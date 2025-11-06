Drone Ukraine vượt lửa đạn, sơ tán thương binh giữa vòng vây Nga

Ukraine công bố video drone mặt đất di chuyển 64 km để sơ tán thương binh mắc kẹt hơn một tháng trong khu vực Nga kiểm soát.

Tiểu đoàn Quân y Độc lập số 2 Ukraine ngày 4/11 cho biết đã thực hiện chiến dịch đặc biệt, sử dụng thiết bị không người lái (drone) mặt đất để sơ tán một quân nhân bị thương nặng từ khu vực nằm trong lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Video đăng kèm cho thấy những vụ nổ xảy ra liên tiếp xung quanh drone, trong khi các quân nhân Ukraine theo dõi hành trình với tâm trạng lo lắng.

Vượt lửa đạn, drone Ukraine sơ tán binh sĩ mắc kẹt ở vùng Nga kiểm soát Chiến dịch giải cứu thương binh Ukraine bằng drone mặt đất trong video đăng ngày 4/11. Video: Tiểu đoàn 2 Ukraine

Trong chiến dịch này, lực lượng Ukraine đã nhiều lần triển khai thiết bị không người lái (drone) mặt đất để tiếp cận quân nhân bị thương. Những nỗ lực đầu tiên thất bại, khiến họ mất tổng cộng 6 phương tiện. Ở lần thứ 7, drone cán trúng mìn và bị hỏng một bánh xe, song vẫn có thể di chuyển.

Trên đường về, nó tiếp tục trúng đầu nổ do drone Nga thả từ trên không, song quân nhân Ukraine vẫn sống sót nhờ nằm trong khoang bọc thép. Sau khi drone trở về khu vực do Ukraine kiểm soát, binh sĩ này được quân y sơ cứu và ổn định sức khỏe. Tính từ thời điểm bị thương, người này đã mắc kẹt tổng cộng 33 ngày.

Drone Ukraine đã di chuyển quãng đường 64 km, trong đó khoảng 37 km trong tình trạng hỏng bánh xe. Nhiệm vụ kéo dài gần 6 giờ, thiết bị đạt tốc độ trung bình 13 km/h, cao nhất là 29 km/h. "Chiến dịch đã chứng minh rằng drone hiện đại có thể cứu người ở những nơi mà phương tiện truyền thống không thể làm được", Tiểu đoàn 2 Ukraine cho hay.

Drone mặt đất MAUL trong ảnh đăng hồi tháng 5. Ảnh: Militarnyi

Mẫu drone được triển khai trong chiến dịch là dòng MAUL, sử dụng khung gầm là xe địa hình bánh lốp và động cơ diesel, có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h trong điều kiện tối ưu. Nó được trang bị khoang bảo vệ chuyên dùng để sơ tán thương binh, có giá thành chế tạo khoảng 25.000-40.000 USD.

Lữ đoàn số 13 Vệ binh Quốc gia Ukraine trước đó từng tuyên bố đã sử dụng drone mặt đất để kết hợp giữa sơ tán thương binh và vận chuyển hàng tiếp tế ra tiền tuyến. Đơn vị này tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành, dù drone phải di chuyển qua những khu vực có địa hình phức tạp và đối mặt hỏa lực Nga.

Phạm Giang (Theo United24, Ukrainska Pravda)