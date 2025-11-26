MỹGiữa lúc muốn mở rộng dịch vụ giao hàng bằng drone, Amazon bị cơ quan liên bang điều tra vì thiết bị gặp trục trặc và làm đứt cáp Internet.

Theo CNBC, sự cố xảy ra tại Waco, Texas vào ngày 18/11. Sau khi giao đồ, mẫu MK30 của Amazon bay ra khỏi sân nhà khách hàng nhưng một trong 6 cánh quạt vướng vào dây cáp Internet gần đó.

Video ghi lại cho thấy MK30 cắt đứt sợi dây. Động cơ sau đó dường như đã tắt và drone tự hạ cánh, các cánh quạt quay nhẹ trong lúc đáp xuống. Thiết bị vẫn nguyên vẹn, trừ vài hư hại ở một cánh quạt.

Amazon bị điều tra vì drone giao hàng làm đứt cáp Internet Drone giao hàng của Amazon làm đứt cáp Internet ở Texas. Video: CNBC

Một phát ngôn viên của Amazon xác nhận Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) đang tiến hành điều tra. Ủy ban An toàn qiao thông quốc gia Mỹ (NTSB) thông báo đã nắm thông tin về sự việc.

Amazon cho biết, sau khi làm đứt cáp Internet, drone thực hiện "hạ cánh dự phòng an toàn" - quy trình trong tình huống bất ngờ. "Không có thương tích hay gây mất kết nối Internet diện rộng. Chúng tôi đã trả phí sửa chữa cáp cho khách hàng và xin lỗi vì sự bất tiện", đại diện công ty nói với CNBC.

Tháng trước, FAA và NTSB cũng điều tra một sự cố khác liên quan đến drone giao hàng của Amazon. Chúng va chạm với cần cẩu xây dựng ở Tolleson, bang Arizona, khiến công ty phải tạm ngừng dịch vụ trong khu vực.

Hơn một thập kỷ qua, Amazon nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn của nhà sáng lập Jeff Bezos về việc dùng thiết bị bay không người lái để vận chuyển kem đánh răng, sách và hàng hóa khác đến tận cửa nhà cho khách hàng trong vòng 30 phút hoặc ít hơn. Công ty đặt mục tiêu giao 500 triệu gói hàng bằng drone mỗi năm vào cuối thập kỷ này.

Thiết kế mẫu drone MK30. Ảnh: Amazon

MK30 là thế hệ drone giao hàng mới nhất của Amazon với thiết kế nhỏ gọn, nhẹ và hoạt động êm hơn phiên bản trước. Chúng trang bị hệ thống cảm biến giúp phát hiện và tránh chướng ngại vật cả trên không lẫn dưới mặt đất. Công ty khuyến nghị khách hàng giữ khoảng 3 m không gian mở trong khuôn viên nhà để drone có thể hoàn thành chuyến giao hàng.

Cuộc điều tra diễn ra trong lúc Amazon nỗ lực mở rộng dịch vụ đến nhiều khu vực hơn tại Mỹ. Công ty cũng đang đối mặt với sự cạnh tranh từ Walmart, đối thủ cung cấp dịch vụ giao hàng bằng drone từ năm 2021.

Thu Thảo (Theo Reuters, CNBC)