Drone phun thuốc vướng đường dây 110kV, hơn 76.000 hộ mất điện

Long AnMáy bay nông nghiệp đang phun thuốc trên cánh đồng vướng vào đường dây 110kV làm hơn 76.000 hộ dân mất điện.

Drone nông nghiệp khi bay phun thuốc trên cánh đồng ở thị trấn Tân Thạnh chiều qua đã không giữ khoảng cách an toàn, vướng vào đường dây 110kV Cai Lậy (Tiền Giang) - Tân Thạnh. Sự cố làm mất điện tại huyện Tân Thạnh, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng và Tân Hưng, hàng chục nghìn hộ dân ảnh hưởng.

Điện lực Long An phải chuyển tải nguồn điện ngay trong đêm, sau hơn 5 giờ xử lý, toàn bộ khu vực ảnh hưởng có điện trở lại. Hiện máy bay phun thuốc bị cơ quan chức năng tạm giữ, chờ phía điện lực lập biên bản xử lý.

Máy bay phun thuốc trừ sâu ở huyện Tân Thạnh, Long An. Ảnh: Nam An

Theo Tổng công ty Điện lực miền Nam, ở các tỉnh thành do đơn vị vận hành, quản lý đã xảy ra 2 vụ sự cố lưới điện do sử dụng thiết bị bay vi phạm khoảng cách an toàn gây phóng điện.

Ở Long An, ngoài gắn biển cấm drone bay dọc đường dây 110kV, đơn vị điện lực làm việc với chủ đất và 148 chủ máy bay phun thuốc cảnh báo về an toàn lưới điện cao áp khi sử dụng thiết bị bay.

Hiện nông dân thường dùng drone để phun thuốc trên các đồng lúa, vườn cây ăn trái do tính cơ động của thiết bị, đem lại hiệu quả cao, tiết kiệm chi phí.

Theo Nghị định 14, các thiết bị bay phải cách xa lưới điện cao áp từ 100 m trở lên, trừ trường hợp làm nhiệm vụ bảo dưỡng và sửa chữa đường dây điện.

Nam An