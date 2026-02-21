Drone tự sát tấn công máy bay chở khách Myanmar

Máy bay chở khách ATR-72-600 của Hãng hàng không Quốc gia Myanmar bị drone tự sát đánh trúng và hư hại nhẹ khi sắp cất cánh từ sân bay Myitkyina.

Lực lượng an ninh Myanmar cho biết chiếc máy bay chở khách ATR-72-600 trong lúc đang chuẩn bị cất cánh từ sân bay Myitkyina tối 20/2 đã bị thiết bị bay không người lái (drone) tự sát đánh trúng.

Chiếc máy bay của Hãng hàng không Quốc gia Myanmar (MNA) bị hư hại nhẹ ở phần mũi, thân giữa và đèn đuôi. Lực lượng an ninh đã lập tức sơ tán mọi người và tổ chức cứu hộ sau vụ tấn công.

Hành khách và thành viên tổ bay đều an toàn trong sự việc. Hiện chưa rõ chiếc máy bay ATR-72-600 này chở theo bao nhiêu người khi bị drone đánh trúng.

Đây được coi là vụ tấn công bằng drone tự sát nhắm vào máy bay chở khách đầu tiên được ghi nhận trên thế giới, kể từ khi loại vũ khí này được sử dụng ngày càng phổ biến trong các cuộc xung đột.

Giới chức Myanmar cáo buộc nhóm phiến quân Tổ chức Độc lập Kachin (KIA) và Lực lượng Phòng vệ Nhân dân (PDF) đứng sau sự việc, tuyên bố việc cố ý tấn công một hãng hàng không dân dụng đã cấu thành tội ác chiến tranh theo Công ước Geneva và luật pháp quốc tế.

Chiếc máy bay thương mại bị hư hại do vụ tấn công của drone tự sát nhằm vào sân bay Myitkyina ở Myanmar tối 20/2. Ảnh: ANN

Lực lượng an ninh hàng không sau đó đã chặn các drone khác sau khi chúng bị hệ thống phòng không phát hiện. Điều này đã ngăn drone phát nổ bên trong sân bay và khiến chúng đã rơi xuống đường băng cũng như các khu vực lân cận.

Người phát ngôn của nhóm KIA, ông Naw Bu, phủ nhận cáo buộc của chính phủ Myanmar, nói rằng nhóm không có chính sách tấn công các hãng hàng không chở dân thường và cũng không có bất kỳ hành động nào liên quan đến vấn đề này.

Sân bay Myitkyina hiện là một trung tâm vận tải hàng không tạo điều kiện thuận lợi cho giao thông công cộng phi quân sự và vận chuyển hàng hóa nhanh chóng từ bang Kachin phía bắc đến Yangon và Mandalay.

KIA và PDF được cho là đang tiến hành các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu cơ chế quản trị của chính quyền Myanmar và phá vỡ hòa bình, ổn định khu vực. Những nhóm này cũng bị cáo buộc đã sử dụng drone để thả bom xuống các cơ sở hạ tầng, đường sá, trường học và bệnh viện.

Ngọc Ánh (Theo Straits Times, Eleven Media, ANN)