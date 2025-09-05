Drone Nga liên tiếp tập kích xuồng chở nhóm trinh sát Ukraine

Nga công bố video loạt drone tập kích, phá hủy xuồng chở nhóm trinh sát phá hoại Ukraine đang tìm cách đổ bộ lên các đảo trên sông Dnieper.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị nước này hôm 4/9 phát hiện xuồng chở nhóm trinh sát phá hoại Ukraine di chuyển với tốc độ cao tại khu vực cửa sông Dnieper, dường như đang tìm cách đổ bộ lên cù lao trên sông. Đơn vị trinh sát thuộc cánh quân Dnepr sau đó triển khai thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) để tấn công mục tiêu.

Video công bố cùng ngày cho thấy ít nhất 3 drone FPV của Nga tập kích phương tiện chở binh sĩ Ukraine, chiếc đầu tiên khiến những người trên xuồng phải nhảy xuống sông. Drone thứ hai lao xuống gần mạn trái xuồng, chiếc thứ ba phá hủy hoàn toàn phương tiện.

Nga công bố video drone hạ xuồng chở thám báo Ukraine trên sông Dnieper Drone Nga phá hủy xuồng chở binh sĩ Ukraine trên sông Dnieper trong video công bố ngày 4/9. Video: BQP Nga

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố nhóm trinh sát phá hoại Ukraine "đã bị hạ" trong đòn tập kích.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về video.

Sau khi Nga rút khỏi khu vực bờ tây sông Dnieper ở tỉnh Kherson hồi tháng 11/2022, Ukraine đã nhiều lần cho các đơn vị đặc nhiệm vượt sông nhằm thiết lập đầu cầu trên bờ đông, mở đường cho chiến dịch tấn công khu vực này.

Tuy nhiên, các binh sĩ Ukraine thừa nhận nỗ lực này không mang nhiều ý nghĩa quân sự, mà chỉ gây nhiều thương vong và thiệt hại khí tài. Kiểm soát một số cù lao không giúp chiến dịch vượt sông Dnieper bớt nguy hiểm, do địa hình tại đây khiến quân nhân Ukraine khó đào hố cá nhân hoặc công sự phòng thủ.

Sông Dnieper. Đồ họa: RYV

Lực lượng Nga cũng liên tục tấn công vị trí đóng quân và tập kết trang thiết bị của Ukraine bờ tây sông Dnieper nhằm ngăn đối phương vượt sông. Thành phố Kherson, thủ phủ của tỉnh cùng tên và hiện do Ukraine kiểm soát, cũng liên tục hứng đòn tập kích bằng bom lượn, tên lửa và drone tự sát của Nga.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)