Dreame ra máy sấy tóc cao cấp tích hợp AI

Dreame Miracle Pro tích hợp hệ thống phun sương dưỡng chất, công nghệ ánh sáng đỏ chăm sóc da đầu cùng AI nhận diện độ ẩm để điều chỉnh nhiệt độ.

Miracle Pro hiện là một trong những dòng máy sấy tóc tiên tiến nhất của Dreame tại thị trường Việt Nam với mức giá niêm yết khoảng 11,49 triệu đồng. Sản phẩm gây có lớp vỏ hoàn thiện dạng nhám mờ giúp chống bám vân tay và tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn. Với trọng lượng thân máy nhẹ chỉ khoảng 420 gram và thiết kế cân bằng trọng lực giảm cảm giác mỏi tay khi cầm.

Thiết kế máy sấy Dreame Miracle Pro. Ảnh: Dreame

Thân máy được trang bị hệ thống điều khiển trực quan với màn hình LED hiển thị các chế độ nhiệt và tốc độ gió. Các nút bấm vật lý được bố trí thuận tiện cho ngón cái, cho phép thay đổi cài đặt ngay trong quá trình sấy.

Điểm cốt lõi của Miracle Pro nằm ở động cơ không chổi than tốc độ cao đạt tới 130.000 vòng/phút. Tốc độ này cho phép tạo ra luồng khí mạnh, giúp làm khô tóc bằng không khí thay vì nhiệt độ cao như máy sấy thường.

Miracle Pro có tốc độ 130.000 vòng/phút. Ảnh: Dreame

Ngoài ra, máy sấy tóc Dreame ứng dụng hiệu ứng Coanda thông qua các đầu phụ kiện tạo kiểu. Luồng không khí tự động cuốn và giữ tóc quanh trục, giúp người dùng tạo các lọn uốn hoặc sấy suôn mượt với một thao tác, giảm thiểu hư tổn do nhiệt.

Khác biệt lớn nhất của Dreame Miracle Pro so với các đối thủ cùng phân khúc, đó là sự kết hợp giữa sấy và dưỡng. Trong đó, liệu pháp ánh sáng đỏ (Red Light Therapy) dùng hệ thống đèn LED tích hợp giúp kích thích lưu thông máu dưới da đầu, hỗ trợ phục hồi nang tóc và giảm tình trạng rụng tóc.

Máy đi kèm viên nang chứa dưỡng chất (essence) gốc nước. Khi sấy, luồng khí sẽ mang theo các hạt dưỡng chất siêu mịn bao phủ lên từng sợi tóc, giúp tóc mềm mượt và lưu lại hương thơm sau khi sấy.

Thiết bị còn có hệ thống Ion âm nồng độ cao, giải phóng hàng triệu ion âm giúp trung hòa tĩnh điện, đóng biểu bì tóc, mang lại độ bóng tự nhiên và ngăn ngừa tình trạng tóc xơ rối sau khi sấy.

Miracle Pro có thêm liệu pháp ánh sáng đỏ và sương tinh chất hồi phục da dầu, kích thích chân tóc mọc nhanh. Ảnh: Dreame

Máy tích hợp bộ kiểm soát nhiệt thông minh với tần số đo 500 lần mỗi giây, đảm bảo luồng khí luôn duy trì ở mức nhiệt an toàn, tránh gây bỏng rát da đầu. Đặc biệt, chế độ sấy thông minh sử dụng thuật toán AI để tự động điều chỉnh nhiệt độ dựa trên độ ẩm của tóc và nhiệt độ môi trường.

Theo công bố, với tóc dài ngang lưng, Miracle Pro mất khoảng 3-5 phút để sấy khô hoàn toàn. Bộ 05 đầu phụ kiện đi kèm (từ đầu sấy khuếch tán cho tóc xoăn đến đầu sấy tạo kiểu tập trung) đáp ứng đầy đủ để người có thể tự tạo mẫu tóc tại nhà mà không cần ra salon.

Hoài Phương