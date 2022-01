Dragon Pearl kỳ vọng đón nhu cầu nhà ở cho giới chuyên gia

Long AnTọa lạc vị trí thuận lợi, quy hoạch không gian sống an toàn cùng hệ tiện ích nội - ngoại khu đồng bộ, khu đô thị Dragon Pearl kỳ vọng thu hút giới chuyên gia.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp Long An những năm gần đây kéo theo lượng lớn chuyên gia nước ngoài, lao động tri thức đến công tác và làm việc. Giới đầu tư nhận định, nhu cầu an cư của cộng đồng này cũng là cơ hội để phát triển các dự án nhà ở cao cấp. Tuy nhiên, phân khúc nhà ở gần các khu công nghiệp Long An đang chưa đủ đáp ứng nhu cầu của tệp khách hàng này.

Nhu cầu nhà ở cao cấp gần khu, cụm công nghiệp

Bên cạnh "thủ phủ công nghiệp" Bình Dương và Đồng Nai, Long An có thế mạnh về công nghiệp và cảng biển. Hiện tỉnh có 28 khu công nghiệp và 32 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 13.500 ha. Trong đó, 16 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tỷ lệ lấp đầy trên 68% và 14 cụm công nghiệp với tỷ lệ lấp đầy khoảng 90%.

Năm 2021, trong bối cảnh bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, Long An vẫn dẫn đầu cả nước trong thu hút nguồn vốn FDI với hơn 3.400 triệu USD, chiếm 1/3 của cả nước. Tỉnh này có 12.880 doanh nghiệp đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp, giải quyết việc làm cho khoảng 200.000 lao động, trong đó có 2.800 người là lao động nước ngoài.

Từ thế mạnh trên, mỗi năm địa phương đón nhận hàng ngàn chuyên gia, lao động tri thức về sinh sống và làm việc, kéo theo nhu cầu nhà ở gần các khu công nghiệp, cụm công nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên viên môi giới, thị trường bất động sản Long An đang khan hiếm sản phẩm phân khúc này, trong khi tiêu chuẩn về không gian sống của chuyên gia đang dần khắt khe hơn.

Phối cảnh khu đô thị Dragon Pearl. Ảnh: Đức Hòa Đông

"Sau một ngày làm việc với hệ thống máy móc, các chuyên gia, kỹ sư sẽ muốn nghỉ ngơi trong không gian sống xanh, tái tạo năng lượng và cảm thấy an toàn với hệ thống an ninh 24/7. Đặc biệt, chốn an cư tích hợp trọn vẹn dịch vụ tiện ích cao cấp cũng ảnh hưởng lớn đến quyết định lựa chọn nơi ở của các chuyên gia", đại diện chủ đầu tư dự án cho biết.

Dragon Pearl đón nhu cầu nhà ở cho chuyên gia

Trước nhu cầu nhà ở ngày một gia tăng, Long An thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản tìm về đầu tư xây dựng khu đô thị, đại đô thị với đa dạng sản phẩm nhà ở (nhà phố, biệt thự, căn hộ...), đáp ứng nhu cầu của giới chuyên gia và người lao động trí thức.

Đơn cử khu đô thị Dragon Pearl được phát triển bởi Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Bến Thành và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Phúc Thịnh. Dự án được chủ đầu tư kỳ vọng trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản Long An, góp phần giải cơn khát nhà ở chất lượng cao ở các khu công nghiệp cho giới chuyên gia.

Dự án bao gồm hơn 1.768 nền và một khu căn hộ, tọa lạc ngay đường tỉnh lộ 10 rộng 6 làn xe, giáp ranh TP HCM và nối liền trung tâm thị trấn Đức Hòa (Long An). Dragon Pearl nằm trên trục vành đai kết nối thuận tiện đến các khu công nghiệp lớn như KCN Hải Sơn, KCN Đức Hòa Đông, KCN Hạnh Phúc, ...

Với vị trí tâm điểm, cư dân Dragon Pearl dễ kết nối đến các tuyến đường huyết mạch phía Tây thành phố và tiếp cận hàng loạt tiện ích hiện hữu như như Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, Aeon Mall Bình Tân, Bến xe Miền Tây, Phú Mỹ Hưng, Đầm Sen, Sân bay Tân Sơn Nhất... nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ.

Giá trị kết nối tại dự án còn gia tăng khi Dragon Pearl hưởng lợi trực tiếp từ loạt hạ tầng chất lượng đang được triển khai tại Đức Hòa nói riêng và Long An nói chung.

Phối cảnh Dragon Pearl với tổ hợp thương mại dịch vụ giải trí văn phòng cao cấp 9 tầng. Ảnh: Đức Hòa Đông

Bên cạnh vị trí thuận lợi, Dragon Pearl sở hữu chuỗi tiện ích đáp ứng nhu cầu sống xanh của giới chuyên gia, doanh nhân nước ngoài đang làm việc trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; cũng như thu hút lượng lớn khách địa phương đến tham quan và trải nghiệm những tiện ích đô thị.

Theo đó, Dragon Pearl sở hữu 4 mặt giáp sông, hứa hẹn mang đến tài lộc và may mắn cho gia chủ. Với địa thế vượng khí, dự án tích hợp hệ sinh thái tiện ích đa dạng từ trường học, bệnh viện, khu thể thao đa năng, đến tổ hợp thương mại - giải trí - văn phòng, tuyến phố thương gia... Tất cả thỏa mãn nhịp sống hiện đại và đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của giới chuyên gia cùng cộng đồng tri thức. Ngoài ra, yếu tố an toàn của cư dân Dragon Pearl còn được đề cao với hệ thống an ninh 24/7.

Dự án đang ra mắt thị trường với mức giá từ 18 triệu mỗi m2. Ngoài ra, tiến độ thanh toán còn trải dài trong 12 tháng. Ngân hàng Vietinbank hỗ trợ vay đến 70% giá trị sản phẩm trong vòng 20 năm.

Hoài Phong