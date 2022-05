ScotlandCông ty Flowcopter thử nghiệm mẫu drone thủy lực mới, hướng đến phạm vi bay 900 km và thời gian hoạt động 6 tiếng.

Drone thủy lực nâng được vật nặng 95 kg Flowcopter công bố video thử nghiệm nâng vật nặng 95 kg của drone thủy lực hồi tháng 4. Video: Flowcopter

Drone thủy lực của công ty Flowcopter ở Edinburgh hoàn thành thử nghiệm nâng vật nặng 95 kg, New Atlas hôm 10/5 đưa tin. Trong tương lai, nó dự kiến có phạm vi bay lên tới 900 km, thời gian hoạt động hơn 6 tiếng và sức chở tối đa 150 kg.

Drone thủy lực được chế tạo cho phạm vi cực xa, nhắm đến hoạt động giao hàng tới các khu định cư xa xôi, giàn khoan dầu ngoài khơi, các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn kéo dài và sử dụng dài hạn trong nông nghiệp. Những nhiệm vụ này rất khó hoàn thành với hệ thống truyền động hoàn toàn bằng điện vì năng lượng trong pin lithium-ion ít hơn so với mức nhiên liệu hóa thạch cung cấp. Tuy nhiên, động cơ đốt trong thường không phù hợp để thực hiện các điều chỉnh mô-men nhanh chóng - điều cần thiết để giữ thăng bằng cho drone nhiều cánh quạt trên không trung.

Giải pháp của Flowcopter là vận hành động cơ Rotax thông qua một máy bơm định lượng kỹ thuật số có thể điều chỉnh nhanh chóng và chính xác áp suất đến các động cơ thủy lực mô-men xoắn cao của từng cánh quạt.

Flowcopter đã công bố nhiều video thử nghiệm trong những tháng gần đây, tất cả đều có dây nối an toàn. Theo đó, mẫu drone to lớn này có thể nâng tạ 95 kg trong khi bay lơ lửng. Máy bơm định lượng kỹ thuật số cũng giúp giữ ổn định - ít nhất là trong nhà kho không có gió. Nó không ổn định như một số eVTOL (phương tiện cất hạ cánh thẳng đứng chạy bằng điện) lớn hơn, nhưng chưa rõ điều này liên quan đến phần mềm điều khiển bay hay do máy bơm định lượng xử lý hơi chậm.

Dù bay bằng nhiên liệu hóa thạch, drone thủy lực của Flowcopter thực chất lại giúp giảm thiểu carbon. Nó có thể hoàn thành một số công việc của máy bay trực thăng trong khi tiêu thụ ít nhiên liệu hơn nhiều. Điều này giúp giảm tổng lượng khí thải, chi phí vận hành, đồng thời giảm rủi ro xảy ra cho con người.

Thu Thảo (Theo New Atlas)