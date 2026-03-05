Dreame DD20 - máy hút ẩm có khử khuẩn plasma

DD20 là máy hút ẩm cỡ nhỏ mới được Dreame đưa về Việt Nam, bổ sung vào hệ sinh thái thiết bị gia dụng của hãng như robot, máy hút bụi, lau nhà, lọc không khí. Sản phẩm có giá niêm yết 12 triệu đồng, hiện được bán ở một số đại lý với giá 7-7,5 triệu đồng.
Điểm đặc biệt của sản phẩm là tính năng khử khuẩn plasma, cùng ngoại hình nhỏ gọn, thiết kế bắt mắt. Máy có kích thước mặt chân đế 290 x 205 mm, tương đương một tờ giấy A4, cùng thân máy sử dụng nhựa trắng nhám, đường nét bo cong. Sản phẩm hướng tới việc đặt ở nhiều không gian khác nhau, như phòng khách, phòng ngủ mà không chiếm nhiều diện tích cùng khả năng hút ẩm có thể đạt 20 lít/ngày.
Mặt trên gồm khu vực điều khiển với các phím cảm ứng, màn hình LED lớn hiển thị chỉ số độ ẩm theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh các tính năng như hẹn giờ, tốc độ gió. Máy cung cấp ba chế độ vận hành chính, gồm: Tự động, Laundry - duy trì gió mạnh để sấy quần áo, Sleep - giảm độ ồn quạt để sử dụng khi ngủ. Bên cạnh đó là các tính năng phụ như khóa trẻ em và ion hóa (plasma).
Một hạn chế nhỏ về hiển thị là các biểu tượng tính năng phụ được thiết kế khá mảnh và nhỏ. Dưới điều kiện ánh sáng mạnh hoặc đối với người dùng lớn tuổi, việc nhận diện biểu tượng để thao tác chính xác có thể mất thời gian hơn trong những lần đầu tiếp cận.
Bên cạnh vai trò chính là kiểm soát độ ẩm, Dreame DD20 còn tích hợp hệ thống Plasma Ionizer. Giải pháp này sử dụng các ion được giải phóng và đưa vào luồng khí thoát ra, giúp chủ động diệt khuẩn, nấm mốc thay vì chỉ lọc thụ động qua màng lưới.
Đây cũng dần trở thành tiêu chuẩn trên thiết bị xử lý không khí cao cấp. Cách hoạt động của giải pháp này "vô hình" đối với mắt thường, nhưng đóng vai trò quan trọng trong cải thiện chất lượng môi trường sống, đặc biệt ở những khu vực thường xuyên có độ ẩm cao, dễ phát sinh nấm mốc. Để tối ưu hóa tính năng, người dùng cần lưu ý vệ sinh định kỳ cửa thoát gió và màng lọc thô để đảm bảo luồng ion được phát tán đều.
DD20 hỗ trợ quản lý qua ứng dụng Dreamehome, cho phép điều khiển từ xa qua kết nối wifi. Trên giao diện điện thoại, người dùng có thể thực hiện các chức năng như bấm trực tiếp trên máy, đồng thời cho phép tùy chỉnh độ ẩm mục tiêu từ 30% đến 80%, theo dõi tuổi thọ của màng lọc và lập lịch hoạt động. Thực tế sử dụng cho thấy ứng dụng có độ trễ thấp, phản hồi lệnh nhanh.
Tuy nhiên, việc thông báo đẩy của ứng dụng này còn hạn chế, chẳng hạn như khi bình nước đầy, ứng dụng không chủ động thông báo mà chỉ hiển thị khi người dùng chủ động mở ứng dụng để kiểm tra. Điều này khiến máy có thể tự ngắt do đầy nước mà người dùng không biết.
Mặt sau được chia thành hai phần, với phần dưới là bình đựng, phần trên là nơi đảm nhận chức năng thu nạp khí. Hệ thống cửa hút chiếm diện tích lớn với các khe nhựa chạy ngang để bảo vệ dàn tản nhiệt bên trong.
Máy sử dụng chất làm lạnh R290, loại môi chất thế hệ mới có hiệu suất trao đổi nhiệt cao, tương tự trên máy điều hòa. Người dùng cũng có thể dễ dàng tháo phần vỏ để vệ sinh khi cần.
Trong thử nghiệm thực tế giai đoạn cuối tháng 2 tại Hà Nội, khi độ ẩm thường trên 80%, máy cho thấy khả năng hạ độ ẩm rõ rệt: từ mức 81% lúc 2h sáng xuống dưới 70% sau khoảng 75 phút hoạt động liên tục trong phòng kín. Với công suất định mức 250 W, máy tiêu thụ xấp xỉ một số điện sau mỗi bốn tiếng vận hành, tương đương giá vài nghìn đồng.
Một vấn đề mà nhiều người gặp khi máy ngừng hoạt động đột ngột như do đầy nước hoặc tắt nguồn, là thân máy thường xuất hiện tiếng động "khực khực" kèm rung lắc nhẹ. Hiện tượng này phát sinh do đặc tính chung của máy nén. Mặc dù không phải là lỗi phần cứng, nhưng chi tiết này phần nào cho thấy khả năng triệt tiêu các rung động cơ khí của máy chưa thực sự hiệu quả như các dòng máy cao cấp.
Mặt trên là cửa thoát gió với hệ thống cánh chớp bản lớn có thể điều chỉnh hướng bằng tay. Trong chế độ sấy quần áo, việc chỉnh hướng gió thổi trực tiếp vào đồ dùng giúp đẩy nhanh quá trình bay hơi.
Một đặc tính kỹ thuật cần lưu ý là luồng gió thoát ra có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường vài độ C. Do đó, nếu đặt máy trong không gian kín và nhỏ, nhiệt độ phòng có thể tăng nhẹ, gây cảm giác hơi khô nóng. Về mặt an toàn, các nan chắn tại cửa gió có khoảng cách khá rộng, tối ưu hóa lưu lượng gió và giảm tiếng rít, nhưng lại tạo rủi ro dị vật nhỏ rơi vào bên trong hệ thống quạt. Nhà có trẻ nhỏ cần lưu ý vị trí đặt máy để tránh trẻ đánh rơi đồ chơi vào khe gió này.
Do đặc thù sử dụng máy nén (compressor) và dàn đồng bên trong, máy hút ẩm công suất 20 lít/ngày thường có trọng lượng lớn, gây khó khăn khi cần di chuyển giữa các phòng. Trên DD20, nhà sản xuất giải quyết vấn đề này bằng hệ thống bốn bánh xe xoay 360 độ đặt ẩn dưới chân đế. Hỗ trợ cho việc di chuyển là hai hốc tay cầm được đúc chìm hai bên hông.
Trong tầm giá 7 triệu đồng tại Việt Nam, người dùng có một số lựa chọn máy hút ẩm đến từ Sharp, Xiaomi, Lumias, Electrolux. Sản phẩm từ Dreame có thiết kế gọn, vuông vắn, cùng màu trắng phù hợp với nhiều không gian khác nhau. Tính năng hút ẩm hoạt động hiệu quả trong không gian dưới 40 m2, cùng khả năng diệt khuẩn plasma cao cấp. Tuy nhiên khả năng lọc không khí còn đơn sơ, dung tích bình chứa theo máy nhỏ, cần thường xuyên đổ nước hoặc lắp ống dẫn ra ngoài.
Lưu Quý