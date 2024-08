Trung QuốcTianmushan No. 1, drone đa cánh quạt chạy bằng hydro tầm bay 100 km, thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên tại Hàng Châu.

Drone hydro tầm hoạt động 100 km đầu tiên trên thế giới, Tianmushan No. 1. Ảnh: Phòng thí nghiệm Tianmushan

Drone Tianmushan No. 1 do nhóm Phát triển và Ứng dụng Hệ thống Năng lượng Hydro Trên không Hiệu suất cao của Phòng thí nghiệm Tianmushan chế tạo. "Sản phẩm được phát triển nhằm giải quyết những điểm yếu của drone công nghiệp là sức bền kém và khả năng chống chọi với nhiệt độ khắc nghiệt kém", phòng thí nghiệm cho biết. Tianmushan No. 1 làm được điều này nhờ sự kết hợp giữa thiết kế sáng tạo và công nghệ tiên tiến, Interesting Engineering hôm 29/8 đưa tin.

Drone chạy bằng hydro Tianmushan No. 1 có những khả năng kỹ thuật như cất hạ cánh tự động bằng một nút bấm và hoạt động liên tục ngoài tầm nhìn 100 km, giúp thay đổi khả năng ứng dụng của drone công nghiệp truyền thống. Những khả năng này cho phép mẫu drone mới hoạt động ở môi trường xa xôi và nhiều thách thức.

Ngoài ra, Tianmushan No. 1 có thể bay trên không 4 giờ và vận hành tốt trong môi trường cực lạnh ở độ cao lớn. Một đặc điểm nổi bật khác của phương tiện này là thân bằng sợi carbon nhẹ, chỉ nặng khoảng 19 kg. Trong khi đó, trọng tải tối đa của drone là 6 kg.

Tianmushan No. 1 trang bị hệ thống pin nhiên liệu hydro hiện đại. Nguồn điện này, với mật độ năng lượng cao hơn 5 - 6 lần pin lithium truyền thống, là chìa khóa cho thời gian bay dài. Drone sử dụng hệ thống pin nhiên liệu hydro do chính Phòng thí nghiệm Tianmushan phát triển, tích hợp hệ thống dù thông minh và 4 loại bình chứa hydro bằng sợi carbon. Trong khi đó, cụm pin nhiên liệu làm mát bằng không khí giúp đảm bảo hiệu suất tối ưu kể cả trong điều kiện khắc nghiệt.

Hệ thống cất hạ cánh tự động một nút bấm thân thiện với người dùng giúp đơn giản hóa hoạt động và giảm nguy cơ xảy ra lỗi do con người. Hơn nữa, nó còn ưu tiên tính an toàn. "Đây là drone hydro được sản xuất hàng loạt đầu tiên trên thế giới có thiết kế dù tích hợp", Phòng thí nghiệm Tianmushan tuyên bố. Trong trường hợp xảy ra trục trặc, dù sẽ tự động bung ra và bảo vệ drone cũng như môi trường xung quanh.

Phòng thí nghiệm Tianmushan cho biết, drone có thể ứng dụng trong nhiều tình huống như thăm dò dầu khí, kiểm tra điện, cứu hộ khẩn cấp, bảo vệ rừng và giám sát hoạt động bảo tồn nguồn nước. Chuyến bay thành công mới nhất của Tianmushan No. 1 đánh dấu một thành tựu trong công nghệ drone và nền kinh tế tầm thấp mà Trung Quốc đang nỗ lực phát triển.

Thu Thảo (Theo Interesting Engineering)