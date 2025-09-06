Drone giao hàng được kỳ vọng thay đổi logistics Mỹ năm 2028

Máy bay giao hàng không người lái được dự báo trở thành công nghệ tạo dấu ấn lớn trong ngành logistics Mỹ, theo khảo sát mới nhất của Tech.co.

Kết quả cho thấy 17% doanh nghiệp logistics tại Mỹ tin rằng drone sẽ là yếu tố có tác động mạnh mẽ nhất trong 2 - 3 năm tới. Hiện 7% doanh nghiệp bắt đầu ứng dụng công nghệ này trong hoạt động giao nhận.

"Trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt nhân lực tiếp tục gây áp lực lên ngành vận tải và chuỗi cung ứng, drone giao hàng đang được nhiều chuyên gia coi là lời giải", ông Aaron Drapkin, quản lý nội dung của Tech.co, nhận định.

Drone giao hàng thử nghiệm tại Mỹ, hướng tới tối ưu giao chặng cuối. Ảnh: Phonlamaiphoto AdobeStock

Ông Drapkin cho rằng khi các công cụ như trí tuệ nhân tạo tối ưu tuyến đường hay phần mềm bảo dưỡng phương tiện chỉ giúp cải thiện hiệu quả theo từng bước nhỏ, thì drone có khả năng thay đổi toàn diện khâu giao hàng chặng cuối – vốn là phần tốn kém và phức tạp nhất. Tuy nhiên, rào cản pháp lý và kỹ thuật vẫn là nguyên nhân khiến dịch vụ này chưa thể triển khai đại trà. Quyết định của chính quyền Trump trước đây về việc nới lỏng một số quy định hạn chế bay ngoài tầm quan sát được xem là tín hiệu tích cực, mở ra hướng phát triển mới.

Theo khảo sát, gần 1/4 doanh nghiệp logistics Mỹ (24%) cho biết thiếu hụt lao động là thách thức lớn nhất hiện nay. Việc đưa drone vào chuỗi cung ứng được kỳ vọng sẽ giảm bớt áp lực từ sự thiếu hụt tài xế, đồng thời mang lại tính linh hoạt và hiệu quả cao hơn cho vận hành.

"Nhu cầu áp dụng drone trong logistics chắc chắn sẽ tăng lên. Dù còn nhiều thách thức phía trước, tình trạng khan hiếm lao động ở mức báo động đang thúc đẩy ngành tìm đến các giải pháp đột phá hơn để duy trì chuỗi cung ứng", ông Drapkin khẳng định.

Tech.co là nền tảng truyền thông công nghệ được thành lập tại Mỹ từ năm 2006. Trang này chuyên cung cấp tin tức, phân tích và xu hướng mới nhất về công nghệ, khởi nghiệp, kinh doanh số và đổi mới sáng tạo. Doanh nghiệp này cũng thường xuyên thực hiện khảo sát, nghiên cứu để phản ánh tác động của công nghệ đối với doanh nghiệp và xã hội. Với đội ngũ phóng viên và chuyên gia quốc tế, Tech.co trở thành nguồn tham khảo uy tín cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và độc giả quan tâm đến công nghệ toàn cầu.

Gia Hân (Theo Food Logistics)