTP

Drone vận chuyển là một trong những giải pháp công nghệ được Viettel triển khai tại vùng lũ Thái Nguyên, phục vụ việc vận chuyển nhu yếu phẩm và dẫn đường cho thuyền vào ứng cứu, đồng thời chỉ dẫn hướng di chuyển an toàn cho người dân. Theo công bố của tập đoàn, trong hai ngày 8-9/10, các thiết bị đã thực hiện 200 chuyến nhu yếu phẩm, tương đương 5 tấn hàng hóa, và 30 chuyến dẫn đường, giúp lực lượng cứu hộ xác định tuyến tiếp cận nhanh nhất đến các khu vực ngập sâu.

Các thiết bị drone có tầm bay tối đa 5 km, độ cao hoạt động 100 m, tải trọng tối đa 50 kg, và có khả năng vận hành liên tục 24/24 giờ nhờ cơ chế sạc và thay pin nhanh. Theo đại diện Viettel, mỗi chuyến trung bình mất 5 phút để hoàn thành nhiệm vụ.

"Việc ứng dụng drone trong công tác cứu trợ không chỉ giúp rút ngắn thời gian tiếp cận người dân bị cô lập, mà còn thể hiện nỗ lực trong việc ứng dụng công nghệ phục vụ cộng đồng, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp do thiên tai", đại diện Viettel cho biết.

Hồi tháng 7, drone của Viettel với khả năng phát sóng 4G cũng được chuẩn bị để duy trì liên lạc ở những vùng bị cô lập do thiên tai tại Nghệ An và Quảng Ninh. Loại drone phát sóng này có thể bay ở độ cao 50-100 m, tạo vùng phủ sóng với bán kính đạt 6 km, giúp tiếp cận các khu vực ngập lụt, sạt lở hoặc địa hình đồi núi che chắn trong điều kiện các tuyến đường bị cô lập, xe phát sóng không thể tiếp cận, đảm bảo thông suốt liên lạc phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Lưu Quý