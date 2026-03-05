Drone đèn lồng hình rồng, phượng thắp sáng bầu trời Hội An

Đêm khai mạc Lễ hội Ánh sáng & Di sản tại Đảo Ký Ức Hội An mang đến màn trình diễn drone đèn lồng rồng, phượng trên bầu trời.

Đêm khai mạc Lễ hội Ánh sáng và Di sản tại Đảo Ký Ức Hội An diễn ra với tâm điểm là màn trình diễn drone đèn lồng Rồng - Phượng, kết hợp công nghệ thiết bị bay và đèn lồng truyền thống tạo nên lớp chuyển động ánh sáng mới cho không gian khai hội. Theo đại diện ban tổ chức, hình ảnh Rồng - Phượng biểu trưng cho may mắn và thịnh vượng trong văn hóa Á Đông, xuất hiện như một phần của nghi thức khai xuân.

Ở đoạn cao trào, khi đôi Rồng - Phượng hội tụ giữa không trung, những cánh hoa được thả xuống thay cho lời chúc phúc đầu năm. Sau đêm khai mạc, du khách có thể mang "hoa may mắn" đến quầy lễ hội để đổi lấy lì xì xuân, hoàn thiện hành trình trải nghiệm từ thị giác đến tương tác thực tế. Nối tiếp ngay sau đó là màn pháo hoa nghệ thuật cùng câu đối khai xuân, thắp sáng bầu trời Hội An, mở ra chuỗi hoạt động của Lễ hội Ánh sáng và Di sản kéo dài tới hết 30/4.

Trình diễn pháo hoa kết hợp hình ảnh rồng, phượng trong đêm khai mạc. Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An

Cùng với trình diễn trên không, không gian mặt đất của lễ hội cũng bày trí các cụm đèn lồng quy mô lớn và chuỗi hoạt động văn hóa. Các khu trưng bày làng nghề, workshop tương tác cùng minishow "Châu Ấn Thuyền - Bức tranh di sản"... Các hoạt động góp phần tạo điểm kết nối, giúp người tham dự tiếp cận câu chuyện thương cảng theo cách trực quan hơn.

Không gian này còn cho phép du khách vừa quan sát, vừa tham gia thưởng lãm, trải nghiệm trực tiếp các câu chuyện văn hóa, truyền thống, góp phần đa dạng hóa và làm mới sản phẩm du lịch tại Đảo Ký Ức Hội An.

Không gian đèn lồng "Châu ấn thuyền - Bức tranh di sản" trong đêm Hội An. Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An

Theo bà Thân Thị Thu Huyền, CEO Đảo Ký Ức Hội An, khác với cách tiếp cận lễ hội truyền thống, đêm khai mạc Lễ hội Ánh sáng và Di sản tại đây hưởng ứng xu hướng đưa công nghệ vào văn hóa để tạo hiệu ứng, đồng thời mở rộng cách kể chuyện di sản. Ánh sáng, nghệ thuật, biểu tượng và trải nghiệm cùng tồn tại như những lớp nội dung song hành, thay vì tách biệt giữa trình diễn và tham quan. Đêm khai mạc cũng góp phần đánh dấu sự khởi đầu mùa lễ hội tại Đảo Ký Ức Hội An từ đây đến hết năm.

Bao lì xì và câu đối lơ lửng trên bầu trời thay cho lời chúc thịnh vượng đầu năm. Ảnh: Đảo Ký Ức Hội An

"Trong bối cảnh du lịch ngày càng hướng đến yếu tố trải nghiệm, việc kết hợp biểu tượng truyền thống với hình thức trình diễn mới là cách chúng tôi làm mới hướng tiếp cận di sản. Thay vì chỉ lưu giữ trong trưng bày, các câu chuyện lịch sử được đưa vào dòng chảy lễ hội, trở thành một phần của hành trình khám phá", bà Thân Huyền nói thêm.

Đan Minh