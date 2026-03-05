Dreame DD20 - máy hút ẩm có khử khuẩn plasma

DD20 là máy hút ẩm cỡ nhỏ mới được Dreame đưa về Việt Nam, bổ sung vào hệ sinh thái thiết bị gia dụng của hãng như robot, máy hút bụi, lau nhà, lọc không khí. Sản phẩm có giá niêm yết 12 triệu đồng, hiện được bán ở một số đại lý với giá 7-7,5 triệu đồng.

Điểm đặc biệt của sản phẩm là tính năng khử khuẩn plasma, cùng ngoại hình nhỏ gọn, thiết kế bắt mắt. Máy có kích thước mặt chân đế 290 x 205 mm, tương đương một tờ giấy A4, cùng thân máy sử dụng nhựa trắng nhám, đường nét bo cong. Sản phẩm hướng tới việc đặt ở nhiều không gian khác nhau, như phòng khách, phòng ngủ mà không chiếm nhiều diện tích cùng khả năng hút ẩm có thể đạt 20 lít/ngày.