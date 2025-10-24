Dro Fernandez - từ thần đồng Philippines đến Champions League

Sau khi trình làng trong chuyến du đấu hè ở châu Á, Dro Fernandez được Barca cho ra mắt ở La Liga cuối tháng 9 rồi ghi tên vào lịch sử Champions League hôm 21/10.

Dro (trái) ăn mừng trong trận đấu Olympiacos ở lượt ba vòng bảng Champions League, trên sân Montjuic ngày 21/10/2025. Ảnh: Reuters

Tiếp nối Fermin Lopez hè 2023, Marc Bernal và Marc Casado hè 2024, Dro Fernandez trở thành tài năng trẻ tiếp theo của lò đào tạo trứ danh La Masia được Barca "trình làng" ở giai đoạn tập huấn hè 2025. Nhờ ấn tượng trong những tuần đầu tập cùng đội một, 'Dro' được điền tên vào đội hình du đấu châu Á. Dù chỉ chơi 15 phút trong trận giao hữu đầu tiên gặp Vissel Kobe trên đất Nhật Bản, cầu thủ 17 tuổi lập tức để lại dấu ấn với bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 ở phút 87.

Phần lớn mùa trước, cầu thủ sinh năm 2008 chỉ chơi cho đội U18 Barca, và phải đến cuối mùa mới được ra mắt đội Barca Atletic – tức đội B, cao nhất trong hệ thống La Masia. So với nhiều cầu thủ đồng trang lứa khác ở Barca Atletic và đội U19, Dro không được kỳ vọng sẽ có bước thăng tiến nhanh chóng khi được tập trung tập luyện với đội một hồi hè này.

Nhưng theo nguồn tin từ The Athletic, Dro lọt vào mắt xanh của HLV Hansi Flick ngay sau những buổi tập đầu tiên trong hè 2025. Cơ hội đến và Dro lập tức nắm bắt.

"Thật lòng mà nói, em thậm chí không biết phải ăn mừng thế nào", cậu nói sau bàn vào lưới Vissel Kobe. "Em vào sân với chút hồi hộp, vì đó là lần đầu tiên được thi đấu trong màu áo đội bóng xuất sắc nhất thế giới, nhưng rồi bóng đến chân em ở rìa vùng cấm và em quyết định thử dứt điểm. Thầy Flick bảo em cứ làm những gì mình biết với trái bóng, còn khi không có bóng thì pressing và pressing hết sức".

Một tuần sau đó, Dro được đá chính ở trận giao hữu với Daegu ở Hàn Quốc, chơi trọn hiệp một. Ngày 28/9, thời khắc quan trọng đến, Barca tiếp Real Sociedad trên sân nhà ở vòng 7 La Liga và Dro không chỉ ra mắt giải đấu, mà còn được HLV người Đức xếp đá chính, chơi hộ công sau lưng Robert Lewandowski. Trận đấu ấy, cầu thủ cao 1,78 m chuyền bóng chính xác 92%, rê dắt bóng thành công 4/4 và thắng tranh chấp tay đôi 5/6 lần.

Tối 21/10, khi Barca tiếp Olympiacos ở lượt ba vòng bảng Champions League, Dro một lần nữa được đá chính và ghi danh vào lịch sử. Ở tuổi 17 và 282 ngày, cậu trở thành cầu thủ trẻ thứ hai của giải đấu kiến tạo ngay trong ngày ra mắt, sau Giovanni Reyna của Dortmund vào tháng 2/2020 (17 tuổi và 97 ngày).

Thi đấu trên sân gần một giờ đồng hồ, Dro giữ vai trò tiền đạo cánh trái trong bối cảnh Marcus Rashford được đẩy lên chơi trung phong. Phút 38, từ một tình huống nhận bóng chân xa quen thuộc, tài năng trẻ này khống chế bóng, chuyển hướng cơ thể lập tức về phía trước, cắt vào trung lộ bằng chân phải sở trường và kiến tạo thuận lợi để Fermin Lopez nâng tỷ số 2-0.

Tiếp bước huyền thoại Paulino

Sinh ra ở Nigran, xứ Galicia, Dro có mẹ là người Philippines và cha là người Tây Ban Nha. Trong lịch sử, tài năng 17 tuổi không phải là cầu thủ mang dòng máu Philippines duy nhất từng khoác áo Barca. Cách đây khoảng một thế kỷ, đó là Juan Torena và Paulino Alcantara.

Trong đó, Paulino là huyền thoại của đội bóng xứ Catalonia. Ông sinh ra ở Iloilo, từng là thuộc địa của Tây Ban Nha ở Philippines, vào năm 1896, có mẹ là người Philippines và cha là một quân nhân Tây Ban Nha. Năm 1899, Paulino cùng cha mẹ đến Barcelona. Tại đây, ông gia nhập đội trẻ Barca vào năm 1910 và ra mắt đội một khi mới 15 tuổi.

