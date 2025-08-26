MỹDrone Q12 của công ty SiFly kết thúc chuyến bay sau 3 giờ 11 phút 53 giây, lập kỷ lục Guinness cho chuyến bay lâu nhất bằng drone điện ở hạng mục trọng lượng 5-20 kg.

Drone Mỹ lập kỷ lục bay lâu nhất thế giới Chuyến bay lập kỷ lục của drone Q12. Video: SiFly Aviation

Theo New Atlas, kỷ lục mới được drone Q12 thiết lập hôm 26/7 tại Amaral Ranches, California, Mỹ, lâu hơn một giờ so với kỷ lục trước đó. Trong chuyến bay đó, Q12 tự động bay theo quỹ đạo rộng 600 m ở độ cao 50 m với tốc độ 50 km/h. Thành tựu này được theo dõi bởi 8 quan sát viên, bao gồm kỹ sư hàng không vũ trụ NASA Chris Silva và kỹ sư Apple Paul Baker.

"Kỷ lục thế giới mới báo hiệu thay đổi cơ bản trong những gì drone có thể thực hiện", Brian Hinman, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành SiFly chia sẻ. "Chúng tôi tin tưởng nó sẽ truyền cảm hứng cho làn sóng sáng tạo mới, biến đổi drone từ thiết bị chuyên biệt thành công cụ thiết yếu".

SiFly đang nỗ lực thúc đẩy ranh giới trong công nghệ drone. Q12 dài gấp 4 lần, bay xa và êm hơn 10 lần, có khả năng chở hàng nhiều gấp 5 lần những mẫu drone khác cùng phân khúc. Phương tiện đạt những tiêu chuẩn đầu ngành thông qua một số điều chỉnh hiệu quả khác hẳn thiết kế drone truyền thống, bao gồm rotor đường kính lớn hơn và khả năng sử dụng bộ pin lớn tương tự xe điện là pin lithium-ion 21700. Kết quả là một phương tiện giống trực thăng với mức giá phải chăng như drone.

Theo SiFly, thời gian bay lâu hơn mang đến cho phương tiện lợi thế trong việc đáp ứng quy định mới của Cục quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Điều này sẽ thay thế nhu cầu xin giấy phép đặc biệt cho lộ trình drone chặng dài trong vận chuyển hàng hóa và nông nghiệp.

An Khang (Theo New Atlas)