Drone đánh trúng căn cứ Mỹ - Italy, phá hủy UAV 'không thể thiếu'

Italy thông báo sân bay quân sự Ali Al Salem ở Kuwait bị drone tấn công, khiến một UAV "không thể thiếu với hoạt động tác chiến" bị phá hủy.

"Căn cứ không quân Ali Al Salem, nơi đồn trú của lực lượng Mỹ và Italy, đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (drone) sáng nay", tư lệnh quân đội Italy Luciano Portolano cho biết hôm 15/3, nhưng không đề cập chủng loại drone và bên vận hành.

Tướng Portolano tiết lộ drone đã đánh trúng một nhà chứa và phá hủy "một máy bay điều khiển từ xa" thuộc sở hữu của không quân Italy. Ông không nêu cụ thể chủng loại, song chuyên trang hàng không quân sự Aviationist nhận định đó là phi cơ không người lái (UAV) MQ-9A Predator-B do Mỹ sản xuất.

Máy bay MQ-9A Italy tại một căn cứ trong ảnh chụp hồi năm 2024. Ảnh: Aeronautica Militare

"Máy bay bị ảnh hưởng là vũ khí không thể thiếu đối với hoạt động tác chiến, được triển khai ở căn cứ để đảm bảo tính liên tục của chiến dịch", tướng Portolano cho hay, nhấn mạnh toàn bộ quân nhân Italy ở căn cứ đều an toàn và không bị thương.

Quan chức Italy cho biết nước này đã giảm bớt số lượng quân nhân triển khai ở căn cứ Ali Al Salem trước thời điểm xảy ra cuộc tấn công, nhằm ứng phó với tình hình an ninh đang thay đổi trong khu vực. Các binh sĩ còn ở lại là những người chịu trách nhiệm thực hiện "hoạt động thiết yếu".

Chưa có bên nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cùng ngày hạ thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ông cho biết các căn cứ quân sự phương Tây, trong đó có Mỹ, ở khu vực thường bị tấn công, song tin rằng "người Italy không phải là mục tiêu". "Chúng tôi không có chiến tranh với bất kỳ ai", Ngoại trưởng Tajani cho hay.

Không quân Italy đặt mua tổng cộng 5 máy bay MQ-9A từ Mỹ để làm nhiệm vụ trinh sát và tình báo. Một chiếc trong số này đã bị phá hủy trong tai nạn hồi năm 2019.

Ảnh vệ tinh chụp căn cứ Ali Al Salem sau cuộc tập kích của Iran hôm 28/2. Ảnh: MizarVision

Binh sĩ Italy bắt đầu đồn trú tại sân bay Ali Al Salem ở Kuwait từ năm 2019 để tham gia nhiệm vụ đối phó tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq. Căn cứ này còn là nơi đóng quân của Không đoàn Viễn chinh số 386 Mỹ, được Washington mô tả là "trung tâm không vận chủ chốt và cửa ngõ để triển khai sức mạnh chiến đấu cho các lực lượng đồng minh cùng liên quân ở khu vực".

Ngoại trưởng Tajani trước đó cho biết tên lửa Iran hôm 28/2 đánh trúng căn cứ Ali Al Salem, gây ra "thiệt hại đáng kể" cho đường băng ở sân bay này. Ảnh vệ tinh cho thấy nhiều cột khói đen lớn bốc lên tại căn cứ.

Một căn cứ của Italy tại Erbil, miền bắc Iraq, cũng bị drone tập kích hôm 11/3, không có thiệt hại về người. Italy trước đó triển khai khoảng 300 binh sĩ đồn trú tại căn cứ ở Erbil để tham gia nhiệm vụ huấn luyện lực lượng an ninh địa phương. Rome đã rút nhân lực khỏi cơ sở trên sau cuộc tấn công.