Ngay trận ra mắt, Paulino lập hat-trick trong chiến thắng 9-0 của Barca trước Catala Sporting Club ở giải vô địch Catalonia. Hai trận tiếp theo, ông cũng lập hat-trick. Từng có một giai đoạn trở về quê hương Philippines để học y, Paulino được Barca đánh điện tín mời trở lại để giúp đội bóng thoát khỏi khủng hoảng.

Năm 1918, sau hai tháng đi tàu biển, Paulino trở lại Barcelona và gắn bó đến khi giải nghệ vào năm 1927. Từng khoác áo cả tuyển Tây Ban Nha, Paulino là huyền thoại ở Les Corts, sân nhà cũ của Barca, cũng như là chân sút số một lịch sử CLB này với 395 bàn sau 399 trận cho đến khi kỷ lục được Lionel Messi xô đổ.

Dro Fernandez - từ thần đồng Philippines đến Champions League Dro thi đấu ở đội trẻ Barca.

Gần trăm năm từ ngày Paulino treo giày, Barca mới lại chứng kiến một cầu thủ mang dòng máu Philippines lên đội một và tạo được tiếng vang lớn. Barca ký hợp đồng với Dro vào mùa hè 2022 sau nhiều năm theo dõi. Bấy giờ, cậu đang chơi cho Val Minor, với tên gọi cũ từ 2003 đến 2025 là Ureca, một trong những đội trẻ nổi tiếng nhất ở vùng tây bắc Tây Ban Nha. Đây cũng chính là nơi mà anh em nhà Alcantara – Thiago và Rafinha, cũng như cựu tiền đạo Leeds Utd Rodrigo Moreno và Stefan Bajcetic thuộc biên chế Liverpool từng trưởng thành.

"Dro bắt đầu chơi cho chúng tôi khi cậu ấy 4 hoặc 5 tuổi và tiếp tục đến cấp U14", Giám đốc Thể thao Javier Lago của Val Minor cho biết. "Ở tuổi này, bọn trẻ chơi futsal cho đến khi lớn hơn và chuyển sang bóng đá. Một trong những HLV của chúng tôi, Jose Antonio Covelo, là tuyển trạch viên của Barca và từng chơi cho Barca vào những năm 1980. Nhờ ông ấy mà Barca đã theo dõi Dro trong thời gian khá dài. Tài năng của cậu ấy ở khu vực 1/3 cuối sân thuộc hàng đỉnh cao. Tôi từng huấn luyện Thiago và Rafinha, chứng kiến Rodrigo Moreno... Dro chắc chắn ở tầm đó".

Tên khai sinh của Dro vốn là Pedro Fernandez Sarmiento. Nhưng khi cậu bắt đầu chơi ở Val Minor, một đồng đội khác có tên Pedro Villar. Với hai Pedro trong đội, họ quyết định đặt biệt danh để phân biệt: Pedro Fernandez thành Dro, và Pedro Villar thành Villi. Kể từ đó, cái tên ‘Dro’ gắn liền với tài năng mang dòng máu Philippines này.

Dro và Villi trở thành những cầu thủ xuất sắc ở lứa 2008 của Val Minor, đến mức Barca quyết định ký hợp đồng với cả hai vào hè 2022. Ở La Masia, cái tên Dro càng có ích vì trong học viện còn có Pedro Rodriguez. Vì vậy, để giao tiếp tốt hơn, Dro vẫn là Dro.

"Dro từng có rất nhiều lời mời chào", HLV Lago bổ sung. "Trước khi đến Barca, cậu ấy đã thử việc với đội trẻ Celta Vigo. Nhưng cuối cùng, cậu ấy và ‘Villi’ đều quyết định La Masia là tốt nhất".

Tại La Masia và giờ đây là đội một Barca, Dro chơi ở vị trí tiền vệ tấn công, cả số 8 lẫn số 10, cũng như tiền đạo cánh trái. Kỹ thuật, khả năng dứt điểm và chơi bóng ở không gian hẹp giữa các tuyến là những phẩm chất Dro được đánh giá cao kể từ khi gia nhập. Mùa trước, cậu ghi hai bàn trong 107 phút thi đấu qua 7 trận với đội U19 Barca ở UEFA Youth League, giải đấu mà đội trẻ Barca lên ngôi.

"Ngày đầu tiên tập luyện ở đội một, em thậm chí không dám đi ăn sáng cùng các đàn anh", Dro từng chia sẻ đầu tháng 8/2025. "Em không biết mình có được phép không. Em ở lại phòng thay đồ và không biết liệu có được dùng điện thoại ở đó không. Nhưng rồi, họ đã giúp đỡ em rất nhiều trong việc hòa nhập. Em nghĩ mình là cầu thủ kỹ thuật, thích rê dắt qua người và vui vẻ trên sân. Em cố làm những gì mình biết. Em phải kiên nhẫn, đi từng bước vì mọi thứ mới chỉ bắt đầu".

Hoàng Thông tổng hợp