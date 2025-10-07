Drone cáp quang Nga lần đầu tập kích mục tiêu ở Kramatorsk, thành phố nằm trong chuỗi đô thị được ví như "xương sống phòng tuyến Ukraine" tại tỉnh Donetsk.

Hội đồng thành phố Kramatorsk do Ukraine bổ nhiệm cho biết một thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) điều khiển bằng cáp quang của Nga đã lần đầu tấn công mục tiêu tại đây vào hôm 5/10. Không có người bị thương trong sự việc.

Lost Amour, trang theo dõi thiệt hại chiến sự dựa trên thông tin nguồn mở có trụ sở tại Nga, sau đó công bố video cho thấy drone cáp quang bay dọc tuyến phố với nhiều phương tiện đang di chuyển. Thiết bị sau đó hạ độ cao rồi ngoặt trái, chờ ôtô đi qua rồi lao vào xe bán tải đang đỗ ven đường, giống loại quân đội Ukraine sử dụng. Đòn tập kích dường như đã phá hủy phương tiện này.

Drone cáp quang Nga vươn tới 'xương sống phòng tuyến Ukraine' Drone cáp quang Nga tập kích mục tiêu ở thành trì Kramatorsk, tỉnh Donetsk ngày 5/10. Video: Lost Amour

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

"Một vụ tấn công và một chiếc xe hư hại không làm thay đổi tình hình an ninh trên tiền tuyến hay tại Kramatorsk, nhưng nó cho thấy xu hướng đang diễn ra. Quân đội Nga đã chứng minh được tầm hoạt động của drone cáp quang và mức độ dễ bị tổn thương của khu vực trung tâm Kramatorsk trước vũ khí này", kênh Radio Liberty của Ukraine đưa tin.

Truyền thông Ukraine cũng cảnh báo nếu quy mô các đợt tập kích bằng drone FPV mở rộng, quân đội nước này sẽ đối mặt mối đe dọa nhằm vào mạng lưới hậu cần quân sự và dân sự, tạo tiền đề cho chiến dịch tiến công của Nga nhằm vào Kramatorsk trong tương lai.

Drone cáp quang nổi bật nhờ khả năng truyền tín hiệu, hình ảnh ổn định và chất lượng cao hơn so với kết nối vô tuyến, ngay cả khi thiết bị bay sát mặt đất và ở khu vực nhiều vật cản, giúp tăng độ chính xác và hiệu quả hạ mục tiêu. Kết nối cáp quang cũng giúp drone Nga miễn nhiễm với các biện pháp chế áp điện tử, vốn hạn chế đáng kể khả năng tác chiến của drone dùng kết nối vô tuyến.

Quân đội Nga cũng áp dụng hàng loạt cải tiến nhằm tăng tầm bay cho drone cáp quang, từ trang bị những cuộn cáp có độ dài tới 50 km hoặc triển khai drone mẹ - con để tăng tầm bay cho thiết bị. Điều này cho phép drone cáp quang Nga đủ sức bay tới những khu vực cách xa tiền tuyến, nằm sâu trong hậu phương Ukraine để phục kích mục tiêu.

Vị trí Kramatorsk và một số đô thị ở tỉnh Donetsk. Đồ họa: RYV

Kramatorsk là nơi sinh sống của khoảng 200.000 người trước chiến sự, là thành phần quan trọng trong loạt đô thị được ví như "xương sống của phòng tuyến Ukraine" tại Donetsk gồm Slavyansk, Kramatorsk, Druzhkovka và Konstantinovka. Quân đội Ukraine trong hơn 10 năm qua củng cố Kramatorsk, khiến đô thị này có thể gây khó khăn cho nỗ lực tiến quân của Nga.

Nguyễn Tiến (Theo War Zone, AFP, AP)