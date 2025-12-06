Drone Ukraine đánh trúng tòa tháp gần tư dinh lãnh đạo Chechnya

Drone Ukraine đánh trúng tháp Grozny City, nơi đặt nhiều trụ sở cơ quan quan trọng của Chechnya, cách tư dinh lãnh đạo Kadyrov chưa đầy một km.

Lãnh đạo Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov xác nhận một drone của Ukraine đã lao vào tòa tháp chọc trời Grozny City ở thủ phủ Grozny ngày 5/12, nhưng không gây thương vong.

Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy khói bốc lên từ mặt bên tòa tháp và lớp kính bên ngoài của ít nhất 5 tầng giữa tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công.

Tòa tháp Grozny City ở Chechnya sau vụ tấn công bằng drone ngày 5/12. Ảnh: Reuters

Tháp Grozny City, khánh thành năm 2011, là nơi đặt trụ sở của một số doanh nghiệp và cơ quan chính quyền, trong đó có Hội đồng An ninh Chechnya. Theo tờ báo điều tra Agentsvo, dinh thự của ông Kadyrov nằm cách tòa tháp khoảng 830 m. Trụ sở chi nhánh Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) ở Chechnya cũng nằm gần đó.

"Những hành động như vậy chẳng qua chỉ là nỗ lực nhằm đe dọa dân thường và gây áp lực", ông Kadyrov nói, thêm rằng cuộc tấn công "không có ý nghĩa chiến thuật".

Tuy nhiên, lãnh đạo Chechnya vẫn tuyên bố đáp trả. "Bắt đầu từ ngày mai và trong suốt tuần, Ukraine sẽ phải chịu sự đáp trả nghiêm khắc. Tuy nhiên, không giống như họ, chúng tôi sẽ không thực hiện cuộc tấn công hèn nhát vào các mục tiêu dân sự", ông nói.

Cơ quan hàng không Nga Rosaviatsya đã đóng cửa sân bay Grozny trong vài giờ ngày 5/12 do lo ngại về vấn đề an ninh.

Ukraine chưa lên tiếng về vụ tập kích, nhưng kênh Telegram Exilenova+ thân Kiev nhận định mục tiêu của drone có thể là trụ sở FSB ở Chechnya, nhưng nó đã bị tác chiến điện tử của Nga làm chệch hướng.

Vị trí Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Đồ họa: FT

Ukraine thường xuyên nhắm mục tiêu vào Chechnya, một khu tự trị rộng lớn của Nga ở vùng Bắc Kavkaz, nhưng máy bay không người lái của họ hiếm khi chạm tới thủ phủ Grozny.

Ông Kadyrov là người ủng hộ nhiệt thành Tổng thống Vladimir Putin, từng điều hàng nghìn binh sĩ đặc nhiệm Chechnya tới tham chiến ở Ukraine.

Thanh Tâm (Theo TASS, AFP, Reuters)