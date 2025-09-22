Drone Ukraine tập kích loạt trực thăng, radar Nga ở Crimea

Ukraine đăng video drone bay qua biển để tấn công trực thăng Mi-8 và radar Nebo-U của Nga tại bán đảo Crimea.

"Số lượng máy bay Nga tại bán đảo Crimea tiếp tục suy giảm nhờ nhiệm vụ tác chiến thành công của đơn vị đặc nhiệm 'Bóng ma'", Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) cho biết hôm 21/9, tuyên bố đã phá hủy ba trực thăng đa dụng Mi-8 và một radar cảnh giới Nebo-U của Nga.

Video được công bố cho thấy thiết bị bay không người lái (drone) Ukraine di chuyển trên biển rồi lao về phía các trực thăng Mi-8 ở bãi đỗ, cũng như ăng-ten của radar Nebo-U. Hình ảnh từ drone bị cắt trước khi chúng đến gần mục tiêu. Video cũng cho thấy ảnh vệ tinh chụp một trực thăng bị cháy, nhưng không có bằng chứng về thiệt hại đối với các mục tiêu còn lại.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Drone Ukraine vượt biển tập kích loạt trực thăng Mi-8, radar Nga ở Crimea Drone Ukraine tập kích trực thăng Mi-8, radar Nga tại Crimea trong video đăng ngày 21/9. Video: GUR

Mi-8 là loại máy bay trực thăng đa dụng được biên chế cho không quân Liên Xô từ năm 1967. Đây là một trong những mẫu trực thăng phổ biến nhất thế giới, hiện được sử dụng bởi hơn 50 quốc gia.

Radar cảnh giới Nebo-U được thử nghiệm lần đầu vào năm 1992 và đưa vào sản xuất hàng loạt sau đó hai năm. Nó có khả năng bám bắt máy bay và nhiều loại tên lửa khác nhau ở khoảng cách tối đa 600 km, nhưng không phù hợp để phát hiện mục tiêu nhỏ như drone tự sát.

Cuộc tập kích là một phần trong nỗ lực của Ukraine nhằm làm suy yếu hạ tầng quân sự Nga tại bán đảo Crimea. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) và drone để nhắm vào radar, hệ thống phòng không và kho đạn tại khu vực.

GUR hồi đầu tháng tuyên bố đã phá hủy một radar 48Ya6-K1 Podlet cũng như radar RLM-M, sau khi tập kích một số trực thăng Mi-8 và một tàu kéo. Ukraine được cho là đã sử dụng tên lửa hành trình Flamingo để tập kích một trong những mục tiêu này, nhưng chưa rõ kết quả.

Phạm Giang (Theo Kyiv Post, TASS)